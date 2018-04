Bude software Microsoftu brzy v mobilech od Nokie?

Snad všemi příznivci operačního systému Symbian zacloumalo pouze několik dní staré oznámení společnosti Motorola, že opouští tento operační systém a nadále bude spolupracovat pouze s americkou společností Microsoft. Motorola si pro své budoucí chytré telefony namísto Symbianum vybrala platformu MS Windows Mobile.

Zdá se však, že překvapením není ani zdaleka konec. Podle nedávno zveřejněných informací po stejném operačním systému jako Motorola více než pošilhává také finská společnost Nokia. Ta je totiž všemi příznivci Symbianu považována za vůdčí společnost celého sdružení.

Finové a Microsoft

Finská společnost Oplayo, která se orientuje na vývoj přehrávačů streamovaného videa pro přenosná zařízení, včera oznámila uzavření dohody se společností Microsoft. Podle této dohody kupuje Oplayo práva na videopřehrávač Microsoft Windows Media 9 a bude jej nadále sama vyvíjet pro svého investora.

Na tom by nebylo snad nic zajímavého, kdyby majoritním vlastníkem společnosti Oplayo nebyla sama Nokia. Podle sdělení představitelů Oplayo Nokia připravuje nasazení produktů společnosti Microsoft do své nabídky a právě vylepšený videopřehrávač OplayerJV má být její konkurenční výhodou oproti chytrým mobilům se stejným operačním systémem pocházejícím od jiného výrobce.

Toto oznámení v žádném případě neznamená, že by Nokia v současné době úplně přestala s vývojem chytrých mobilů se systémem Symbian. Rozhodnutí zařadit do své nabídky produkty Microsoftu je totiž ukázkou poměrně dobré předvídavosti. V současné době si totiž nikdo netroufne přesně tvrdit, který z těchto operačních systémů bude dominantní za dva či tři roky. A je lepší být připraven než zaskočen.

Podpora prodeje

Bude jistě zajímavé sledovat, jak se s operačními systémy společnosti Microsoft dohodnou ostatní výrobci mobilních telefonů. Podle neoficiálních informací přemýšlí o odchodu od Symbianu další velký výrobce mobilních telefonů - Microsoft totiž dokáže výrobcům nabídnout něco, co Symbianu prozatím chybí.

Tou tajnou přísadou je marketingová podpora. Microsoftu jdou totiž z každého prodaného mobilního telefonu s jeho operačním systémem licenční poplatky a co je doma, to se přece počítá. A Microsoft je připraven do reklamy a zviditelnění svých partnerů (mobilních výrobců) investovat poměrně nemalé prostředky a podpořit tak jejich prodej. Pohledem do počítačové historie se můžeme přesvědčit o tom, že prodávat své softwarové produkty pánové z Redmondu umí.