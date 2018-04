Bude Vodafone prodávat Apple iPhone?

Stejně jako v USA, hledá Apple i ve zbytku světa silného partnera v jehož síti by nabízel svůj revoluční iPhone. V Americe se bude nový telefon od Applu nakonec prodávat v distribuční síti operátora Cingular (vlastně již AT&T). Jisté informace ale hovoří o tom, že ještě před Cingularem vedl Apple jednání s operátorem Verizon Wireless, který ze 45% patří právě Vodafonu.

Verizon prý tehdy odmítl tvrdé a přísné podmínky Applu. Ostatně, není se vlastně příliš čemu divit, Apple začal o distribuci svého budoucího produktu jednat, aniž by o něm kvůli utajení chtěl cokoli prozradit. Verizon tak nechtěl koupit zajíce v pytli, toto riziko na sebe nakonec vzal Cingular.

Jenže zbytek světa již dnes ví, jaký produkt bude prodávat. Stane se tak sice až s mnohaměsíčním zpožděním oproti americkému trhu, ale vidina možného obřího zisku naopak po představení iPhone spíše zesílila.



Podle informací které se šíří internetem, by měl být nejžhavějším kandidátem na exkluzivní prodej iPhonu v Evropě právě Vodafone. Zní to trochu zvláštně, ale není to nikterak nepravděpodobné. Proč? Jednak, Vodafone vůbec nemusel rozhodovat o zamítnutí prodeje iPhonu v síti Verizon Wireless, majoritní podíl akcií totiž patří americkému gigantu Verizon Communications. A i kdyby Vodafone na zamítnutí podíl měl, může se management teď snažit alespoň částečně napravit chybu, kterou předtím udělal. Netřeba připomínat, že Vodafone má právě prostřednictvím Verizonu na Apple asi celkem solidní kontakty.

Navíc Vodafone může Applu nabídnou mnohem více, než evropský trh. Jistě, podobně na tom jsou ještě další dva operátorští giganti – T-Mobile a Telefonica O2. Jenže T-Mobile působí prostřednictvím své pobočky přímo na americkém trhu a tak by prodej iPhone v jeho ostatních sítích vypadal marketingově poněkud divně. O2 zase sáhlo po distribuci přístroje, který je Applu asi trochu trnem v oku – LG Prada.

Ve které síti se nakonec bude alespoň v Evropě Apple iPhone prodávat bychom se měli dozvědět ještě před koncem letošního roku. Právě tehdy chce Apple začít s prodejem svého telefonu na neamerických trzích. Budeme si tedy moci koupit iPhone k Vánocům i u nás? Nechme se překvapit.