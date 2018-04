Budeme mít za rok osm milionů mobilů?

V současné době je v České republice přes 4 300 000 aktivních SIM karet. Tento počet zahrnuje i účastníky sítě NMT (kterou EuroTel provozuje pod názvem TIP). Za devět let existence celulárních sítí v České republice si mobilní telefony získaly velkou přízeň veřejnosti o čemž svědčí i současný počet SIM karet používaných v sítích GSM.

Jak ale bude tento nárůst pokračovat? Jaký počet aktivních SIM karet můžeme očekávat na konci roku 2001?

O tom, kolik aktivních SIM karet by mohlo být v České republice na konci letošního roku, jste hlasovali i vy v anketě „Kolik si myslíte, že bude na konci roku 2001 v ČR aktivních SIM karet?“ Z 262 respondentů 80 hlasovalo pro počet vyšší než šest milionů aktivních karet na konci tohoto roku.

Pokud ale budeme odhadovat stav prodaných karet v budoucnosti, musíme se nejprve podívat, jak vypadal vývoj v letech minulých.

V roce 1991, kdy na našem trhu mobilních komunikací působil pouze EuroTel coby provozovatel sítě NMT, ovlivňovala počet zákazníků skutečnost, že EuroTel svou nabídku soustředil na firemní klientelu. Taková obchodní politika mu zůstala až do října roku 1996, kdy počet aktivních NMT přístrojů v České republice dosáhl 300 tisíc. Ve stejnou dobu se objevila hrozba v podobě konkurenčního operátora, RadioMobilu.

Množství aktivních SIM karet začalo stoupat nejen díky tomu, že se zde objevil nový provozovatel. EuroTel musel svou nabídku přizpůsobit širší veřejnosti a zavedl nové, levnější tarify, čímž své služby zpřístupnil dalším potenciálním zákazníkům.

Již na konci roku 1997 tak bylo v České republice 527 400 aktivních SIM karet (354 400 EuroTel, 173 000 RadioMobil).

Následující rok se toto číslo zvýšilo o dalších 433 100 SIM karet tedy o 82 procent a na konci roku 1998 jich u nás bylo již 960 500 (587 500 EuroTel, 373 000 RadioMobil). Na konci roku 1999 se počet uživatelů zvýšil již na 1 945 000 (1 070 000 EuroTel - 875 000 RadioMobil), což bylo o 984 500 prodaných karet více než v roce 1998. V lednu 2000 zahájil komerční provoz mobilní sítě nejmladší z operátorů na našem trhu, Český Mobil, a konkurenční prostředí v České republice dostalo nový rozměr. Stejně jako RadioMobil v roce 1997, zaútočil i Oskar na potenciální zákazníky nízkými cenami. Za necelý rok své působnosti v České republice získal 300 tisíc zákazníků. Toto číslo se může zdát malé ve srovnání s vývojem u starších dvou operátorů. Český Mobil ale přišel již na částečně nasycený trh, čímž byl jeho nástup zkomplikován. Všichni tři operátoři na konci roku 2000 zaznamenali dohromady 4 321 116 aktivních karet (2 171 116 EuroTel, 1 850 000 RadioMobil), což znamená více než stoprocentní nárůst prodaných karet oproti uplynulému roku. Ve srovnání se situací v Evropě je na tom naše republika s počtem zákazníků relativně dobře. V celé Evropě na konci roku 2000 bylo cca 255 milionů aktivních karet v celulárních sítích (GSM, NMT...) na cca 748 milionů obyvatel. Mobilní telefon tedy vlastnilo zhruba 37 procent Evropanů.Naše země se svými deseti miliony obyvatel představuje téměř 1,7 procenta tohoto čísla a za zhruba devítiletou historii mobilních sítí u nás je to přijatelná bilance, jak ukazuje i srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Například ve státech střední a východní Evropy počet uživatelů mobilních sítí nepřekračuje hranici tří milionů, s výjimkou Polska a České republiky. Je pravda, že ve vyspělejších státech západní Evropy je tento počet mnohonásobně vyšší a v některých případech dosahuje až třiceti milionů (Německo) musíme, ale brát v potaz počet obyvatel těchto zemí, technickou vyspělost sítí, kupní sílu a počet provozovatelů, kteří si vzájemně konkurují. Pokud by vývoj v naší republice pokračoval stejným tempem jako doposud znamenalo by to, že na konci roku 2001 bychom zde měli přes osm miliónů aktivních SIM karet. Tak vysoký počet můžeme ale očekávat jen stěží. Ve skutečnosti bude toto číslo mnohem menší. Je možné, že podobného čísla by operátoři dosáhli novými službami, zavedením nových technologií, nebo rapidním snížením cen telefonů a služeb. Možná by se počet zákazníků zvýšil i v případě, že by se k dokonalosti dotáhla podpora technologie GPRS u EuroTelu a Paegasu.Každopádně můžeme v příštím roce očekávat pomalejší tempo nárůstu počtu prodaných SIM karet. Přestože operátoři stále snižují ceny telefonů a služeb, nedá se předpokládat, že počty uživatelů budou stoupat tak rapidně jako doposud. Musíme totiž vzít v úvahu fakt, že v České republice jsou zhruba čtyři milióny pracovně nečinných obyvatel (důchodci, děti). Tím, že v současné době je na našem trhu již více než čtyři milióny aktivních SIM karet, jsme se příbližili k hranici, kterou nebude snadné překročit, protože se tak zúžil počet potenciálních zákazníků, kteří ještě nevlastní mobilní telefon. Na konci tohoto roku můžeme tedy očekávat pět až šest milionů aktivních SIM karet. Neoficiální odhady našich operátorů tento předpoklad potvrzují. Pro konec roku 2001 tipují pět až pět a půl miliónů karet, ale v žádném případě ne více než šest milionů aktivních karet. Ať se mobilní komunikace vyvíjí jakkoliv rychle, byla doposud pouze v začátcích. Obrovské zvýšení počtu uživatelů za rok 2000 bylo způsobeno především vstupem třetího operátora na mobilní scénu, který prostřednictvím nízkých cen přiostřil konkurenční boj na našem telekomunikačním trhu. Díky této cenové politice byly mobilní telefony ještě přístupnější než doposud a kdo si jej chtěl pořídit, většinou tak již učinil. Nemůžeme proto očekávat stejný výsledek, který nás překvapil na konci roku 2000 i na konci roku 2001. Pět až šest miliónů aktivních SIM karet je jen odhad a situace na trhu během roku může být všelijaká. Nicméně stejný nárůst jako byl doposud očekávat nemůžeme.