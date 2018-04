Bude vaše budoucí Nokia z Rumunska?

Největší světový výrobce mobilních telefonů Nokia hodlá vybudovat továrnu na mobily a výzkumné centrum nedaleko rumunského města Kluž. Řekli to dnes rumunští představitelé s tím, že firma by měla do projektu investovat zhruba 200 milionů eur (5,6 miliardy Kč).

Prefekt města Kluž Marius Nicoara uvedl, že projekt zaměstná 15 000 lidí.

Dodal, že místní úřady souhlasily s tím, že Nokii poskytnou pozemek a infrastrukturu. Vláda do modernizace infrastruktury investuje 33 milionů eur. Očekává se, že místní úřady projekt oficiálně schválí v pátek, píše agentura AP.

Nokia zvýšila v posledním čtvrtletí loňského roku čistý zisk o 19 procent na 1,27 miliardy eur. Objem prodeje stoupl rovněž o 19 procent na 106 milionů mobilních telefonů, a poprvé v historii firmy tak za čtvrtletí překročil hranici 100 milionů přístrojů.

Tržby společnosti, která sídlí ve Finsku, ve čtvrtletí stouply o 13 procent na 11,7 miliardy eur. Za celý loňský rok se tržby vyšplhaly na rekordních více než 40 miliard eur.