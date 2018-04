Budky nechte ptákům aneb vzpomínáte, když T-Mobile byl ještě Paegas?

Přiznám se, že jsem v té době nevěděl o mobilních telefonech skoro nic, ačkoli zhruba měsíc před začátkem Paegasu jsem si chvíli pohrával s obludnou Nokií 720. Tedy obludnou z dnešního pohledu. Když jsem tenkrát vyrazil na ulici s tímto telefonem v ruce, koukali se na mně všichni jako na tajného agenta CIA. Mobil rozhodně nebyl v roce 1996 samozřejmostí.



Pamětník Autor článku patří nejenom mezi první uživatele GSM sítí u nás, ale i mezi nejdéle působíci novináře v oboru telekomunikací.

Tento přístroj (označení mobil by dnes šlo použít snad jen v uvozovkách) jsem opatroval asi měsíc svému šéfovi. Pořídit si v té době telefon ze své prostě nešlo. Ovšem první reklamy právě startujícího Paegasu jsem hltal opravdu s chutí.

Mobil pro každého?

Pamatujete si, jak začínal Oskar a na jeden z jeho prvních sloganů „Pro každého, každý den“? Tehdy se řada zákazníků zavedených operátorů dívala na toto heslo úkosem, a poznámky o sociálním operátorovi zaplavily internet. Jenže kdo z nás si vzpomene, že Paegas začínal s podobným sloganem „Snadné spojení pro každého“, kterým lákal všechny, pro něž byl dosud mobil zcela nedostupným?

Docela živě si vybavuji reklamu z první série se sloganem „Budky nechte ptákům“, v níž mladý muž telefonoval v budce, a před ní stála v dešti fronta. Když vysvitlo slunce, vyšel z budky a s mobilem v ruce pokračoval v hovoru. Bohužel, tenhle klip se mi sehnat nepodařilo. Škoda, moc se mi líbil.

Pravda je, že v té době stále nebyl mobil úplně pro každého. I když Paegas odstartoval s poměrně zajímavou dotační politikou – nejlevnější mobily se daly pořídit už za tisícovku, pokud jste podepsali smlouvu na dva roky. A že nabídka byla zajímavá. Na začátku to byla Motorola TX770, přístroj, na který jsem si dělal opravdu zálusk. Trochu mi vadilo, že neuměla posílat SMS zprávy. A taky ty rozměry, a hlavně skoro 300 gramů váhy.

Navíc musím přiznat, že jsem hned v září neměl pohromadě dostatek peněz. Předplacené karty tehdy ještě neexistovaly, a nejlevnější paušál nesl název Ekonom. Za 50 volných minut (30 ve špičce a 20 mimo ni) jste zaplatili 415 korun. A to nebylo zdaleka všechno. Při aktivaci jste ještě museli složit zálohu 3 150 korun. Takže suma sumárum, v té době jste si pořídili své první mobilní číslo těsně pod 5 tisíc a museli počítat s pětistovkou každý měsíc. V té době jsem studoval, takže jsem trochu váhal.

Sejdeme se u koně

Svůj boj jsem prohrál začátkem prosince. Nebo spíše vyhrál? Zkrátka, 1. prosince 1996 jsem nakráčel do prodejny Paegasu v Londýnské ulici v Praze a shodou šťastných náhod jsem dostal možnost si místo vyhlédnuté Motoroly koupit absolutní novinku, jednu z prvních zásilek úžasného Philipsu Fizz. Oproti všem tehdy dodávaným modelům byl velmi sofistikovaný, a hlavně, nosit ho v kapse nebyl zase takový problém. S rozměry 162 x 60 x 17 mm a hmotností pouhých 169 gramů jsem tehdy ohromoval okolí.

Nevydrželo mi to moc dlouho, ale to je už jiná historie.

Pořídil jsem si tarif Ekonom, tedy v té době nejlevnější variantu. Volání mimo špičku a do sítě Paegas nebylo tak drahé, přišlo zhruba na 2,50 korun. Ovšem v té době měla většina známých pevnou linku nebo Eurotel, a v tom případě bylo nutné platit 10 korun za minutu hovoru. Takže jsem toho moc nenatelefonoval a bedlivě hlídal zbývající volné minuty. Ovšem Fizz už uměl přijímat i posílat SMS, takže jsem postupně propadal kouzlu této komunikace.

Drobný problém byl, že míst, kde jste si zavolali, nebylo mnoho. Tehdy aktuální reklama ukazovala dva majitele paegasích telefonů, jak si domlouvají schůzku na Václavském náměstí „u koně“. Zlí jazykové tvrdili, že to bylo jediné místo v republice, kde se mobil sítě Paegas dal v té době používat. A skutečně, právě na Václavském náměstí stála jedna z prvních BTS, další samozřejmě na sídle Paegasu v Londýnské.

Ke konci roku 1996 byla mapa pokrytí signálem GSM sítě Paegas skutečně jen souhrnem malých ostrůvků v okolí větších měst. Nutno ale přiznat, že pak následoval poměrně rychlý rozvoj. Ostatně konkurenční Eurotel sice nabízel velmi dobré pokrytí signálem NMT, ale GSM také poněkud pokulhávalo. V červnu roku 1997 musel splnit Paegas podmínky licence a pokrývat 80 % populace. Pozor, populace, ne území.

S těmito kouzly jsme se setkávali na tiskových konferencích poměrně pravidelně. A tak podle oficiální tiskové zprávy z 27. 2.1997 „…má společnost RadioMobil více než 30% nárůst v rozšiřování své sítě Paegas. V provozu jsou již i menší města (např. Beroun, Mladá Boleslav, České Budějovice, Jihlava, Rousínov, Český Těšín, Pardubice, Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Zlín, Karviná, Olomouc), je dokonce už možné si zavolat i z Krkonoš. Další města jako Děčín, Břeclav, Teplice, Prostějov, Orlová, Strakonice, Písek, Nový Jičín, budou zprovozněna v březnu tohoto roku, resp. v dubnu – Cheb, Opava, Příbram, Česká Lípa, Třinec, Přerov, Chomutov. V průběhu měsíce března budou uvedeny do provozu I následující cesty: Praha-Plzeň, Plzeň-Domažlice, Ostrava-Olomouc, Brno-Ostrava, Praha-Mladá Boleslav, Mladá Boleslav-Jičín, Teplice-Ústí-Děčín, Písek-Strakonice. Pokrytí dálnice Praha-Brno bude ukončeno během března a dubna.“ A dokonce roaming byl možný již ve 23 (!) zemích.

Na konci roku 1996 pak udávali operátoři necelých 200 tisíc zákazníků, z toho ovšem mladičký Paegas ukrojil necelých 35 tisíc.

První rok ve znamení rozvoje

Rok 1997 byl pro existenci Paegasu v mnohém přelomovým. Postupně jsme si všichni zvykali na lidi s mobilem na uchu, byť se pořád nejednalo o zcela běžný jev. Postupně přibývali zákazníci, a také stoupalo pokrytí.

Zajímavostí bylo určitě spuštění SMS brány na internetu. Ta byla v té době přístupná zdarma, a my všichni, pionýři sítě Paegas, jsme ji přivítali. Mohli jsme své známé naučit posílat nám SMS, protože volání z pevné linky na mobil bylo v té době skutečným luxusem.

Se začátkem školního roku 1997 jsme se dočkali nového tarifu Aktiv, který za 475 korun nabízel 30 volných minut ve špičce a 20 mimo špičku. Došlo také k úžasnému zlevnění, za volání do Eurotelu jsme už platili jen 5 korun místo 9,50, a dokonce na 9,40 korun klesla minuta volání na pevnou linku (vše s DPH).

V každém případě největší bombou roku 1997 byl start předplacených karet. Oba operátoři to stihli na poslední chvíli a Paegas odstartoval svůj Twist k 1. listopadu 1997. Česko bylo – jako potom mnohokrát – v té době na špičce co do inovací. Předplacenky nabízelo v té době jen asi 30 operátorů na světě.

Předplacené karty zpřístupnily mobil opravdu každému. Kartu jste si zakoupili s kreditem 400 korun, ovšem k jeho vyčerpání jste měli jen 60 (!) dnů, tedy zhruba dva měsíce. Dobíjet se dalo kupóny v hodnotě 400 a 750 korun, k nimž jste získali 50 korunový bonus. První sada obsahovala Motorolu d170.

Volání na jinou mobilní síť stálo 7,70 korun za minutu a volání do hlasové schránky bezmála pětikačku. Naštěstí už v průběhu listopadu reagoval Paegas na konkurenční Eurotel Go a od 1. prosince snížil cenu za volání na Eurotel na 5,50 korun, do hlasové schránky na 2,99 korun a dokonce jste mohli zdarma volat na Credit Info linku. Platnost kreditu se prodloužila na 3 měsíce. A pozor, SMS byly vyhrazeny jen tarifním zákazníků. Šli byste dnes do toho?

Druhý rok v boji o prvenství

Rok 1998 začal docela zajímavě. Na trh dorazil první mobil s "barevným displejem" - Siemens S10. Paegas začal postupně přebírat pozici inovátora a Eurotelu trvalo dost dlouho, než si uvědomil, že o zákazníky bude muset bojovat. Začalo to inovovanou hlasovou schránkou Paegas Expert. Od půlky ledna jste si mohli za 90 korun měsíčně a 450 korun aktivačního poplatku užívat služby jako virtuální fax,

přesměrování vzkazu, automatické zasílání faxových zpráv na faxová čísla, načasování zpráv nebo hromadné rozesílání hlasových i faxových zpráv.

V březnu pak přišel Paegas se speciálním datovým tarifem Data & SMS, určeným pro fanoušky SMS zpráv a vytáčeného datového spojení neuvěřitelnou rychlostí 9,6 Kbps. Měsíčně vyšel tento tarif na 195 korun. V březnu začal také Paegas testovat jednu z mrtvých cest – Cell Broadcast. Brzy od toho upustil. Eurotel dodnes používá tuhle službu pro informace o lokaci a svého času se pokusil využít jí i k reklamě. Také neúspěšně.

Největší bomba ovšem vybuchla v dubnu, kdy Paegas představil aplikace na bázi SIM ToolKit, jako jeden z prvních operátorů na světě. A já poměrně záhy utíkal do své IPB, abych mohl mobilem ovládat svůj účet v bance. Bylo to skvělé. První byla Expandia banka (dnešní eBanka).

V dubnu také prodloužil Paegas platnost Twist kreditu na půl roku, hovor do hlasové schránky stál 1,99 korun za minutu, telefonování mimo špičku 4,99 za minutu a nový noční tarif (mezi devátou hodinou večerní a sedmou ranní, ale také o víkendu) nabízel minutu hovoru v rámci sítě Paegas za 2,99 korun. Za sadu s Motorolou d160 jste zaplatili 5 999 korun, za Ericssona GA628 5 999 korun. Za tohohle drobečka jsem ostatně vyměnil svůj Fizz (v té době už jednou vyměněný kvůli vadnému firmware).

V srpnu jsme se dočkali první VoIP služby, levnějšího volání do zahraničí přes internet, v podobě Paegas Internet Call. Objevila se reklama s ledoborcem a vypukla jedna z velkých právních bitev mezi našimi operátory. Ta vyústila posléze půlročním zastavením této služby.

Dvouleté výročí pak oslavil Paegas uvedením dotovaných telefonů za 99 korun a na vánoční trh zaútočil sadou s legendární Nokií 5110 za 8 999 korun.

Rok třetí, před vstupem do nového tisíciletí

Hned na začátku roku udělal Paegas radost majitelům Twistů, když jim zpřístupnil SMS. Na konci ledna dosáhlo pokrytí signálem 96 % populace (!). Na konci března pak prodloužil platnost kreditu u Twistu na 12 měsíců a nejlevnější sada s Motorolou d520 stála 4 999 korun. V dubnu dorazila do dotací i Motorola v3688 za 1 korunu a Paegas měl 470 tisíc zákazníků.

Měsíc květen přinesl start WAPu a Paegasu přibyla předvolba 604. Během prázdnin jsme se pak dočkali prolomení hranice 600 tisíc zákazníků. V září pak přišla nová sada tarifů Paegas 20, Paegas 60, Paegas 120 a Paegas 300, jejichž názvy signalizovaly počet volných minut. Nejlevnější Paegas 20 přišel na 295 korun (bez DPH). Novinkou byl také Paegas Partner, který nabízel další SIM kartu na jeden účet a jeden paušál.

Zajímavou novinkou byla první aplikace mobilní platby v podobě placení za Coca Colu v automatech. Přiznávám, že jsem tuhle službu miloval, a na mém účtu brzy činila docela podstatnou položku. Bohužel mně podobných asi bylo málo a služba časem zašla na úbytě. Ještě před koncem roku jsme se dočkali aktivace roamingu i pro předplacené sady Twist. Počet roamingových partnerů dosáhl čísla 150 v 75 zemích.

Čtvrtý rok, změna vlastníka

Asi nejvýznamnější událostí z pohledu Paegasu byla v roce 2000 změna vlastníka. České Radiokomunikace ztratily majoritu, kterou získal jeho druhý partner v konsorciu Deutche Telecom. Už v lednu ale ohlásil Paegas 875 tisíc zákazníků, takže v únoru přibylo předčíslí 605. A Nokia 5110 spadla na korunu. Někde tady byl položen základ dominance Nokie mobilnímu trhu v následujících letech.

V březnu 2000 se pak majitelé Twistů dočkali WAPu a později také GSM bankingu, nejlevnější sada přišla na 4 499 korun. Ve stejném měsíci pak Paegas pokořil hranici 1 miliónu zákazníků, takže mu to trvalo necelé čtyři roky. Víte, jak rychle to zvládl Oskar?

V květnu se spustilo šílenství s fotbalovými dresy k nové SIM kartě při příležitosti EURO 2000. Uvědomujete si vůbec, že do té doby nebyly fotbalové dresy na zápasech naší reprezentace takovou samozřejmostí? Paegas Partner se rozšířil až na tři SIM karty a také klesly ceny volání u tarifů Paegas 60, Paegas 20, Aktiv, Aktiv Klasik a Ekonom.

Na konci června jsme se pak dočkali ohlášeného spuštění sítě Paegas i na frekvenci 1 800 Mhz a duální telefony začaly mít význam. Hodně zajímavou novinkou z technologického hlediska pak bylo spuštění Twist roamingu na technologii CAMEL, jež umožňovala odbourat zpětné volání. Škoda, že její rozvoj nebyl tak rychlý, jak se čekalo.

V září pak ohlásil Paegas testování GPRS a na Invexu byl ohlášen revoluční Click. První pokus o vlastní portál, který skončil v naprosté tichosti a zapomnění. Přinesl ovšem zajímavý pokus o propojení více kanálů do jedné služby. Na konci roku jsme se pak dočkali první reálné spolupráce jinak dost nevraživých konkurentů – začali pokrývat pražské metro.

Rok pátý – dvě mega a tři G

Již první měsíc roku 2001 padla hranice 2 miliónů zákazníků a dočkali jsme se premiéry tarifů HIT umožňujících snížení ceny za volání až o 20 %. Program Paegas Hit si dodnes může aktivovat každý zákazník, který má smlouvu na dobu neurčitou nebo jemuž smlouva právě končí. Nový zákazník si službu může aktivovat bez aktivačního poplatku s kterýmkoliv tarifním programem, pokud nevyužije nabídky dotovaných telefonů. V rámci sítě Paegas se dalo se zvýhodněním Paegas Víkend volat už za 1,22 korun. A navíc se od března dalo volat do hlasové schránky zadarmo.

V červenci pak konečně došlo ke spuštění GPRS a druhá polovina roku se nesla ve znamení licitace o licenci na sítě 3G. Nakonec se Paegas rozhodl do tohoto risku jít. Stálo ho to zhruba 3,5 miliardy korun. Ještě v září byla představena nová sada tarifů Paegas 20 Start, Paegas 80, Paegas 200 a Paegas 400, všechny i ve variantě HIT. Nabídly mimo jiné volání do vlastní sítě už za 2 koruny, do cizí za 2,40 až 5,20 korun a SMS za 1 korunu (vše bez DPH).

V září odstartovaly také nové služby Paegas Navigátor a Paegas SMS Locator. Od listopadu se pak daly posílat SMS i na pevnou linku.

Rok šestý s novým názvem

V roce 2002 došlo k prvnímu přejmenování operátora na našem trhu. Paegas se v červnu změnil na T-Mobile. Už v březnu dosáhl hranice 3 miliónů zákazníků, v dubnu jsme se pak dočkali GPRS roamingu. A slovenský Eurotel se stal součástí sítě T-Mobile.

V červenci se objevil nový předplacený tarif Twist Extra s voláním do sítě T-Mobile za 2,20 korun a SMS za 1,40 korun. Ovšem tenhle tarif obsahoval paušál 59 korun. Zajímavou službou na konec prázdnin byl Songster umožňující získat přes SMS název aktuálně hrané písničky na Evropě 2.

V září pak došlo na zlevnění tarifu Twist Extra, SMS za 1 korunu a volání ve večerních hodinách za 2 koruny. A také došlo k přečíslování - z telefonních čísel zmizely počáteční nuly. V prosinci jsme se dočkali nových tarifů a odstartovaly uvítací tóny.

Rok sedmý ve znamení dat

Rok 2003 začal ve znamení startu MDA a následného problému s nabíječkami. Na novém portálu T-zones byly k dispozici SMS zdarma, což byl přípravný krok k zablokování internetové SMS brány, přesněji k jejímu zpoplatnění. V dubnu odstartoval Video Messaging v rámci MMS. V témže měsíci jsme se dočkali nových GPRS tarifů GPRS Basic, GPRS Standard a GPRS Business s neomezenými datovými přenosy.

V srpnu jsme se dočkali nové Universal SIM karty fungující i v 3G sítích a nabízející větší kapacitu. V říjnu Tarifu 20+20, který nabízel volání ve špičce do pevné sítě za 2,50 korun/min a hovory mimo špičku za 1,30 korun/min. Vše za paušál 250 korun. Na konci roku byly představeny nové Twist tarify.

Osmý rok, další služby

Rok 2004 začal příjemnou zprávou o prodloužení platnosti paušálu na GPRS, ale také novou koncepcí m-plateb. Moc dobře si pamatuji na start s časopisem Leo, ale zdá se, že žádný velký rozvoj se nekonal. Na trh dorazilo MDA II a v březnu odstartovaly T-Mobile Hot Spoty. V květnu pak vypuklo fotbalové šílenství během Mistrovství Evropy, ke kterému připravil T-Mobile speciální zpravodajství.

V srpnu se schylovalo k další bitvě s Eurotelem. Nové tarify Relax totiž se stejnojmenným tarifem Eurotelu až příliš kolidovaly. Ale T-Mobile nakonec ustoupil a tarify pojmenoval písmenem T.

V listopadu jsme se dočkali startu EDGE, na který T-Mobile na rozdíl od Eurotelu hodně spoléhal, a v půlce srpna odstartovala první z afér s falešnými SMS. My jsme o ní informovali mezi prvními.

Devátý rok ve znamení 4G

Loňský rok si snad každý z nás docela dobře pamatuje. Rekapitulovat tak novinky je už možná trochu zbytečné, takže se zaměříme jen na přelomové momenty. Zajímavou novinkou se stal eTarif, zjevně odpověď na Vodafone Po svém. e80 umožňuje aktivovat si SIM kartu prostřednictvím Internetového obchodu T-Mobile. Nový eTarif vychází z tarifu T 80, nabízí však navíc 20 volných SMS a v případě uzavření smlouvy na 12 měsíců dalších 20 volných minut na volání. Výměnou za to si musíte vše zařídit sami přes internet a to včetně vyúčtování.

V dubnu získal T-Mobile licenci na pásmo 872 Mhz, na němž se rozhodl nabízet služby rychlého internetu. Šlo o jakousi kompenzaci, Eurotel totiž použil svoje pásmo 450 Mhz pro start CDMA a T-Mobilu se to příliš nelíbilo. Bylo tedy vyhlášeno výběrové řízení na právě uvolněnou frekvenci. A světe div se, Eurotel neuspěl, T-Mobile ano. Aspoň jsme ušetřili jednu arbitráž.

V červnu byla spuštěna služba web&walk, definitivně tak skončily nepříliš úspěšné T-Zones. Operátoři snad konečně pochopili, že lidé chtějí opravdový internet a ne nějaké kompromisy. Rychlá data tomu napomáhají. A k tomu ještě smlouva o spolupráci s Google. Výsledky vypadají zajímavě.

V červenci připravil T-Mobile nové datové tarify s novou strukturou cen. A pak už to přišlo – v říjnu odstartovala služba Internet 4G, mobilní datová služba 3G založená na technologii WCDMA TDD. Prozatím pouze v Praze, ale rychlosti kolem 2 Mbps vypadají nadějně. Konec roku byl pak ve znamení nového roamingu Cestovatel, který umožňoval volat ze zahraničí za 34,51 korun sestavovacího poplatku a 4,76 korun za minutu. Za příchozí hovory se platí jen sestavovací poplatek.

2006 – první kulatiny

Letošní rok už patří do aktualit. Slavíme deset let T-Mobilu. Když se podívám zpětně na tento článek, rozhodně to nebyla nuda. A když si vzpomenu na svůj první mobil a služby, které jsem si tehdy před deseti lety pořídil, připadám si jak v jiříkově vidění.