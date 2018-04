Bude výměna SIM karet nutná?

Již po několikáté se dnes věnujeme budoucímu přečíslování telefonních stanic v ČR. Co všechno s sebou přinese? Především změnu telefonních čísel a jejich předvoleb. Samozřejmě také vlnu problémů s tím souvisejících. Přibydou výdaje za nové vizitky, hlavičkové papíry, obálky, razítka, úpravy veškerých reklamních, propagačních materiálů, reklamních nápisů na automobilech a tak dále. A to ani nemluvě o tom, kolik času, běhání, benzínu, starostí a nervů nás to bude stát.

Největší problém

Jako kdyby nestačilo samotné přečíslování, čeká zřejmě majitele mobilních telefonů ještě další komplikace. Operátoři sítí mobilních telefonů se totiž obávají, žebude nutná výměna všech SIM karet. Kdyby taková výměna začala zítra, znamenalo by to fronty složené ze tří miliónů lidí.

Když jsme tuto informaci přinesli poprvé, zaznamenali jsme řadu nesouhlasných reakcí, vycházejících z přesvědčení, že telefonní číslo není pevně vázáno na SIM kartu.

Nikdo z odborníků, s nimiž jsme problém konzultovali, se nechtěl k problému vyjádřit jednoznačně a jejich názory se také rozcházely. Část oslovených se domnívala, že číslo IMSI, jež identifikuje SIM kartu pro danou síť i číslo MSISDN, v němž je ukryto samo číslo účastníka a které je při přečíslování potřeba změnit, není možné upravit jinak, než fyzickou výměnou. Jejich názor podporuje např. i schéma SIM karty, které obsahuje obě čísla. Druhý názor, který posléze převážil, je opačný. Vychází z toho, že číslo IMSI je zapsáno HLR (Home Location Register) nebo ve VLR (Visitor Location Register), což by potvrzovalo názor, že přečíslování lze provést bez nutnosti výměny SIM karty.

Protože nikdo z kompetentních činitelů našich operátorů není zatím schopen zaujmout k problému jednoznačné stanovisko, budeme se muset spokojit s názorem, že výměnu SIM karet si vynutí aplikace na nich uložené. Minimálně u GSM bankovních aplikací se takový názor zdá pravděpodobný.

Pokud nakonec skutečně k výměně SIM karet dojde, vstoupí do hry ještě otázka nákladů. Přestože operátoři nakupují své SIM za různou sumu, vždy se jejich cena pohybuje v řádu stokorun. Kdo bude tyto náklady hradit? Evropská unie a stát, kteří jsou hlavními původci přečíslování to jistě nebudou. Stejně tak to zřejmě nebudou operátoři pevných sítí, kvůli nimž se přečíslování také dělá. Že by stamiliónové náklady chtěli zaplatit EuroTel, RadioMobil a Oskar, je jen málo pravděpodobné. Můžeme se tedy domnívat, že s největší pravděpodobností výměnu SIM karet zaplatí zákazníci.

Proč vlastně k celému procesu přečíslování dojde? Otázka je velmi triviální. Situace je v dnešní době taková, že přečíslování všech telefonních stanic, ať už pevných, nebo mobilních je naprostou nezbytností. Jako dobrý příklad uveďme nejmladšího z našich mobilních operátorů. Poté, co si Radiomobil s Eurotelem rozebrali téměř celou číselnou řadu 060x (Eurotel - 0601, 0602, 0606, 0607; RadioMobil - 0603, 0604, 0605), na Oskara zbyla pouze řada 0608. Z toho vyplývá, že jakmile by Oskar získal zhruba 3/4 milionu zákazníků (zbytek spadá pod testovací, zaměstnanecké karty, ap.), neměl by k dispozici další čísla.

Pevná síť

Současná konfigurace pevné veřejné telefonní sítě umožňuje využít kapacitu 465 mil. účastnických telefonních čísel, která využívá ČESKÝ TELECOM, a.s. pro zhruba 4 mil. HTS (hlavní telefonní stanice), ostatní cca 2,8 mil. blokují jiní oprávnění provozovatelé. Tento stav neodpovídá potřebám našeho vyvíjejícího se telekomunikačního trhu, proto bylo a je nutné změnit strukturu telefonní sítě a číslovací plán pro oblast účastnických telefonních čísel zcela přepracovat. Nová struktura sítě by měla vyhovět i požadavkům, které přinese vstup České republiky do Evropské unie, zejména nutnost harmonizace českých norem s normami EU.

A jak se k tomu staví jednotliví operátoři?

Pokud jste si přečetli předcházející link, můžeme vás ujistit, že stanoviska operátorů prakticky nedoznala změn. Zástupci všech operátorů jsou skoupí na slovo. Shodně sice uvádějí, že se na celou věc připravují, ovšem nic konkrétního zatím nesdělují. Stále prý nejsou k dispozici žádné konečné údaje. Operátoři údajně ještě stále čekají na konečné vyjádření Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Shodují se však na tom, že celá operace bude velmi náročná na organizační zajištění a lidskou trpělivost.

Trochu jasno do celé věci přinesl ČTÚ. Podle jeho slov jsou podmínky jasně stanoveny. Operátoři byli se všemi podrobnostmi seznámeni. Starý tvar mobilních čísel 060x-yyy zzz, bude nahrazen 72-x-yyy-zzz(Eurotel), 73-x-yyy-zzz(Paegas), 74-x-yyy-zzz(Oskar). "Číslovací plán veřejné telefonní sítě" nabývá platnosti v září 2000 a účinnosti po dvou letech, tj. od září 2002 se již budou muset přidělovat pouze čísla v novém tvaru. Operátoři mají desetiletou lhůtu na přečíslování všech starých telefonních čísel.

Všichni operátoři před sebou mají nelehký úkol, spoustu práce a čeká je mnoho nepříjemností a negativních reakcích ze strany jejich zákazníků. Byli jsme však ujištěni, že v nejbližších několika dnech budou mít provozovatelé sítí připraveno komplexní řešení.