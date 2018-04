Bude v ČR další továrna na mobily?

Společnost NEC je jedním z prvních dodavatelů mobilních telefonů pro síť třetí generace, jejíž provoz nedávno zahájil japonský operátor NTT DoCoMo. Tento technologický náskok by společnost chtěla zúročit v expanzi na evropské trhy, kde je její pozice v segmentu mobilních telefonů zatím velmi slabá. Podle posledního prohlášení vedení společnosti NEC je velmi pravděpodobné, že kvůli útoku na Evropu firma postaví montážní závod v některé evropské zemi. Podle prohlášení Hiroyasu Nishikawy, analytika ratingové společnosti Cosmo Securities, by pro NEC bylo nejekonomičtější postavit továrnu v některé z východoevropských zemí. Pokud by si společnost NEC vybrala Českou republiku, mohla by tak následovat svého největšího japonského rivala - společnost Matsushita Communication (obchodní značka Panasonic), která má otevřít svůj výrobní závod v Pardubicích do konce letošního roku.

NEC drží jedenáctou pozici v žebříčku světových producentů mobilních telefonů. Poslední fiskální rok NEC vyrobil 13 milionů mobilních telefonů, z toho téměř 90 % doma v Japonsku. V letošním roce chtějí u NECu zvýšit výrobu o 15 % na 15 milionů mobilních telefonů. Z tohoto počtu by mělo být 80 % vyrobeno v Japonsku a zbytek v Číně a na Taiwanu. Plány společnosti jsou ale daleko ambicióznější. Během pěti let by společnost NEC chtěla mít patnáctiprocentní tržní podíl na celosvětové produkci mobilních telefonů. Ze světové „jedenáctky“ by se tak NEC dostal na pomyslné stupně vítězů, které zatím okupují Nokia, Motorola a Siemens.

NEC v současnosti produkuje i mobilní telefony ve standardu GSM 900/1800 MHz. Jeho aktuální modely DB2000 a DB 4000 jsou dostupné i v některých západoevropských zemích, které vyráběl v anglickém Telfordu. Závod měl kapacitu 2 miliony telefonů ročně, ale v jeho sortimentu byly jen klasické mobilní telefony bez možnosti rychlého přístupu na internet. NEC však vidí budoucnost v telefonech, které budou kombinovat hlasové funkce a rozvinuté datové služby, které přinesou až sítě třetí generace. Z těchto důvodů NEC v prosinci loňského roku prodal svoji továrnu v Telfordu společnosti Celestica, která je známá výrobou mobilních telefonů pro společnosti světových značek. (Celestica před pár dny převzala kladenský výrobní závod Sagemu.) Jestli společnost NEC zvolí pro svoji novou evropskou továrnu Českou republiku, zatím není jasné. Různé zákulisní informace napovídají, že by tomu tak mohlo být. Předběžná jednání s firmou NEC nám neoficiálně potvrdili i pracovníci národní investiční agentury CzechInvest.