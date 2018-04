Bude rok 2003 rokem bluetooth?

Na začátku roku 2002 neměly nové Nokie podporou bluetooth a všichni se tomu divili. Vždyť přece tato technologie měla být za chvíli všude. Jenže jak se nyní zdá, odmítavý postoj Nokie měl oporu v realitě, byť můžeme spekulovat o tom, jestli náhodou nemá tento největší výrobce mobilů s bluetooth problémy. Jediné, co totiž spojení přes bluetooth podporovalo, bylo pár hands-free headsetů a mobilů, zejména z produkce firmy Sony Ericsson (včetně starších modelů Ericsson).

Až v druhé polovině roku se objevilo i několik dalších smysluplných zařízení – bluetooth adaptérů pro osobní počítače. Ty umožňují synchronizaci dat s mobilem a připojení k internetu. Jenže ani to nestačí. Automobilových hands-free sad s bluetooth zatím příliš nenajdete, stejně jako kapesních počítačů s přímo vestavěnou podporou. I uživatelé notebooků by jistě uvítali, kdyby bluetooth bylo již zabudované a lépe podporované operačním systémem. To už ale nemluvíme o dalších periferiích – klávesnice, myši (nebo obecně ukazovací zařízení), paměťové karty nebo digitální fotoaparáty.

U již existujících zařízení s podporou bluetooth se ale ukazuje ještě jeden problém. Tím je uživatelská přítulnost. Zesynchronizovat dvě zařízení totiž rozhodně není jednoduché a většina uživatelů, kteří s tím nemají zkušenosti, v okamžiku, kdy se zařízení nedomluví, jednoduše skončí a už se dál o spojení nepokoušejí. Mohlo by se zdát, že problém je jenom u klasických zařízení jako mobil a sluchátko; tam totiž moc nevidíte, kde je chyba. Jenže potíže jsou i s adaptéry. Jejich software je totiž hodně nedokonalý a tvůrci se snaží spíše o grafický dojem, než o funkčnost.

Pokud vyzkoušíte více bluetooth zařízení, narazíte na problémy s kompatibilitou. Přestože všichni tvrdí, že plně dodržují standardy, jistě se dříve nebo později setkáte s tím, že zařízení od výrobce X nefunguje s výrobkem Z od firmy Y, přestože s ostatními výrobky firmy Y funguje. A naopak Y nefunguje s ničím od V. A to už vůbec nemluvíme o takových fintách, jako že synchronizace se povede, jenom pokud má baterie více než 75 % své kapacity...

Problémů s bluetooth je zkrátka více než dost. Ale přesto nemáme o tuto technologii obavy. Pro připojení příslušenství mezi sebou je totiž bluetooth velmi dobré a to i přes poněkud obtěžující proces synchronizace. Jenže z bezpečnostních důvodů od něj nelze ustoupit. I když na druhou stranu by stálo za úvahu rozšířit připojení i o nezabezpečený mód. Ostatně když zkusíte hrát hry na mobilech přes bluetooth, zjistíte, že mobily se domluví velmi rychle.

Pokud se výrobcům povede bezchybně integrovat bluetooth do svých výrobků a ti, kteří k tomu mají prostor, vylepší ovladatelnost softwaru, měl by se bluetooth v roce 2003 prosazovat výrazněji více než letos. Ostatně už je na čase. Vždyť někteří uživatelé volají po rychlejší verzi bluetooth (a to ne kvůli existenci WiFi, což je technologie určená k něčemu trošku jinému). A to si většina z nás ještě ani současné, podle někoho pomalé, bluetooth pořádně nevyzkoušela…