Budete mít problémy se zárukou, nebo je váš mobil určen pro ČR?

Koupit telefon za co nejvýhodnější cenu není vždy výhodné. Žádný záruční servis, případně záruka platná v jiné zemi, může být velmi tvrdou daní za pár set ušetřených korun. Proto je dobré se ujistit, že telefon, který si kupujete, je skutečně určen pro český trh. Pokud tomu tak není, může se vám stát, že budete muset s případnou reklamací jet například do Číny.

I vy jste jistě někdy narazili na nabídku levnějšího telefonu, předplacené sady nebo nějakého naprosto nového telefonu. Právě u takových nákupů musíte být nejopatrnější. Stejně pozorní buďte v případě telefonů, které nejsou běžně k dostání. Někteří dovozci je opatří ze zahraničí bez ohledu na to, zda se je samotný výrobce chystá do České republiky vůbec dovážet. Pro telefony, které se k nám nedováží, výrobce servis nezajišťuje.

Jestliže se u telefonu v záruční lhůtě objeví nějaká vada, pochopitelně zamíříte do autorizovaného servisu výrobce. Počítáte s tím, že za opravu nebudete nic platit, protože přístroj je přeci v záruce. Co když se ovšem v servisu dozvíte, že tento telefon opravit sice mohou, ovšem vy budete muset zaplatit. Jednoduše proto, že váš telefon není do České republiky dovezen oficiálním kanálem (přes oficiální zastoupení nebo dovozce) a jeho záruka buď neplatí vůbec, nebo je třeba ji uplatnit v zemi, kam byl určen. Může jít o sousední Německo či Polsko, nebo třeba o Španělsko, Itálii.

V takovou chvíli je většinou pozdě plakat nad rozlitým mlékem. Proto je dobré již při koupi telefonu sledovat několik věcí, které vám prozradí, zda je telefon určen k prodeji v České republice. Na konci článku naleznete základní pravidla, která platí u výrobců. Přestože jsou v některých případech rozdílná, jedno se shoduje u všech – balení musí obsahovat tištěný český návod, nikoliv jeho černobílou okopírovanou verzi. V naprosté většině případů také telefon obsahuje lokalizovaný firmware a tudíž s vámi komunikuje česky. Pokud kupujete telefon od operátora (dotovaný, nedotovaný nebo v předplacené sadě), neměl by se zárukou být žádný problém, neboť operátoři pochopitelně dovážejí přímo od výrobců.

Pokud se vám již stane, že jste si koupili telefon, který vám s autorizovaném servisu výrobce neopraví, obraťte se na dealera, který vám telefon prodal. V rámci záruky vám totiž musí zajistit opravu, a tak je na něm, jak se o to postará. To znamená, že musí telefon na vlastní náklady dopravit do servisu mimo republiku, případně jej sám odborně opravit. Bude se zřejmě bránit, ale buďte neústupní, právo je na vaší straně. Reklamace musí být dle zákona vyřízena do 30 dní. V tom je skryta další výhoda oficiálního dovozu, neboť v autorizovaném servisu se záruční opravy provádějí většinou do tří dní, často mnohem rychleji, v některých případech na počkání. Kromě toho je zaručena kvalita opravy.

Následuje přehled pravidel hlavních výrobců, u nichž je možné vysledovat víc než jen český manuál.

Motorola:

Zkontrolujte si "model number" (identifikační číslo telefonu) vašeho telefonu, které je ve formátu: např. SE1724AA2Y2. Kde druhá pozice z leva musí být vždy písmeno "E" = produkt určený pro Evropu a 2 písmeno zprava musí být vždy "Y". Pokud toto je splněno, jde o telefon, který je určený pro přímý prodej v ČR.

Motorola, s.r.o. je jediným oficiálním zástupcem společnosti Motorola, Inc. v České republice a na Slovensku. Pro přímý prodej v České republice a na Slovensku jsou Motorolou, s.r.o. určené a autorizované pouze modely uvedené na oficiálním webu www.motorola.cz. Veškeré ostatní typy mobilních GSM telefonů Motorola nejsou určeny pro přímý prodej v České republice a tudíž při případných reklamacích nebo servisních zákrocích mohou nastat problémy, za které Motorola, s.r.o. nenese odpovědnost.

Nokia:

1) Lze poznat, pro kterého operátora a k jakému prodeji je telefon určen, protože přímo na krabici je uvedeno označení operátora a případně sady – tedy EuroTel, Paegas, Oskar, případně GO nebo Twist. Podle toho lze poznat i to, je-li tento telefon určen k tomu prodeji, jak je vám nabízen (například jestli telefon pro jednoho operátora není prodáván s kartou jiného atp.).

2) Kompletní, barevný manuál nejen v češtině, ale také ve slovenštině.

Alcatel:

Na telefonu (pod baterií) i na krabici je umístěna nálepka, na níž lze nalézt určitý kód, který jasně prozradí, o jaký telefon jde a mimo jiné i to, zda je určen pro český trh. Kód vypadá následovně (uvedená sekvence je například z telefonu Alcatel 501):



BE55W-1DALCZ1

BE55W-1 D AL CZ 1 určení barvy Prodej –

AL=Alcatel

ET=EuroTel

RM=RadioMobil

CK=Český Mobil označení, že je telefon určen pro český trh – má český firmware přímo z továrny

Siemens:

1) Objednávkové číslo na krabici končí na A4xx (česká verze), případně A100 (mezinárodní verze, např. SL45 má jen tu). U typů Siemens A35/36 je možné narazit také na zakončení objednávkového čísla ve tvaru B205, B206.

2) Je dobré porovnat IMEI uvedené na krabici s IMEI v telefonu (zobrazí se po zadání *#06#). Měli by se shodovat. V opačném případě sice nemusí jít o „nečeský“ telefon, ale jde o přístroj prodávaný jinak, než k čemu byl určen (místo předplacené sady jako dotovaný apod.).



Panasonic:

1. Český jazyk

Od modelů GD52/92/93 je chráněna paměť telefonu proti přepsání jazykové verze telefonu. Např. telefon, který neobsahuje ČJ, nelze o tento jazyk později rozšířit.

2. České popisky na obalovém kartonu

Existují dva typy provedení kartonu: standard a obal na zakázku.



Standardní obal má popisky v angličtině