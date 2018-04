Budeme volat levněji? Proč jsou čeští operátoři dražší?

Ceny za roamingové hovory jsou už trochu ohraným tématem. Nejnověji se do diskuse zapojila německá vláda Angely Merkelové, která se rozhodla spolupracovat s Evropskou komisí a donutit mobilní operátory ke snížení ceny za roaming.

Podle zjištění komise stojí roamingové hovory stále zhruba čtyřikrát více než běžný hovor. Komisi dále vadí, že i v případě, že si dva uživatelé stejného operátora volají v zahraničí v rámci jedné sítě, platí oba roamingové poplatky za mezinárodní hovor.

Komise proto již 12. července 2006 zveřejnila legislativní návrh, který se týká mezinárodního roamingu. Návrh počítá s vytvořením stropu pro velkoobchodní ceny u roamingových služeb. Pouze 30% těchto nákladů by mohlo být přeneseno na zákazníka.

Maximální ceny pro koncového zákazníka by byly 33 centů (9,20 Kč) za místní hovory (tj. do sítě operátora v rámci země), 49 centů (13,70 Kč) za minutu v případě mezinárodních rozhovorů (pro volání do sítě operátora v jiné zemi) a 16,5 centu (4,60 Kč) za minutu přijatého hovoru.





Co na to operátoři?

Operátoři argumentují samozřejmě tím, že náklady na mezinárodní hovor jsou vždy výrazně vyšší než v případě národního hovoru. Navíc v tiskové zprávě, kterou zveřejnila GSM Asociace se tvrdí, že ceny roamingu klesly v poslední době téměř o čtvrtinu. Podle konzultační firmy AT Kearney klesla průměrná cena hovoru z 83 centů na 65 centů za minutu. AT Kearney vycházela z údajů od operátorů v 19 evropských zemích, kteří mají celkem 234 milionů zákazníků.

„V letošním létě zaplatili uživatelé za roaming výrazně méně než kdykoli předtím a věříme, že roamingové tarify budou nadále klesat,“ říká Tom Phillips, šéf sekce regulace a vztahů s vládami GSM Asociace. „Evropský mobilní trh je velmi konkurenční, konkurence tlačí ceny za volání dolů a nutí operátory nabízet výhodnější balíčky služeb. Ovšem příliš přísná regulace může vést k tomu, že operátoři zvolí konzervativní strategii a nebudou nabízet nic navíc,“ dodává.

To se může podle GSM Asociace dotknout například výhodných balíčků pro často cestující zákazníky, případně různých zvýhodnění jako v případě neomezeného roamingového volání za měsíční paušál či sestavovací poplatek.

Ředitel tiskového odboru Telefonica O 2 Czech Republic Vlastimil Sršeň k tomu říká: „Dlouhodobý vývoj v poskytování služeb mobilních operátorů, včetně roamingu, ukazuje, že tržní prostředí v této oblasti je funkční a umožňuje přirozený vývoj směrem k neustálému zkvalitňování a i zlevňování poskytovaných služeb.“

Například zákazník německého operátora cestujícího do Francie zaplatí podle GSM asociace jen 33 centů (asi 9,20 Kč) za dvouminutový hovor, zákazník britského operátora pak zaplatí za stejně dlouhý hovor domů jen 35 pencí (14,50 Kč), pokud využije některého z roamingových balíčků britských operátorů.

Navíc operátoři nabízejí i balíčky zvýhodňující delší hovory a cena tak může klesnout u čtyřminutového hovoru až na 19 centů (5,30 Kč). Stejné ceny jako ve Francii platí podle GSM Asociace i ve Španělsku. Průměrná cena hovoru ve 25 nejčastějších roamingových směrech v Evropě je asi 45 centů (12,60 Kč), přitom tyto hovory činí, podle GSM Asociace, 50 % roamingového trhu v Evropě.

A co na to naši operátoři?

GSM Asociace již letos v létě zřídila internetové stránky www.roaming.gsmeurope.org, kde si mohou uživatelé sami zjistit, jaké jsou nejvýhodnější sazby roamingu v té které zemi pro jejich operátora. Tyto stránky ale ukazují zajímavou věc, zatímco Němec volající z Francie domů zaplatí jen 33 centů za dvouminutový hovor, Čech volající z Francie domů zaplatí za minutu hovoru téměř 60 Kč, tedy přes 2 eura! Totéž platí pro volání ze sousedního Německa.

Pravda je, že pokud využijete některý z balíčků, cena klesne. Například s Happy roamingem T-Mobile zaplatíte 50 Kč (1,79 euro) za dvouminutový hovor, ovšem s balíčkem Cestovatel to bude 44,03 Kč (1,58 euro). V případě Vodafone World Roamingu zaplatíte za dvouminutový hovor z Francie či Německa 50,58 Kč (1,81 eura) v případě, že využijete některou z partnerských sítí.

Tiskový mluvčí Vodafone ČR Jakub Hrabovský nám k tomu řekl: „Souhlasíme se zákazníky, že prostor pro snižování cen roamingu existuje. Do léta příštího roku představíme službu Vodafone Passport, která umožní našim zákazníkům po zaplacení jednorázového propojovaciho poplatku volat za domácí sazby." Propojovací poplatek se v zemích, kde je Vodafone Passport nabízen, pohybuje pod hranicí 1 eura.

Je pravda, že i čeští operátoři roaming v posledních měsících zlevnili, a také zjednodušili zavedením jednotných sazeb bez ohledu na navštívenou síť. Navíc nabízejí nebo připravují balíčky, které ceny volání zlevní – třeba MyEurope od O2, případně Cestovatel od T-Mobile.

Přesto si troufneme tvrdit, že většině Čechů by bohatě stačilo srovnání cen s těmi uváděnými GSM Asociací a po regulaci od Evropské komise by rozhodně nevolali.