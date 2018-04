Bude odškodnění za hovory na linky s vysokým tarifem?

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) vyzvalo Český Telecom, aby odškodnil své zákazníky, kterým stoupl měsíční účet kvůli nevyžádanému přesměrování internetového připojení na čísla s vyšším tarifem. Firma by měla zákazníkům, kteří reklamovali vyúčtování služeb, zaplatit rozdíl mezi

účtovanou částkou a cenou podle jejich cenového programu, uvedlo sdružení v dnešním prohlášení. Telecom však podle mluvčího Vladana Crhy ve většině případů klienty odškodnit nemůže, protože jde o čísla v sítích alternativních operátorů.

Podle Crhy jsou provozovatelé linek s vyšším tarifem v 90 procentech případů připojeni do sítí alternativních operátorů, kteří také inkasují větší část prostředků, které pro ně Telecom od zákazníků vybere. "Těm lidem, u kterých prokazatelně došlo k poškození nesolidním přístupem poskytovatele připojeného k naší síti, částky za připojení samozřejmě neúčtujeme a firmám, která porušují pravidla, linky obratem zablokujeme," řekl ČTK.

Odškodnění by se mělo týkat všech spotřebitelů poškozených do 20. února 2005 přesměrováním internetu na linky se zvýšenou tarifikací 900, 906, 909 a 976 a do zahraničí. Přesměrování telefonního modemu většinou způsobí program na internetu, který uživatel nechtěně spustí. Místo běžných 18 Kč za hodinu pak může zaplatit až 4200 korun.

Vedle odškodného požaduje SOS od Telecomu omluvu poškozeným spotřebitelům, do konce dubna automaticky zablokovat odchozí hovory na linky 976 na všech telefonních stanicích, jejichž majitelé nezažádají o zrušení tohoto omezení. Plošnému zablokování hovorů na linky s vyšším tarifem však brání legislativa.

Koncem února se telekomunikační operátoři dohodli na pravidlech, která by měla podvodům s přesměrováním počítačů při vytáčeném připojení k internetu zamezit. Operátor například musí odpojit připojení na čísla s vyšším tarifem s předčíslím 976 maximálně po 60 minutách nebo po překročení účtované částky 4200 korun. Zákazník by měl být dopředu a v češtině informován, že jeho připojení bylo přesměrováno na vyšší tarif a s cenou připojení bude muset vyslovit souhlas.