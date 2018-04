Budeme platit za internet víc nebo míň?

Návrh nového internetového tarifu Českého Telecomu Internet Plus vzbuzuje velké vášně. Telecom tvrdí, že s ním zákazníci ušetří a díky němu bude moci dokonce zavádět paušály. Poskytovatelé připojení k internetu naopak prohlašují, že Internet Plus znamená zdražení. Alternativní operátoři, kterých se problematika na první pohled netýká, mají pocit, že je chce Telecom tímto tarifem silně poškodit a omezit konkurenci. Může se tak někdo divit Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ), že zavedení Internetu Plus od 1. října pozastavil? Snad jenom sám Telecom, který v tom vidí odvetu předsedy ČTÚ Davida Stádníka za to, že právníci Telecomu soudně napadli několik jeho rozhodnutí. Jenže zákazníci v tuto chvíli neví, kolik budou za internet od října platit a jestli nepřijdou o populární internet zdarma.

Na začátku srpna Český Telecom oznámil, že od 1. října ruší současný tarif Internet 2002 a zavádí dva nové – Internet 2002 a Internet Plus. I když název prvního se podobá dosavadnímu tarifu, oba nové mají jednu odlišnost. Celá částka, kterou za připojení k internetu prostřednictvím telefonní linky zaplatíte, zůstane Telecomu. Ten nyní dává její část alternativnímu operátorovi nebo přímo samotnému poskytovateli připojení. Poskytovatelé připojení k internetu by si částku, kterou dosud dostávali od Telecomu, měli od zákazníků vybrat sami (Telecom jim gentlemansky nabídl, že to za ně rád udělá – samozřejmě za drobný poplatek).

Nejde jenom o peníze, ale hlavně o internet

Kdyby šlo jenom o svár mezi Telecomem na jedné straně a dalšími operátory a providery na straně druhé o výši propojovacích poplatků a provizí, mohli by zákazníci zůstat klidní. Jenže tarif Internet Plus (nový Internet 2002 je tak nevýhodný, že o něm nikdo raději ani neuvažuje) znamená faktický konec internetu zadarmo. Ten sice zadarmo nikdy nebyl, provideři dostávali provize z promodemovaných minut, ale celý model až dosud všechny strany tolerovaly, byť k němu měly výhrady – díky Internetu 2002 se totiž přece jenom internet v České republice zvolna, ale jistě vyvíjel kupředu.

Tato stabilita byla narušena dvěmi událostmi. První je již samotná liberalizace telekomunikačního trhu. Poskytovatelé připojení k internetu byly z historických důvodů připojeni k síti Českého Telecomu. Ten jim dával provize z provolaných minut (za připojení k internetu). Po otevření trhu ale přišli alternativní operátoři, kteří začali Telecomu konkurovat – providerům nabízeli větší provize, nebo lepší podmínky. Spousta velkých poskytovatelů internetu navíc získala telekomunikační licenci a nemuseli tak spoléhat na provize od Telecomu, ale mohli začít od něj inkasovat vyšší propojovací poplatky.

Peníze nemohou alternativní operátoři získávat přímo od zákazníků; musí se spoléhat na propojovací poplatky. Ty jim platí Český Telecom za to, že hovory vzniklé v jeho síti (uživatelé vytáčeného připojení k internetu totiž používají pro modemy jeho linky) předává do sítě alternativního operátora. Tomu tak vznikají náklady a ty samozřejmě hradí z propojovacích poplatků. Snahou Telecomu je, aby tyto poplatky byly co nejnižší; ostatní operátoři se naopak snaží o jejich maximalizaci. U hlasových hovorů je to přesně opačně – protože většina hovorů končí v síti Telecomu, snaží se ten o co nejvyšší propojovací poplatky za hlasové služby. Propojovací poplatek totiž vždy platí ten, u něhož hovor vzniká, a inkasuje ten, kdo ho přenáší nebo u něj hovor končí (s několika výjimkami, jako jsou hovory na barevné linky a služba volba operátora).

Český telekomunikační úřad zasahuje

Letos na jaře Český telekomunikační úřad vydal rozhodnutí, kterým propojovací poplatky za internet prakticky zdvojnásobil oproti předchozímu rozhodnutí (to bylo z mnoha důvodů kritizováno). Výše propojovacích poplatků byla před několika týdny rozhodnutím snížena (z 0,47 Kč za minutu ve špičce na 0,40 Kč a z 0,17 Kč mimo špičku na 0,15 Kč). Vzhledem k tomu, že v síti Českého Telecomu tvoří připojení k internetu přibližně polovinu provozu, to pro něj znamenalo i přes kosmetické snížení poplatků velké zvýšení výdajů a začal pracovat na změně.

Nejdříve soudně napadl rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu. Jenže to je až do rozhodnutí soudu platné a soud se může vléci i několik let. Český Telecom ale přišel s rychlým řešením, které by zabilo dvě mouchy jednou ranou. Navrhnul totiž již zmiňované dva nové internetové tarify a providerům nabídl dva způsoby připojení k jeho síti. První způsob je založený na tom, že Telecom co nejdříve převede internetové spojení z hlasové části sítě do datové, založené na protokolech IP. Druhý způsob využívá dosavadního modelu – hovor (připojení k internetu přes modem není nic jiného než klasický hovor) je přenesen až k bodu propojení, kde jej převezme jiný operátor.

Možnost volby se ruší

Problém dvou modelů připojení a tarifů je v tom, že si ani alternativní operátor či provider a zákazník fakticky nemohou vybrat. Protože k tarifu od Českého Telecomu si poskytovatel internetu musí ještě přirazit vlastní poplatek (může vybírat třeba jenom měsíční paušál) a sazby nového Internetu 2002, které platí zákazník, jsou shodné se sazbami starého Internetu 2002 (ve kterém jsou již propojovací poplatky nebo provize zahrnuty), je nový Internet 2002 v každém případě zdražení. Zákazník, který je při smyslech, si tak vybere jenom toho poskytovatele, ke kterému je možné se připojit jenom přes Internet Plus. Jenže k tomuto tarifu je vázáno připojení k síti Telecomu přes datovou síť a nikoliv bod propojení – Telecom tak vyřadí alternativní operátory ze hry (ti již v takovém okamžiku nemají providerům co nabídnout, protože nemají žádný příjem).

Internet Plus ale oslabuje i pozice poskytovatelů internetu. Prostřednictvím velké čtyřky (Internet Online/Quick, Tiscali, Contactel a Volný – Jet2Web) se totiž připojují přibližně tři čtvrtiny všech domácích uživatelů internetu v České republice. Tito provideři nabízejí tzv. internet zdarma. Zákazníci za toto připojení totiž nic navíc neplatí – platí jenom telefonní poplatky (a z provizí či propojovacích poplatků z těchto plateb od zákazníků je internet zdarma financován). Jenže internet zdarma je jenom marketingový pojem a zavedením Internetu Plus se ukáže v plné nahotě – uživatelé internetu totiž za něj budou v každém případě vedle telefonních poplatků platit.

Sazby tarifu Internetu Plus jsou nastavené tak, aby v případě, že poskytovatelé internetu budou chtít navíc jenom částky odpovídající současným provizím od Telecomu, bylo připojení k internetu levnější. Jenže to vyhovuje pouze Internetu Online, součásti Českého Telecomu. Všichni ostatní provideři přijdou o část poplatků, které nyní inkasovali. Nikdo jim navíc nezaručí, že je Internet Online díky nižším nákladům (některé náklady – například na údržbu sítě, budovy, administrativu, informační a účtovací systémy – totiž za ně může platit Český Telecom, aniž by šlo o zakázané křížové financování) nebude válcovat nižšími cenami, které pro ně budou nedostupné. Ostatně náznaky podobného chování ze strany Internetu Online se ukázaly již v nabídce pevného připojení k internetu. Konkurenti Internetu Online tak budou mít méně peněz na marketing a rozvoj své sítě.

Internet Plus je dobrý, na rozdíl od postupu Telecomu

I alternativní operátoři souhlasí s tím, že Internet Plus je v zásadě krok správným směrem – zprůhlední totiž platby za internet, a to by mělo vést ke zlevnění (nyní totiž do systému provizí mohou operátoři a provideři skrývat svou neefektivitu). Vůbec ale nesouhlasí s tím, jakým způsobem Telecom postupoval. Ten totiž nenabídl providerům nové modely a nezačal s nimi jednat o ukončení provozu starého modelu, ale staré smlouvy rovnou zrušil a oznámil jim termín, do kdy se musí dohodnout, pokud chtějí od 1. října poskytovat internet prostřednictvím vytáčeného spojení

Právě to se stalo důvodem pro Český telekomunikační úřad, aby vydal rozhodnutí, které je vykládáno jako zákaz Internetu Plus. Ve skutečnosti telekomunikační úřad žádný nový tarif nezakazuje. Pokud se Telecom s někým na Internetu Plus dohodne, ČTÚ proti tomu nebude nic namítat. Výtka vůči Telecomu směřovala k tomu, jakým způsobem se snažil providery k podpisu smlouvy donutit – vypověděl jim totiž smlouvy. Jenže ČTÚ se odvolává na telekomunikační zákon a požaduje po Telecomu, aby dal svým partnerům na jednání 90 dnů, jak to vyžaduje zákon v případě jednání o propojení. Telecom podle názoru telekomunikačního úřadu ani nesmí vypovědět stávající smlouvy až do okamžiku, kdy nepodepíše nové.

Nikdo neví, co se bude dít

To, jestli má pravdu Český telekomunikační úřad nebo Telecom, kterému jeho postup přijde v pořádku, je v tuto chvíli otázka pro právníky. Podstatné ale je, že nikdo neví, co bude 1. října. Jasné je to jenom u těch providerů, kteří novou smlouvu s Telecomem již podepsali. Nikoho nepřekvapí, že to je Internet Online. Podle zdrojů z Českého Telecomu již smlouvu podepsalo několik desítek převážně malých a lokálních providerů; veřejně se k podpisu přihlásil zatím jenom SkyNet.

Naopak podle našich informací se tři velcí provideři, Contactel, Tiscali a Volný/Jet2Web rozhodli novou smlouvu s Telecomem zatím nepodepsat a dále jednat o nových podmínkách. Teoreticky by se tak jejich zákazníci měli i po 1. říjnu nadále připojovat podle starých podmínek původního tarifu Internet 2002. Mluvčí Telecomu Vladan Crha nám řekl, že možností je několik a jednání stále probíhají. Ty firmy, které na podmínky Internet Plus přistoupily, jeho prostřednictvím samozřejmě budou internet nabízet. Pro ostatní zatím musí zachovat tarif Internet 2002, i když tam zatím není jasné, jak to bude s propojovacími poplatky – jestli se o ně minutová sazba navýší, nebo jestli se budou platit stejným způsobem jako dosud (to prý je pro Telecom dlouhodobě neudržitelný stav).

Byť by podnikání v telekomunikacích mělo probíhat na základě jasně daných a dopředu známých pravidel a podmínek, nelze v tuto chvíli bohužel přesně říct, jak bude připojení k internetu po 1. říjnu vypadat a kolik budou zákazníci platit. Jasné je jenom jedno – i v současném chladném počasí budou probíhat opravdu žhavá jednání, která rozhodnou o stavu českého internetu na hodně dlouho dopředu.