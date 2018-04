Bude letos zahájeno digitální vysílání?

Zahájení pozemního digitálního vysílání ještě v letošním roce, jak předpokládá aktualizovaná koncepce ministerstev informatiky a kultury, záleží na nastavení legislativního rámce a na pravidlech přechodu z analogového na digitální vysílání. Na dotaz ČIA to uvedla mluvčí televize Prima Jana Malíková. Souhlasí i mluvčí České televize (ČT) Martin Krafl. Podle něj je navíc nutné dořešit sporné otázky kolem vysílacích kmitočtů.



Televize Nova podle mluvčího Daniela Plovajka považuje spuštění digitálního vysílání ještě letos dokonce za nereálné, a proto letošní rozpočet Novy ani s touto položkou nepočítá. "Pro příští roky budeme plánovat náklady teprve poté, co se dozvíme pevná pravidla a data zavádění digitalizace do praxe," sdělil Plovajko. Přenosové vícenáklady podle něj mohou přesáhnout 100 milionů korun ročně.



Nárůst nákladů na vysílání očekávají i Prima a ČT, neboť po určitou dobu dojde k souběhu analogového a digitálního vysílání. Například v loňském roce zaplatila veřejnoprávní televize za šíření signálu ČT 1 a ČT 2 v analogové podobě přibližně 400 milionů korun. Tyto náklady ponese i po dobu přechodu na digitální vysílání. Letos si pozemní digitální vysílání ČT podle Krafla nevyžádá náklady vyšší než řádově desítky milionů korun. Rovněž Jana Malíková odhadla navýšení nákladů Primy při celoplošném digitálním pokrytí v řádu několika desítek milionů korun ročně.



Všechny tři televize se na digitální vysílání připravují i po programové stránce. ČT má od listopadu 2001 zpracován projekt digitálních kanálů ČT 3 a ČT 4, které by měly zahrnovat zpravodajství, publicistiku, sport, vzdělávání a dokumentaristiku. Provozní náklady na tyto dva nové kanály ČT odhaduje na půl miliardy ročně. Navíc zákon o ČT jí momentálně ukládá vysílat právě dva programy. Zavedení nových kanálů tedy bude vyžadovat legislativní změnu. Návratnost specializovaného sportovního nebo zpravodajského kanálu zkoumá také Nova a podle Plovajka již reálně uvažuje o zavedení filmového kanálu. Prima podle Malíkové rovněž s něčím podobným počítá, avšak podrobnosti nesdělila.



Aktualizovanou koncepci přechodu na digitální vysílání ve středu 28. dubna schválila v pozměněné podobě vláda. Ministerstvu informatiky se nepodařilo prosadit zařazení set-top boxů do snížené pětiprocentní sazby daně z přidané hodnoty a předkladatelé z koncepce také vypustili návrh na zřízení dvanáctičlenného Vládního výboru pro digitální vysílání. ČT, Prima i Nova jsou součástí experimentálního digitálního vysílání Českých radiokomunikací na 25. kanálu a společnosti Czech Digital Group na 46. kanálu. Czech Digital Group je 100procentní dceřinou společností FTV Premiéry, držitele licence na vysílání Prima TV.

Zdroj: ČIA