Bude trh s mobilními telefony stagnovat?

Absolutní nárůst na trhu mobilních telefonů a zařízení byl zaznamenán za poslední období ve Finsku. Ovšem nyní odborníci předpokládají, že se prodej bude postupně ustalovat díky vysokému procentu penetrace trhu.

Trend ve Finsku, kde 60% z pětimiliónové populace vlastní mobilní telefon, ukazuje, jak daleko mohou dospět trhy jinde ve světě. Asociace Finských obchodníků s mobilními telefony potvrdila, že od počátku roku poklesl prodej mobilních telefonů o 6%, nicméně se očekává, že prodej za celý rok bude vyšší, než za rok minulý, kdy se prodalo víc jak 1.1 miliónů mobilních telefonů.

Konec růstu prodeje mobilních telefonu nebyl pro analytiky žádným překvapením. Co je ovšem nyní zajímavé je čas, po který vlastník mobilního telefonu má jeho miláčka, než ho vymění za novější. Podle analytiků se prý průměrná morální životnost telefonů postupně zvyšuje.

Například Nokia podle statistik uvádí, že přes 40% trhu tvoří prodej jejich mobilních telefonů "na výměnu" za staré. Tento trh nyní začíná být zajímavý pro výrobce a tak se musí soustředit také na design nových modelů a na jejich příjemné ovládání a "look". Tím by měli upoutat pozornost uživatelů, kteří chtějí přesedlat na nový model mobilního telefonu.

Podle mluvčího asociace prodejců MT ve Finsku se ukázalo, že například duální telefony zvýšily prodej telefonů "na výměnu" o značné procento. S technologickým pokrokem, který nás v příštích měsících čeká se tedy prý zatím nemusí tedy obávat toho, že by poklesl prodej na minimum. Za pár měsíců přijdou do výroby nové mobilní telefony s GPRS a na trh dorazí telefony s WAP. To jsou dost dobré důvody pro mnoho nadšenců a profesionálů, aby si zakoupili právě některý z těchto telefonů.

Zatím je morální životnost telefonu průměrně 2 až 3 roky a největší boom v prodeji byl zaznamenán v polovině 90. let, k dy se GSM systémy dostávaly na masový trh a staly se tak opravdu zbožím pro každého.

Tento trend byl zejména posílen ve Finsku dvěma operátory, kteří ve jménu soupeření stlačili ceny hovorného na minimální hranici. V Čr tomu bylo později obdobně a navíc ještě byly telefony dotovány. Takové nabídce již šlo říci jen těžko "NE".

Podle našich odhadů stoupne prodej mobilních telefonů na podzim a o vánocích, kdy k nám na trh přijdou opravdové novinky o světových výrobců. (mimochodem zítra přineseme malé preview na Ericsson T28!!!)