Budeme si prohlížet fotografie z mobilu ve 3D zobrazení?

Přesně tento postup zvolila společnost Neochroma, která nedávno představila prototyp miniaturního projektoru, který umožní sledování trojrozměrného obrazu z mobilních telefonů. Tou starou osvědčenou technologií je stereoskopie. Při ní se každé oko dívá na svůj vlastní obrázek a vzniká tak dojem trojrozměrného obrazu.





Na tomto principu je založena spousta stereoskopických promítaček a hraček. Možná si mnozí z vás pamatují populární Meoskop, do kterého se vkládaly kotoučky s drobnými diapozitivy. Koukalo se do něj jako do dalekohledu, pěkně proti světlu, aby obrázky hezky vynikly. Za dob ne zas tak dávno minulých byly populární především obrázky s cestovatelskou tématikou, člověk si tak alespoň na chvíli mohl připodobnit, jaký je to zážitek stát třeba před budovou Washingtonského Capitolu.





V dnešní době elektronických hraček upadly stereoskopické promítačky do zapomnění. Jenže díky firmě Neochroma možná brzy nastane jejich renesance, protože jejich řešení je přesně takovou stereoskopickou promítačkou, která umí zobrazovat obsah z displeje mobilního telefonu.

Princip je jednoduchý – na určené místo přiložíte mobilní telefon a zařízení se pomocí soustavy zrcadel postará o to, aby byl obraz přesměrován do dvou větví. Do zařízení se kouká, stejně jako u všech stereoskopů, jako do dalekohledu, tentokráte ale nebudete muset hledat zdroj světla, který vám obrázek prosvětlí, o to se postará zařízení samo.





Prototyp umí pracovat s telefony s displeji o velikosti úhlopříčky 1,6 až 2,6 palce a výsledný obraz s trojrozměrným dojmem by měl na člověka působit jako když se kouká na 19 palcový monitor ze vzdálenosti 30 palců (cca 76 cm). Použitý telefon by měl být véčko, aby i po nasazení šlo ovládat prohlížení.

Na mobilních telefonech samozřejmě nebude tato technologie omezená jen na statické obrázky, sledovat půjde i video. Na celovečerní projekci to asi nebude, komu by se chtělo stereoskop držet dvě hodiny před očima, ale krátké klipy, nebo nějaká ta epizoda seriálu se jistě budou dát zvládnout. Pokud vše půjde hladce, dočkáme se komerčního řešení do dvou let.