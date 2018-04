Bude Sendo světovou jedničkou v mobilech? Pracuje na tom.

Když v srpnu 1999 zakládali tři bývalí pracovníci předních výrobců mobilních telefonů svoji vlastní firmu – Sendo – nikdo jim nevěřil. Dnes vlastní Sendo továrnu za 70 milionů amerických dolarů (2,73 miliardy korun) v čínském Guangdongu, výzkumné centrum v britském Birminghamu a obrovské ambice. Šéf Senda, Hugh Brogan, sebevědomě prohlašuje: „Naše výrobky jsou lepší než vše, co provozovatelé sítí dostanou od konkurence.“ Šéf operačního oddělení Senda Howard Lewis k tomu dodává: „Nás nikdo nezastaví! “

Zakladateli Senda jsou Hugh Brogan (36), Howard Lewis (39) a Kewin Walsh (38). Brogan v minulosti pracoval u Philipse (ředitel výroby), stejně jako Lewis (operační ředitel); Walsh k Philipsu na pozici viceprezidenta průmyslových operací přestoupil v roce 1996 z obdobné pozice v americké Motorole.

V současnosti může Sendo nabídnout zákazníkům nejlehčí mobil na světě – Sendo D800 s hmotností 68 gramů. Vedle tohoto luxusního telefonu se spoustou funkcí připravuje sérii S200, určenou především pro předplacené sady a nenáročné uživatele. Ještě tento rok by se měl v prodeji objevit i chytrý telefon – Sendo Z100 s GPRS. První dva telefony by se měly vyrábět v Číně, model Z100 hodlá Sendo zřejmě vyrábět v nově stavěné továrně ve Velké Británii. Ta by měla být zprovozněna ještě v tomto roce a ve čtvrtém čtvrtletí by už její brány měly opustit první mobily Z100.

Sendo hodlá svoji strategii postavit na tom, že je schopno rychle uspokojit potřeby velkých zákazníků (operátorů sítí GSM). Viceprezident Senda pro asijské trhy Leo Burghouwt říká: „My splníme každou zakázku do 72 hodin.“ Současná kapacita čínské továrny Senda je 50 tisíc mobilů denně. Brogan se netají tím, že příští rok hodlá na trhu prorazit. Na otázku, kolik mobilů v roce 2001 chce Sendo prodat, prohlásil: „V každém případě několik milionů. Nenastoupili jsme, abychom se spokojili s několika tisíci.“

V Birminghamu má Sendo svoje vývojové centrum. Částkou 6,75 milionu liber (350 milionů korun) na stavbu přispěla prostřednictvím svého premiéra Tonyho Blaira i britská vláda. Podle Brogana jsou místní vývojáři schopni vyvinout nový mobil během tří měsíců. Už ale zapomněl dodat, že od ukončení základního vývoje až po uvedení prvního finálního výrobku na prodejní pulty uplyne obvykle několikanásobně větší doba. O tom by mohli ostatní výrobci mobilů s větším zázemím vyprávět.

Jestli však Sendu něco opravdu nechybí, tak jsou to zkušenosti a obrovské sebevědomí. Zákazníci však žádají od mobilu značku, které důvěřují. Na otázku německého magazínu Connect, proč by si měli němečtí zákazníci kupovat právě mobily Sendo, Hugh Brogan odpověděl: „Značka operátora je nejméně tak silná, jako onen výrobce sám. Telefon s nápisem Deutsche Telecom nebo Vodafone disponuje značkou budící respekt. Bude to nějaký čas trvat, než získáme důvěru zákazníků. Mezitím budeme s exkluzivními balíčky žebrat u provozovatelů sítí.“ Brogan prozradil, jak by měla nabídka Senda pro operátory sítí GSM vypadat: „My jsme vysloveně flexibilní. Do tří měsíců můžeme vyvinout nový mobil založený na našem modulu. Tento mobil má přesně to, co si zadavatel přeje. V tomto čase dodává konkurence pouze jiné barvy krytů.“

Sendo začíná své působení na trhu podobně jako Benefon. Tuto firmu také založili „odpadlíci“ z Ericssonu a Nokie. Ambicemi se však Benefon a Sendo nedají srovnávat, byť mají obě firmy mnoho společného. Benefon totiž patří mezi velmi malé výrobce mobilů a specializuje se spíše na zákazníky se specifickými potřebami (cestovatelé, záchranáři, manažeři, mobil pro dvě karty SIM), než na nejširší segment trhu - mladé uživatele mobilů. Zatím můžeme jenom odhadovat, jak se Sendu na trhu povede. Za několik let už ale uvidíme, zda na mobilním nebi zazářila nová hvězda, nebo jen proletěla kometa.

