Bude přenositelnost čísla za babku?

pondělí 17.1.2005

PRAHA - Návštěvnost tuzemských internetových serverů loni stoupla o třetinu. Zatímco v prosinci český internet navštívilo 4,85 milionu uživatelů, o rok dříve to bylo 3,58 milionu lidí. Vyplývá to ze statistiky iAudit. Zatím rekordní návštěvnost byla loni v listopadu, kdy iAudit zaznamenal 4,93 milionu uživatelů internetu.

PRAHA - Český Telecom snížil cenu připojení k internetu o maximální rychlosti jeden megabit za sekundu na 950 ze současných 1690 korun. Službu pod názvem Internet Expres Optimal si budou moci zákazníci objednat do poloviny dubna s tím, že ceny budou platit po dobu dalších 12 měsíců, uvedli zástupci firmy na dnešní tiskové konferenci.

PRAHA - Poplatek za přenositelnost čísla mobilního telefonu by neměl být tak velký, aby uživatelům bránil ve změně operátora. Řekl to dnes rozhlasové stanici BBC ministr informatiky Vladimír Mlynář. "Podmínky určí vyhláška Českého telekomunikačního úřadu a ujišťuji vás, že poplatek nebude nějakým limitem pro přenositelnost. Pokud bude, bude symbolický," uvedl.

úterý 18.1.2005

BRATISLAVA - Slovenská vláda si upevnila vliv v mobilním operátoru EuroTel. Do čela dozorčí rady společnosti nastoupil od ledna Štefan Bugár, který loni odešel z čela Slovenské elektrizační prenosové sústavy. Křeslo připadlo ministerstvu dopravy a telekomunikací poté, co dominantní poskytovatel pevných linek Slovak Telecom získal úplnou kontrolu nad EuroTelem, napsal dnešní list Pravda.

středa 19.1.2005

PRAHA - Ministerstvo informatiky chce připravit zákon o elektronických dražbách v letošním roce, píšou dnešní Hospodářské noviny. Nová norma by měla zabránit úniku citlivých osobních informací nebo možným podvodům, dražby by měly být jednodušší a přehlednější. Elektronické aukce nejsou v ČR regulovány a může je provádět kdokoli, kdo má server.

SAN FRANCISCO - Čistý zisk počítačové společnosti International Business Machines Corp. v posledním čtvrtletí loňského roku prudce vzrostl díky vysokému prodeji divize počítačových služeb a hardwaru, který podpořil slabý dolar. Čistý zisk stoupl na 3,1 miliardy USD z 2,71 miliardy USD v období říjen až prosinec 2003, oznámila IBM v noci na dnešek.

CHICAGO - Americké společnosti Motorola stoupl v posledních třech měsících loňského roku zisk o 34 procent díky zájmu o vyspělé modely mobilních telefonů. Čistý zisk za tři měsíce do konce prosince se zvýšil na 654 milionů USD z předloňských srovnatelných 489 milionů USD, vyplývá z prohlášení, které druhý největší výrobce mobilních telefonů na světě zveřejnil v noci na

dnešek.

SAN FRANCISCO - Zisk přední americké společnosti internetových služeb Yahoo Inc. se za poslední loňské čtvrtletí zvýšil díky příjmům z reklamy a růstu zájmu o vyhledávání meziročně zhruba na pětinásobek. K vysokému zisku však přispěly i příjmy z prodeje akcií konkurenční společnosti Google, uvedla firma v noci na dnešek. Čistý zisk stoupl na 373 milionů dolarů ze 75 milionů USD před rokem.

PRAHA - Počet aktivních mobilních telefonů v loňském roce stoupl zhruba o milion na 10,7 milionu, a překonal tak počet obyvatel. Na konci prosince připadlo na 100 lidí 105 mobilních telefonních čísel. Vyplývá to vyjádření mobilních operátorů a z informací ČTK.

čtvrtek 20.1.2005

NEW YORK - Americkému výrobci mobilní technologie Qualcomm vzrostl v prvním čtvrtletí letošního roku zisk díky rostoucí globální poptávce po mobilních telekomunikačních sítích, které využívají technologii firmy. Čistý zisk za tři měsíce do konce prosince stoupl na 513 milionů dolarů z 352 milionů USD ve stejném období předchozího roku, oznámila společnost v noci na dnešek.

FRANKFURT - Německý operátor T-Mobile, který působí i v České republice, sníží v Evropě nabídku mobilních telefonů téměř o polovinu. Rozhodnutí je součástí plánu ušetřit na nákladech zhruba miliardu eur (asi 31 miliard Kč). Informovala o tom agentura Reuters.

PRAHA - O informace k privatizaci státního podílu 51 procent v Českém Telecomu tento týden již nepožádal žádný další zájemce a celkový počet je tak stále 19 firem. ČTK to dnes řekl dobře informovaný zdroj. Zájemci o Telecom mají možnost do pátku požádat o informační memorandum, které je podmínkou k podání předběžných nabídek ve výběrovým řízení.

LONDÝN - Britské společnosti Telewest a NTL provozující kabelovou televizi spustily v Bristolu a Glasgow první projekt, v němž nabízejí zákazníkům promítání filmů na objednávku. Rozdíl proti dosavadním službám je v tom, že film si z knihovny vybírá sám zákazník a že si také sám určuje čas, kdy se bude promítat. Podle Telewestu může nová služba znamenat zánik některých filmových kanálů.



pátek 21.1.2005

PRAHA - O 51procentní podíl státu v Českém Telecomu má zájem i společnost France Telecom. Z jednání naopak odstoupila finská firma TeliaSonera a norský podnik Telenor. Píšou to dnešní Hospodářské noviny na základě informace zdroje z vedení Fondu národního majetku.

PRAHA - Zájemci o koupi 51,1procentního podílu státu v Českém Telecomu se do dneška musejí zaregistrovat do výběrového řízení na prodej akcií. Po registraci získají informační memorandum, na jehož základě budou moci podat předběžné nabídky. Podle zdroje ČTK o informace k privatizaci státního podílu v Telecomu tento týden již nepožádal žádný další zájemce a celkový počet je tak stále 19 firem.

FRANKFURT - Ralf Heckmann, šéf představenstva Siemens potvrdil, že společnost divizi prodat nehodlá. "Neřešíme prodej mobilní divize, ale projednáváme celkové problémy té telekomunikační," řekl ve svém rozhovoru pro Forbes.

Zdá se tedy, že zastoupení, prodejní kanály a hlavně kontakty na operátory mají přeci jen příliš velkou cenu na to, aby se jich Siemens jednoduše zbavil. Svou roli může sehrát také fakt, že mobilní telefony dělají firmě dobrou image. Hodně se o nich mluví a jsou trendy. Na druhou stranu by za těch 140 milionů euro, co divize prodělala, určitě dokázala dobrá reklamní agentura udělat image reklamu i na turbíny.