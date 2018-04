Bude patřit Eurotel celý Telecomu, nebo je na prodej?

0:02 , aktualizováno 0:02

PŘÍLOHA: Nový majitel Českého Telecomu bude muset vyřešit, co s jeho nejlukrativnější částí – Eurotelem. Telecom má v Eurotelu 51 %; manažersky ho ale ovládají Američani. Telecom tak může zbývající podíl koupit a ovládnout Eurotel celý, nebo může svůj podíl prodat. Co je pravděpodobnější a co to přinese zákazníkům?