Bude přenositelné číslo už příští rok?

Pravděpodobně od poloviny příštího roku si budou moci majitelé mobilních telefonů ponechat i po změně operátora své původní telefonní číslo. Měl by to umožnit nový zákon o elektronických komunikacích, jehož návrh schválila vláda.

Zákon, pokud projde parlamentem, vstoupí v účinnost od ledna příštího roku. Pro zavedení přenositelnosti mobilních čísel obsahuje půlroční přechodné období. O schválení předlohy informoval Luboš Šikula z tiskového oddělení vlády. Přenositelnost čísel již téměř dva roky funguje v pevných sítích. Za tu dobu byl v rámci této možnosti převeden zhruba milion čísel. Mobilní operátoři spravují čísel desetkrát více.

Jak to vidí mobilní operátoří?

Podle mobilních operátorů je ale termín zavedení služby v polovině roku 2005 dost šibeniční. Zprovoznění služby bude podle zkušeností ze zahraničí trvat zhruba stejně dlouho jako v pevných sítích, tedy asi dva roky, a vyjde na stovky milionů korun. Navíc je velmi závislé na aktivní spolupráci všech zúčastněných stran, a to nejen mobilních operátorů, ale i Českého telekomunikačního úřadu. Operátoři již založili pracovní skupinu v rámci Asociace provozovatelů mobilních sítí.

Podle Petra Šindlera z Českého mobilu se bude muset například změnit nastavení systémů, které nyní rozpoznávají hovory podle předčíslí, ale i nastavení SMS center či internetového bankovnictví.

T-Mobile vidí v zavedení přenositelnosti mobilních telefonních čísel příležitost, a to zejména na trhu služeb pro firemní klienty. "Právě velcí zákazníci neradi mění telefonní čísla, která jsou již plně integrována do jejich komunikačních systémů a také zveřejněna na různých místech," řekla Martina Kemrová z T-Mobile.

Co všechno zmení zákon?

Nový zákon o elektronických komunikacích bude účinný zřejmě s tříměsíčním zpožděním. Zatímco ještě na jaře ministerstvo informatiky počítalo s jeho účinností od 1. září. Po schválení ve vládě musí zákon ještě projednat parlament a podepsat prezident.

Návrh mimo jiné mění kompetence i organizaci regulátora trhu. Český telekomunikační úřad by měl mít na starosti běžnou každodenní regulaci telekomunikačního trhu. Ministerstvo informatiky bude mít nástroje pro střednědobé ovlivňování telekomunikačního trhu a kompetence navrhovat vládě hlavní zásady státní politiky v elektronických komunikacích.

Podle návrhu by například předsedu Českého telekomunikačního úřadu měla v čele této instituce doplnit pětičlenná rada, kterou jmenuje vláda na pět let. Podle ministra informatiky Vladimíra Mlynáře by zákon měl zrychlit rozhodování telekomunikačního úřadu a řešení sporu mezi operátory. "Dosud se spory táhly měsíce, ale nyní by to mohly být jen týdny," řekl Mlynář.

Norma, která nahradí současný telekomunikační zákon, by měla posílit konkurenci v tuzemských telekomunikacích a sladit podmínky podnikání s legislativou EU. Nově bude obsahovat i regulaci mediálního trhu a trhu informačních technologií. Zákon rovněž umožňuje vybrat si jiného poskytovatele základních telekomunikačních služeb, než je Český Telecom. Telekomunikační firmy již také nebudou muset žádat o licenci k podnikání, ale budou mít pouze oznamovací povinnost. Kromě toho všecho bude i upravovat pravidla pro provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Země s přenositelností mobilních telefonních čísel

rok země 1997 Singapur 1998 Velká Británie 1999 Hong Kong, Jihoafrická republika, Nizozemí 2000 Španělsko, Švédsko, Švýcarsko 2001 Austrálie, Dánsko, Itálie, Norsko 2002 Belgie, Německo 2003 Finsko, Francie, Irsko, Lucembursko, USA 2004 Maďarsko, Rakousko, Řecko

zdroj: Evropská komise (2002), INTUG (2003)

Počty klientů, kteří využili přenositelnost mobilního telefonního čísla (k prosinci 2002)

země rok zavedení přenositelnosti změna operátora celkový počet mob. telefonů procento změněných čísel* Velká Británie 1998 1 600 000 49,5 mil 3,2 % Španělsko 2000 530 000 33 mil 1,6 % Nizozemí 1999 250 000 12 mil 2,1 % Dánsko 2001 214 000 4,2 mil 5,1 %

zdroj: Výroční zpráva Evropské komise za rok 2002

* Klienti, kteří změnili operátore vícekrát se započítávají při každé změně.