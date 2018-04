Bude se v Čechách používat T9?

Prediktivní psaní textových zpráv v češtině očekávali uživatelé mobilních telefonů se smíšenými pocity. Některé odradila tato technologie ještě v době kdy ji bylo možné používat pouze v angličtině, jiní se nemohli dočkat až podobnou věc okusí i v jazyce jim vlastním. Tak či onak tu dlouho chyběla možnost rychlého psaní SMS a teprve od pondělka budou moci uživatelé Benefonu Q zjistit, jaké to je psát rychle česky formou režimu T9. Ptáte se, zda toto privilegium zůstane jen u majitelů Benefonu a jak se k problematice staví zástupci ostatních společností? Ptali jsme se také a zde je výsledek.

Benefon

Včera jsme vás v článku informovali o nové verzi firmware do mobilního telefonu Benefon Q, který umožňuje nahrání slovníku T9 v češtině. Náš první dotaz byl tedy orientován tímto směrem. Představitelé společnosti Benefon v České republice nás ujistili, že s českou T9 počítají samozřejmě i u modelů Benefon Track a Benefon ESC. Pokud se tak stane přímou implementací nebo opět možností upgradace firmware, prozatím neví, nicméně nabídka této technologie v češtině bude Benefony provázet s největší pravděpodobností i v budoucnu.

Panasonic

U Panasonicu jsme se dozvěděli, že prediktivní psaní v češtině zatím plánováno není. Novější model GD 92 jej určitě mít nebude a u ještě mladšího modelu Panasonic GD 93 nyní probíhají úpravy software, které se ovšem T9 netýkají, takže zde se dočkáme opět pouze cizojazyčných slovníků.

Sagem

Sagem se zřejmě snaží napravit chyby, které provázely uvedení některých modelů tohoto výrobce na náš trh. Českou T9 si do stávajících přístrojů nenahrajete, ale v příštím roce, s příchodem nových mobilních telefonů, by měl být slovník v češtině k dispozici.

Ericsson

Ericsson potvrdil přítomnost inteligentního psaní T9 v novém modelu R520, ale prozatím jen v angličtině. Zástupci této společnosti si jsou vědomi českého slovníku, ale prozatím se na jeho budoucnost ve svých přístrojích nedívají příliš růžově.

Siemens

Informace o budoucnosti češtiny v prediktivním psaní pro mobilní telefony Siemens jsou jednoznačné a jasné. Do konce roku, nejpozději na začátku příštího, by se u nás měl objevit mobilní telefon Siemens SL 45, který díky svému novému technologickému řešení umožní nahrání české T9. Úprava firmwaru do Siemensů řady S35, C35, M35 bohužel zatím možná nebude.

Philips

Stejně jednoznačné, ale opačným směrem orientované, jsou odpovědi u Philipsu. S T9 v češtině se zatím nepočítá ani v blízké budoucnosti. Možná v té vzdálené. Kdo ví.

Sony

Podobně se k nové verzi firmware staví Sony a prediktivní psaní v češtině se u něj nedočkáme ani s novým modelem CMD-J5. S novými verzemi firmware, které by umožňovaly zrychlené psaní SMS v češtině se také nepočítá.

Bosch

Mobilní telefony Bosch postihla stejná věc jako předchozí dva výrobce. Budoucnost Boschů v Čechách je stejně záhadná jako seriál Akta X a tudíž nemůžeme očekávat implementaci české T9 do nových modelů. Není divu. S novými modely Bosch se totiž na českém trhu možná ani nesetkáme.

Alcatel

Prediktivní psaní u Alcatelu Zi, které konkuruje T9 Tegic Communications, bude možné obohatit o český slovník brzy na začátku roku. Vlastníci Alcatelů řad One Touch 300, One Touch 500 případně One Touch 700 si budou moci užívat zrychleného psaní a srovnávání T9 se Zi by tak mělo dostat nové rozměry.

Motorola

Prediktivní psaní u Motoroly je stavěno také na poněkud odlišnější bázi a nazývá se iTAP. V příštím roce by měly být představeny nové modely, které již slovník v češtině budou mít vestavěný v samotném menu.

Nokia

Oficiální stanovisko společnosti Nokie se nám do konce uzávěrky nepodařilo získat, ale podle neoficiálních zpráv by se česká T9 měla implementovat do nových modelů, a to do Nokie 3310, Nokie 6210, popřípadě Nokie 7110. S takovou možností ale můžeme počítat také až s příchodem nového roku.

Podle reakcí popsaných v dnešním článku můžeme usoudit, že výrobci na prediktivní psaní v češtině nebyli příliš připraveni a někteří se na existenci českého slovníku stále dívají jen skrze prsty. Přestože se nejedná o převratnou technologii, z nejrůznějších ohlasů vás čtenářů víme, že česká verze zrychleného psaní SMS je žádoucí a očekávaná. Benefon ukázal, že to není věc nemožná, ale proč tedy to vražedně pomalé tempo?