Budeme moci telefonovat i na palubě letadla?

Will Knight se ve svém článku na serveru NewScientist.com zabývá možností používání mobilních telefonů na palubách letadel, a to i nad širým oceánem v mnohakilometrové výšce. Společnost American Airlines představila nový systém, který je zatím instalován na palubě jednoho letadla a během krátkého letu umožnil cestujícím nad letištěm v Dallasu ve výšce přes 7 kilometrů běžně používat jejich mobilní telefony. Systém je zatím kompatibilní se sítí CDMA, ovšem Scott Becker ze společnosti Qualcomm tvrdí, že systém bude možno zpřístupnit i uživatelů jiných sítí, GSM nevyjímaje.

Jak systém funguje? Telefon je spojen k „piko-buňce“ na palubě letounu, posléze signál přes satelit doputuje až na zem k bráně, která ho pustí do běžné sítě. Lidé, kteří se zúčastnili testovacího provozu nad Dallasem tvrdí, že hovory měli asi sekundové zpoždění. Tato časová prodleva je prý způsobena satelitním spojením. Tato drobná vada na kráse ovšem asi nebude tím, co bude zavedení tohoto systému do běžné praxe brzdit. Hlavním problémem bude bezpečnost provozování systému vzhledem k možné interferenci signálu sítě a palubních přístrojů.

Les Barclay, inženýr, který pracuje v britské vládní expertní skupině, sdělil časopisu New Scientist, že hovory během letu mohou dokonce interferovat s pozemní sítí. Zástupci American Airlines říkají, že testování zatím neodhalilo žádné problémy. Používání systému prý bude bezpečné. Pokud se nějaký problém s interferencí objeví, podle Scotta Beckera bude k jeho potlačení použito moderních technologií. Bezpečnost je totiž stále na prvním místě, potíže, které by mohly vyvstat, budou řešeny v rámci možností co nejrychleji.

Jaká je situace s telefonováním na palubách letadel nyní. Ano, někdy je to možné, ovšem jenom v malých výškách, v dosahu signálu z pozemních základen. Nový systém bude používán i nad oceánem, v několikakilometrových výškách. Během letu bude moci hovořit až 15 cestujících najednou, tuto kapacitu bude možno jednoduše zdvojnásobit přidáním další základny.

Poskytnutí luxusu cestujících není jediný cíl vývojářů. Mnoho leteckých společností totiž telefonování z mobilních telefonů na palubě přímo zakazuje, z bezpečnostních důvodů. Kdyby byl vyvinut absolutně bezpečný systém, který by neohrožoval palubní přístroje, všichni by si oddechli.

Cestující se tedy mají na co těšit. Svůj telefon možná v budoucnosti nebudou muset odlepit od ucha ani při zámořském letu. Obchodníci budou moci při letu používat jeden ze svých nejdůležitějších pracovních nástrojů, což u nich jistě vzbudí vlnu nadšení.