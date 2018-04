Bude Sony Ericsson W150i první Walkman s Androidem?

Před nedávnem jsem vás informovali o připravovaném Sony Ericssonu s kódovým označením Shakira. Spekulovali jsme, zda to nebude první Walkman, který bude používat operační systém od Googlu.

Nově zveřejněné informace to popírají. Prvním Hudebním Sony Ericssonem z řady Walkman by měl být model W150i s kódovým označením TeaCake. Novinka by měla vycházet z modelu Xperia X10 mini.

Připravovaný hudební Android má malé rozměry a stejně jako X10 mini má uživatelské prostředí se čtyřmi ikonami v rozích displeje. Dostupné informace hovoří o dotykovém QVGA displeji s úhlopříčkou 2,6 palce a pětimegapixelovém fotoaparátu. Chybět nebudou vyměnitelné kryty.