Bude videotelefon propadákem?

Videotelefonie se v poslední době stává hitem, který prosazují všichni výrobci mobilních telefonů a operátoři sítí ji používají bezmála jako magické zaklínadlo. Přitom doposud není nad čím jásat - představované prototypy jsou většinou mírně funkční potěmkinovou vesnicí, kdy v papundeklovém modelu přilepená čočka zakrývá slepou kameru a na monitoru (maličký LCD displej televize) běží signál pouštěný z videa. Budiž, sítě dosud nejsou připraveny, řeknou si mnozí.

Ale jsme si opravdu jisti, že videotelefon potřebujeme? Nebude dalším výrobkem, který nám vnutí barnumská reklama jakožto symbol pokroku, "inside" image technického inovátora a technical freaka?

Nezůstalo příliš utajeno, že většina úspěšných produktů vznikla na základě požadavků a tlaku trhu. V GSM může být příkladem SIM Toolkit, do něhož natlačily výrobce desítky nekompatibilních aplikací a primitivních, leč funkčních a žádaných řešení. Nebo sám internet - před pěti lety infantilní dítko, dnes vzývaná modla.

S videotelefonem je to trochu jinak - videotelefonie se nám vnucovala již v pevné síti, kdy několik výrobců přišlo na nápad instalovat kameru do telefonu. Výrobek se nikdy neujal a ani v době ISDN a standardů H.323 nepředstavuje nic jiného, než zajímavý exponát na CeBITu. Pročpak? Mizivý zájem.

Výrobci mobilních telefonů se nám snaží vnutit ideu, že příchod mobilních videotelefonů vše změní. Otázka zní, co změní? Zatímco SIM Toolkit nebo rychlá data v GSM sítích mají desítky praktických využití, videotelefonie není trhem žádána, ale na trh pod parou tlačena. Přemýšleli jste někdy o tom, jaké bude mít videotelefonie praktické využití?

Maličká kamera snímající rozostřený obraz a přenášející jej na displej o velikosti cca. 200 bodů nevelkou rychlostí 4-8 snímků za vteřinu, to bude pochoutka pro vaše oči. Prospekty firem, jako jsou Nokia a Ericsson, zachycují šťastné a rozesmáté tváře rodiny, která hledí na otce dlícího kdesi na služební cestě. Posaďme se na zem, realita je jiná. Vaše manželka bude podobný exces považovat za provokaci a váš synátor není na svého nudného fotříka zvědav ani v reálu, natož aby vám ochotně pózoval před miniaturou displeje.

Budete svůj obličej přenášet na pracovní poradu? To bude opravdu velmi zajímavé, když videotelefon s vaší tváří dají na vaše místo na pracovním stole a váš šéf, jenž dozajista patří mezi zvěstavatele a horkého konzumenta technických novinek ve vaší firmě, bude na mrňavoučkém displeji sledovat konstelaci vašeho obličeje.

Promítat data on-line? Udělali byste lépe, pokud byste je méně pokrokově, zato efektivněji poslali emailem přes mobil do firmy - vyjde to levněji a hlavně budou v použitelnější formě.

Pokud procházím katalogy a letáky mobilních výrobců, nenarazil jsem na smysluplné použití videotelefonu - vždyť i detektivní služby si pomohou spolehlivější a lacinější technologií, než je GSM/UMTS videotelefon.

Jenže videotelefon se do mobilních sítí dostane a přes počáteční skepsi se bude nakonec solidně prodávat. Především na jeho prodej budou tlačit výrobci, kteří momentálně řeší problém, co ještě nacpat do mobilního telefonu, aby vás donutili vyhodit starý a investovat do nového. Taková videotelefonie je dobrá příležitost, protože videotelefony musíte mít vždy alespoň dva a tak o peníze z obměny mobilního parku je postaráno.

Další tlak bude ze strany dodavatelů mobilní technologie, ergo tedy ve většině případů od dodavatelů mobilních telefonů. Nasazení videotelefonie si žádá další investice do přestavby a upgrade mobilní sítě a to je to, oč tu běží.

A do třetice bude tlačit operátor. Cena za volání v mobilní síti totiž stále klesá a operátor ji nemůže nechat klesat do nekonečna, ačkoliv to trh čeká. Proto je třehba nabídnout vějičku, brzdu cen - a tou se videotelefonie snadno stane. Operátor ji nabídne za stejnou cenu, za jakou bude nabízet normální volání, tím ale také je z obliga, že dále nesnižuje cenu hovorného k úrovni pevných linek.

Tato trojice vyvine vždy maximum aktivity k tomu, aby přesvědčili zákazníka, že videotelefonie MÁ smysl - ačkoliv ji vlastně nepotřebuje. Trh na tuto zkratkovitou logiku zatím vždy skočil a nepochybně na ni skočí i tentokrát. Vlastně bude vše v pořádku a všichni budou spokojeni, jen koncoví zákazníci budou mít službu navíc, o kterou vlastně ani nestáli.

A nezapomínejte se do kamery usmívat! A v našem e-schopu si můžete již nyní objednat nástavec na kameru, který vám umožní do kamery promítat libovolnou scénu z videokazety. Vhodné především pro nečekané hovory... ;)