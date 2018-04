Budeme telefonovat potichu. Mobily budou umět odezírat

Nová technologie využívá měření elektrických impulsů, které produkují svaly podílející se na mluvení. Speciální snímač v telefonu tyto impulzy zpracuje a převede na mluvenou řeč. Je přitom jedno, jestli jsou slova skutečně slyšet. Vědci nazývají metodu "tichou komunikací" a předpokládají, že do budoucna bude stačit místo hlasitého mluvení do mobilu pouze naprázdno otevírat pusu.

Za výzkumem stojí profesorka Tanja Shultzová z Technologického institutu v německém Karlsruhe. Přiznává, že prvotním impulsem byl nepříjemný zážitek z vlaku. "Cestující sedící vedle nepřetržitě telefonoval, nakonec jsem si musela přesednout," vzpomíná. S podobnými zážitky se jistě setkal skoro každý. Jakoby neslyšet někdy i hodně intimní zážitky může být poměrně obtížné.

A němí promluví. Libovolným jazykem

První prototypy podobného zařízení už existují. Tiché telefony fungují na principu elektromyografie, která se používá v lékařství pro diagnostiku poruch nervů. Zařízení prozatím potřebuje pro spolehlivou funkci devět snímačů, což je pro komerční použití nepraktické. "Věřím, že do budoucna může být celé zařízení integrováno přímo do mobilního telefonu," nevzdává se naděje na budoucnost dopravy bez obtěžování telefony Shultzová.

V budoucnu by se ale výsledky výzkumu mohly uplatnit i v řadě jiných oblastí. Pomocí upraveného mobilu by mohli telefonovat i lidé, kteří v důsledku nemoci nebo úrazu přišli o hlas. Vědci vidí dokonce ještě dále, teoreticky by tak mohl vzniknout i jakýsi automatický překladač. Není totiž problém, aby software syntetizovanou řeč rovnou přeložil do jiného jazyka. Takže vy do telefonu budete mluvit česky a klidně si popovídáte s někým, kdo hovoří pouze čínsky či japonsky.