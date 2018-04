Budeme si kupovat značkové mobily? Rok 2016 bude rokem „bezejmenných“

To, co nakousl rok 2015, to letošní rok spolkne. Agresivní cenová politika čínských značek nejprve vyhnala na okraj zavedené značky v Číně a pomalu se přesouvá přes Asii do Evropy a USA.

V Číně se mezi velkými prodejci drží v podstatě už jen Samsung a Apple. HTC i Sony paběrkují, a pokud nevymyslí něco převratného, tak budou mít velké problémy i na tradičních trzích ve zbytku Asie, v Evropě a v USA. Tradiční značky strádají především v masových segmentech low-endových přístrojů a ve střední třídě.

Důvod je prostý: konkurence „neznačkových“ přístrojů je velmi silná. Technologicky se v uvedených třídách na tradiční značky dotáhly a s cenou jsou vždy níže. Někdy pak propastně níže. A jestliže v prémiovém segmentu si zavedené značky drží technologický nebo alespoň marketingový náskok, tak v nižších kategoriích budou letos muset hodně zabojovat.

Jenže co to jsou neznačkové mobily? Pojem je velmi široký a v některých případech zavádějící. Cenově agresivní značky se rekrutují z několika směrů. Buď to jsou už dobře zavedení čínští výrobci, kteří jsou na domácím trhu slavní, ale v Evropě či v USA nejsou všeobecně známí. Příkladem budiž třeba Coolpad nebo Meizu.

Další velkou skupinou jsou přístroje značek, které si nechávají vyrábět přístroje na zakázku v Číně a prodávají je pod svým jménem v Evropě. V podstatě to ani výrobci nejsou, ale těží ze značky známé z jiných oborů nebo z dobré znalosti trhu. Jako příklad můžeme použít třeba u nás zavedené Prestigio nebo Sencor.

Jejich výhodou jsou především nízké ceny v poměru ke vcelku bohaté výbavě. Obvykle při porovnání stejně drahých značkových a neznačkových přístrojů mají ty neznačkové lepší parametry. A jestliže dříve bylo otázkou jejich zpracování a výdrž, tak dnes se již konkurentům se známější značkou vyrovnají.

A je tu ještě jedna výhoda menších značek. Jelikož se do nabídek operátorů dostávají jen výjimečně, tak se nemusí trápit s tím, že operátoři nechtějí přístroje pro dvě SIM karty. Ty jsou přitom u zákazníků velmi populární a žádané. Tradiční značky sice také některé modely představují i ve verzích pro dvě SIM, ale spíše okrajově a často se zpožděním za základním modelem.

Tradiční výrobci jako Samsung, LG, HTC, Sony nebo Huawei pak musí počítat i s konkurencí již známých značek, které na trh smartphonů vstoupily později. Jsou to třeba Lenovo, Asus, Acer a další.

V každém případě bude rok 2016 velmi zajímavý a zákazníci budou mít obrovský výběr značek a modelů. Asi historicky nejširší. Ale o to bude výběr složitější.