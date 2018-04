Budete nosit Visor jako klíčenku?

Je vám Visor přes své malé rozměry velkou přítěží? Jak to, vždyť PDA (Personal Digital Asistent)by přeci měly být nejmenší a nejlehčí zařízení, která mohou být nazývána přenosným počítačem.

Vaše problémy přestaly být aktuální ve chvíli, kdy firmy Handspring (výrobce počítačů Visor) a Citizen (známá především jako hodinářská společnost) vydaly společnou zprávu o novém výrobku.

Na trhu se podle něj má v krátké době objevit doplněk (modul) k Visorům. Ten by měl umožňovat jednoduchou zálohu dat prostřednictvím Springboardu a jejich použitelnost v zařízení vskutku kapesního formátu.

Jedná se skutečně o malého bratříčka, který bude vybaven dotykovým displejem a základními aplikacemi, které jsou i u Visorů. Dokonce i barevné varianty by měly odpovídat jednotlivým modelům Visoru.

Velikost MiniVisoru (označovaného také jako Visor Kids) by měla být přibližně 5 x 5 x 1 cm. Podařilo se nám také zjistit, že cena nového Visoru by se měla pohybovat mezi 50 až 75 USD. To by mělo oproti velikostí konkurenčnímu REXu (přibližně velikost kreditní karty, cena 229 USD) znamenat značnou výhodu.

Přátelé miniaturizace, těšte se. Máte na co.