Budeme si volat jen po internetu?

Fayn.cz chce zprovoznit veřejnou VoIP službu

První veřejnou telekomunikační službu založenou na internetové telefonii (VoIP) hodlá pod názvem fayn provozovat společnost Fayn.cz, která již zažádala Český telekomunikační úřad o přidělení telekomunikační licence. ČIA o tom informoval mediální zástupce firmy Karel Kapinus. Pokud telekomunikační úřad společnosti přidělí licenci, budou moci uživatelé služby fayn získávat běžná telefonní čísla jako u jiných alternativních operátorů.

Telefonie po internetu využívá k přenosu hlasu Internet Protocol (IP), který je v současné době standardem datových počítačových sítí. Jde tedy o přenos hlasu prostřednictvím datových sítí společně s dalšími informacemi, například s e-mailovými zprávami.

Fayn.cz založily slovenská vývojářská firma Voipac a česká společnost Mikenopa. Voipac službu fayn vyvinula, Mikenopa do Fayn.cz vložila marketingové a obchodní aktivity. Společnost Mikenopa je dodavatelem zařízení pro datovou komunikaci na trzích střední a východní Evropy a na českém trhu zastupuje značky ZyXEL, Mr. Connect a Nomadix. Firma Voipac se specializuje na řešení v oblasti Voice over IP, Video on Demand, Video Streaming a Bluetooth.

Agentura ČIA

Co je fayn?

Fayn je projekt, který uživatelům nabízí služby internetové telefonie prostřednictvím technologie VoIP (Voice Over Internet Protocol). Jeho autorem je slovenská společnost Voipac, s.r.o., v Česku služby sítě fayn nabízela společnost MiKENOPA a.s. Ke dni 3.3.2003 byla založena samostatná firma FAYN.CZ, s.r.o. jako společná firma společnosti Voipac, akcionářů MiKENOPY a dalších strategických partnerů. Tato firma od 1.4.03 převzala provozování sítě fayn v Česku. Projekt byl představen na loňském Invexu a zabývali jsme se jím i na našich stránkách. Shrňme to nejpodstatnější.

Faynová technologie

Technologie VoIP, kterou fayn využívá, je jednou z variant internetové telefonie. Uživatel používá tutéž linku pro přenos dat i pro přenos hlasu, k internetu může být připojen pevnou linkou, ale také modemem. Pro využívání služby musíte zakoupit jeden ze „startovních balíčků“: obsahuje software (obslužný program fayn PC Phone 1.0), hardware (stolní USB telefon, či levnější, ale méně komfortní náhlavní soupravu) a především autorizační kód. Pomocí něho se na stránkách projektu fayn zaregistrujete, a otevřete tak svůj účet, z něhož budou hrazeny odchozí hovory uskutečněné prostřednictvím sítě fayn.

Kam můžete telefonovat? Začněme od těch nejmenších vzdáleností: USB telefon můžete využívat jako pouhé hardwarové rozšíření počítače (funguje jako externí zvuková karta s možností vytáčení) a uskutečňovat jím hovory v rámci místní sítě (např. podnikového intranetu). Volat můžete samozřejmě dalším registrovaným účastníkům sítě fayn, kteří jsou právě připojeni k internetu. Síť je ovšem propojena i s veřejnou telefonní sítí, dovoláte se tedy do pevných i mobilních sítí u nás i v zahraničí. Nejedná se tedy o izolovanou počítačovou síť, která nabízí hlasové služby pouze svým účastníkům. V současnosti žádá společnost Český telekomunikační úřad o přidělení telekomunikační licence - pak se fayn stane veřejnou telekomunikační službou, na internetové telefony se budete moci dovolat i z pevných a mobilních linek.

Projekt fayn je postaven na vlastní technologii. Mikrofony a reproduktory telefonních přístrojů, které se pro telefonování v rámci sítě používají, jsou optimální pro přenos hlasu technologií VoIP. Systém má vlastní IP ústřednu (v jejím rámci funguje tzv. Gatekeeper, která se stará o identifikaci uživatelů sítě), ústředna spravuje účtování hovorů. Za vydařený považuji i portál služby fayn, pravda, mohlo by na nich být více technických informací. Na portálu se po přihlášení na uživatelský účet můžete informovat o provozu své linky – osobní portál je integrován i do prohlížeče, který pracuje v rámci samé aplikace fayn PC Phone (viz dále).

Do telefonní sítě vstupují hovory prostřednictvím 30 bran v České a Slovenské republice, patří telekomunikačnímu operátoru GlobalTel, který zajišťuje ukončení hovorů v pevné a mobilní síti. Jak je patrné, veškerá infrastruktura projektu se nachází na našem území, což je pro kvalitu přenosu hlasu důležité.

fayn není ojedinělý

fayn (název služby má na začátku skutečně malé písmeno) ovšem není první službou tohoto typu. Například společnost Cesnet nabízela službu s jasným názvem Net2Phone, nyní ji provozuje Contactel pod názvem RedCall. Některé z těchto projektů dokonce po uživatelích nepožadují paušální poplatek za používání služby.

Ani telefonování po internetu není novinkou, tuto možnost v sobě skrývají komunikační programy určené původně pro jiný kanál (ICQ, MSN Messenger, NetMeeting), zde je ovšem zásadní nevýhodou nepropojenost do veřejných telefonních sítí.

Haló, jste tam?

Jak je to ovšem se zpětným propojením? Tedy: zavoláte účastníkovi sítě fayn z běžného pevného či mobilního telefonu? Zatím nikoliv. Jedná se o technologicky i obchodně složitou otázku, kterou právě společnost Fayn.cz řeší.

Podmínkou užívání faynu je samozřejmě připojení k internetu. A zde se může projevit další zásadní nevýhoda technologie VoIP: data, která nesou komprimovaný hlas, se mohou při špatném připojení zpožďovat, eventuelně ztrácet. Nikdo nemůže garantovat kvalitní zvuk. Tvůrci projektu ovšem museli znát nedobrý stav konektivity běžných uživatelů internetu v Česku, v další části se budeme praktickým zkušenostem věnovat. Ale nejprve kolik za to.

Ceny

Adept sítě fayn si musí koupit „startovní balíček“ (USB telefon 1 573,80 vč. DPH, Headset 829,60 vč. DPH), autorizační kód, který je součástí balíčku, mu umožní registraci na stránkách projektu. Aby uživatel mohl služby sítě fayn používat, musí zaplatit měsíční paušální poplatek 88,- Kč vč. DPH, který se čerpá z kreditu na vašem účtu. V rámci zavádění služby se tento poplatek do konce března neplatil. I po této době vždy každý nový uživatel získá dva měsíce bez paušálu. Pokud je váš kredit na nule, konto se automaticky deaktivuje (v tomto stavu může zůstat nejdéle rok). Jakmile účet doplníte, dojde k reaktivaci konta; měsíce, po které jste paušál neplatili, se zpětně neúčtují. Uživatel má možnost provést deaktivaci řízeně - pak se tedy například v době, kdy bude mimo republiku a nebude fayn používat, z jeho účtu paušál neodečítá.

Pokud byste volali pouze v rámci faynu ("z počítače na počítač"), nepotřebujete již žádné finanční prostředky. To je ale velmi nepravděpodobné. Zmíněný kredit na svém účtu můžete dobíjet buď prostřednictvím kupónů v hodnotě 300, 500, 1000 Kč (seznam prodejních míst najdete na webu projektu). „Dobíjet“ můžete i prostřednictvím e-Banky. Paušální poplatek se strhává právě z vašeho kreditu - pokud na účtě nejsou finanční prostředky na pokrytí paušálu, konto se automaticky deaktivuje. Po libovolně dlouhé době ho můžete dobítím aktivovat, přičemž "promeškané" měsíce neplatíte.

Proveďme cenové srovnání pro běžné cenové programy určené domácnostem a menším firmám, které nabízejí naši telekomunikační operátoři.

Místní volání Meziměstské volání Do mobilních sítí Špička

7-19 Mimo špičku

19-22 Špička

7-19 Mimo špičku

19-22 fayn 1,89 1,05 (0,74 v 22-05 h.) 1,89 1,05 (0,74 v 22-05 h.) 4,73 ČtC (Home Standard) 1,4 0,7 3,65 1,70 (1,00 v 22-05 h.) 6,5

Způsoby účtování:

fayn: po vteřinách od počátku hovoru



Ceny včetně DPH 5%





Český Telecom

Místní hovory - minimální zpoplatněná délka hovoru 120 s, časový interval 60 s.

Dálkové (meziměstské) hovory a mobilní sítě v ČR - minimální zpoplatněná délka hovoru 60 s, časový interval 30 s.

Mezinárodní hovory - minimální zpoplatněná délka hovoru 60s, časový interval 1 s.



Ceny včetně DPH 5%





fayn se zaměřuje na meziměstská volání a na volání do mobilních sítí. Abychom však znali skutečnou cenu, je třeba připočítat poplatek za připojení na internet. Použili jsme rozšířený tarif Českého Telecomu Home Internet, "který je určen pro ty, kteří chtějí surfovat za nejvýhodnější ceny".

fayn fayn s ČtC (Home Internet) prvních 10 minut další minuty Pevné sítě (07:00-19:00) 1,89 3,29 2,64 Pevné sítě - (05:00 - 07:00) 1 1,60 1,28 Pevné sítě - (19:00 - 22:00) 1 1,60 1,28 Pevné sítě - (22:00 - 05:00) 0,74 1,29 0,97 Mobilní sítě (špička/mimo š.) 4,73 6,13 / 5,28 5,48 / 4,96

Pokud máte k dispozici jiné připojení na internet než od Českého Telecomu (a budiž vám to přáno), je volání přes fayn výhodné. Ke všem nákladům ovšem nezapomeňte připočítat roční paušál a cenu za startovní balíčky.

Praktické zkušenosti

Instalace aplikace fayn PC Phone 1.0 probíhala v prostředí Windows XP a proběhla korektně, po zasunutí USB konektoru telefonu se nainstalovaly potřebné součásti zařízení (složené zařízení USB, zvukové zařízení USB, zařízení USB standardu HID).

Po spuštění aplikace se přihlašujete k síti fayn uživatelským jménem a heslem, které jste si předtím zvolili při registraci na stránkách projektu. Zapomenuté heslo není problém, snadno se k zapomenutým údajům dostanete opětovným použitím svého autorizačního kódu. Pokud se nepřihlásíte pod svým uživatelským jménem a nepoužijete Gatekeeper, stává se z telefonu externí zvuková karta pro volání po místní síti. Po internetu si s tímto přístrojem nezavoláte.

Jedna z výtek uživatelů je, že službu nelze používat s vlastními zařízeními pro standard H.323, které mnoho lidí již vlastní. Zájemci jsou nuceni koupit si nový přístroj od společnosti FAYN.CZ. Přitom to nejdůležitější, co technicky zdatný uživatel ze startovního balíčku potřebuje, je autorizační kód. Společnost bude o prodeji služeb bez originálního hardwaru uvažovat, nicméně už její zkušenosti od uživatelů headsetu, který je v podstatě pouze nadstavbou nad zvukovou kartou, kterou uživatel již má, nejsou dobré. Headset umí jen to, co zvládne zvuková karta. S neoriginálním hardwarem nemusíte dosáhnout dostatečné kvality zvuku.

Hlavní panel aplikace je přehledný, pomocí tohoto grafického rozhraní ovládáte běžné funkce klasického stolního telefonu (vytáčení, rychlá volba, regulace hlasitosti), displej informuje jednak o stavu aplikace, jednak o výši kreditu. Nebudeme se popisem funkcí podrobně zabývat a suplovat tak velmi instruktivní manuál, který je součástí balíčku.

Za zmínku však stojí "sada" telefonních seznamů. Interní seznam aplikace – nachází se přímo ve vašem počítači, další seznamy jsou umístěny na webu, přistupuje se k nim skrze integrovaný webový prohlížeč: osobní seznam umístěný na fayn portálu, přímý přístup do vyhledávání v seznamu ČtC a celosvětovém telefonním seznamu Infobel. Užitečné je vyhledávání právě v seznamu účastníků sítě fayn (snadno zjistíte, kdo je on-line). Jedná se o databázi českých uživatelů, vbrzku bude spojena s databází uživatelů na Slovensku. Účastníkům sítě jsou přiřazována telefonní čísla (volat na ně můžete samozřejmě pouze v rámci sítě), druhou možností je volba "aliasu". K velkým přednostem patří rychlý přístup do výpisu hovorů.

Design samotného telefonního terminálu není nijak oslňující, zdá se, že funkčnost (velké klávesy daleko od sebe - vytáčení můžete provádět přímo z terminálu) a nízká cena přístroje byly prioritou.

A opravdu si zavoláte po modemu?

Telefon jsme provozovali po klasickém modemu 56 kbps, který se pravděpodobně kvůli zteřelým linkám Českého Telecomu nepřipojí rychlostí vyšší než 41,2 kbps. Naše zkušenosti s kvalitou přenosu byly dobré: jasná a zřetelná reprodukce, také volaný účastník subjektivně hodnotil zvuk jako standardní. Neměli jsme problémy ani s výrazným zpožďováním přenosu zvuku (pohybují se v desítkách milisekund, nezaregistrujete je; pokud byste byli připojeni k internetu přes satelit, je kvůli sekundovým a vyšším zpožděním fayn vpodstatě nepoužitelný). Samozřejmě nemůžete v internetovém prohlížeči či jiné aplikaci připojené na internet provádět žádné další akce. Jinak se totiž spojení začne přerušovat, dochází k velkému zpoždění a ztrátě paketů. Přehled o datovém provozu aplikace máte na kartě RTP Statistiky, celkový počet zpožděných a ztracených paketů nesmí převýšit 10 % z celkového počtu přijatých paketů – pak je hovor zcela nesrozumitelný.

Pro nároky na přenosovou rychlost je důležité, jaký zvuková kodek aplikace využívá. Defaultně je nastaven 8kbps (G729.a) kodek, jeden hovor zabírá i s režijí 16 kbps přenosového pásma. Při testech bylo údajně zaznamenáno maximální zatížení linky 22kbps. Telefon by tedy měl fungovat i na modemech 33,6kbps. Při horším připojení můžete zvolit nižší kodek (2,4kbps, kvalita přenosu opravdu na minimální úrovni), při lepším vyšší (64kbps). Pokud však chcete volat do mobilních sítí, je maximem 13,2 kbps. Do sítě GSM nelze volat vyšším datovým tokem.

Novinka: NetPhone 210

Minulý týden společnost představila funkční prototyp IP telefonu s názvem NetPhone 210. Tento přístroj je unikátní svou konstukcí: je řízen čipem od Intelu a je postaven na základě operačního systému Linux. Telefon bude otevřen speciálním firemním aplikacím, například CRM - Costumer Relations Management (např. o volajícím zákazníkovi se dozvíte všechny informace dospupné z vaší firemní databáze). NetPhone dále spolupracuje s Outlookem, podporuje Instant Messaging (např. ICQ) bez spuštěného počítače. Přístroj bude mít v sobě integrovaného e-mailového klienta, přes konektor se připojí externí klávesnice pro pohodlnější psaní. Podle vyjádření zástupce společnosti telefon umí obousměrnou Quality of Service, tedy prioritizaci hlasových paketů před datovými. Novinka vypadá zajímavě, jsme zvědaví, jak dopadnou její testy.



Kdy si zavoláte na fayn?

Zatím mohou na telefony fayn volat pouze účastníci sítě. Telefon není zvnějšku "viditelný" (nemá přidělené číslo, při volání na mobil se zobrazuje "Skryté číslo"). Otázku zpětného propojení společnost Fayn.cz několik měsíců intenzivně řeší, je to však "běh na dlouhou trať", technologický i úřední. Používání veřejných telefonních čísel vyžaduje telekomunikační licenci, pořízení telefonních switchů je otázkou 15 až 20 miliónů (v současnosti Fayn.cz kupuje novou telekomunikační ústřednu, která bude umožňovat zpětné propojení zvnějšku do sítě fayn). Pro volání do nové telefonní sítě je podmínkou spojení přes protokol SS7 a testy interoperability mezi operátory jsou další časově a technologicky náročnou záležitostí. Milan Hanuš, výkonný ředitel společnosti Fayn.cz, nám řekl: Pokračujeme v jednách s operátory o zpětném propojení do naší sítě, přestože se před námi objevují nové a nové administrativní a technické překážky. Odhadujeme, že na přelomu srpna a září 2003 bude zpětné volání do sítě fayn zcela zprovozněno.

Dalším problémem při volání na fayn je firewall, kdy je více uživatelů skryto za jednou veřejnou IP adresou. Tento problém je ovšem řešitelný: je třeba dokoupit NetGate Server, který se o doručení datových paketů audiostandardu H.323 postará (skrze další, novou veřejnou adresu).

Plány a cíle

Dále jsme se zeptali obchodního ředitele společnosti, jak se projekt fayn v Česku rozvíjí.

Kolik má v současnosti síť fayn v Česku zákazníků?

V tomto okamžiku má fayn 400 aktivních uživatelů, jejich počet narůstá stejně jako množství provolaných minut na jednoho uživatele.

Cítíte se být konkurencí vůči tradičnímu či alternativním operátorům? Chcete se jí stát, či se zaměříte spíše na specifický typ zákazníka (malé firmy apod.)?

Ne, nemyslíme si, že bychom byli konkurencí vůči klasickým telekomunikačním operátorům. My jsme alternativní telekomunikační službou v pravém slova smyslu. Nejsme tedy načerveno natřeným telekomem s lepší reklamou a nižšími cenami, ale přicházíme s alternativou co do technologie a chceme tuto alternativnost promítnout také do služeb našim zákazníkům. Jelikož naše služba je IP telefonie, zaměřujeme se na malý segment spotřebitelů - míříme na aktivní uživatele Internetu, a to jak trh domácností, tak na trh malých a středních firem. Nedomníváme se, že bychom měli mít stovky tisíc uživatelů, to opravdu ne. Naše cíle jsou v řádech tisíců až desítek tisíců uživatelů.

---------

Domníváme se, že v oblasti telekomunikačních služeb nová konkurence vzniká. I když na velikosti a síle bude nabývat jen pozvolna.