Bude letos rychlejší a levnější internet?

Loni na začátku roku se zasvěcení bavili novou tipovací soutěží – sázeli se, kdy spustí Český Telecom ADSL. Únorový, březnový ani dubnový termín nevyšel, a tak, když spustil Telecom na konci května veřejný testovací provoz, nikdo nečekal, že ještě dnes budeme bez ADSL. Telecom totiž spustil provoz bez velkoobchodní nabídky, která je podmínkou pro konkurenční nabídky (ADSL totiž využívá existující přístupové telefonní sítě, a proto je třeba podporovat konkurenci). Český telekomunikační úřad proto nabídku Telecomu pozastavil až do okamžiku, kdy zveřejní svou velkoobchodní nabídku.

Původní, zářijový termín, Telecom nedodržel a zveřejnit velkoobchodní nabídku se mu nepovedlo ani v posledním, prosincovém termínu. Vzhledem k tomu, že Telecom již ADSL testoval na reálných uživatelích od poloviny roku 2001, je neuvěřitelné, že dosud ADSL nemáme. Máme alespoň další termín, kdy by měl být rychlý internet komerčně nabízený. Je to první čtvrtletí tohoto roku (podle našich informací začátek února).

Co ovšem neznáme, jsou ceny. Podle neoficiálních informací by měly být jen lehce nižší (za stejných dalších podmínek) jako v případě původní nabídky IOL Platinum. Tedy v rozmezí 1300 – 1600 korun za linku o rychlosti 256/64 (downstream/upstream, v kb/s), přičemž v ceně je 500 MB dat. Každá další MB stál 3 Kč a měsíční paušál byl 1900 Kč. Ve srovnání se světem je tak ADSL Českého Telecomu neuvěřitelně drahé (informace o cenách ve světě najdete zde).

Ani kdyby Telecom na začátku února ADSL spustil, nebudou mít uživatelé vyhráno. Je totiž velmi pravděpodobné, že pokud bude velkoobchodní nabídka pro alternativní operátory nevýhodná, budou si opět stěžovat u telekomunikačního a antimonopolního (ÚOHS) úřadu. A je dost dobře možné, že jeden z těchto úřadů (spíše ČTÚ) poskytování ADSL opět pozastaví. Existuje ještě jedna varianta: telekomunikační úřad shledá, že je nabídka v pořádku, což v případě, že bude pro konkurenty nevýhodná, nepovede k radikálnějšímu snížení cen a zvýšení kvality.

Jednání probíhají…

Dokud nebude ADSL, budeme se muset všichni, kdo nemáme možnost se připojit jinak (kabel, bezdrát) spoléhat na klasický dial-up. Jenže ten už je na dnešní poměry také nevýhodný. Mimo špičku to ještě jde, ceny by sice mohly být nižší (případně paušální), ale ve špičce je u nás připojení k internetu přes modem velmi nevýhodné. A to nemluvíme o tom, že ani rychlost není natolik závratná (i v případě ISDN), aby z ní byl někdo nadšený.

V současnosti se jedná ve fóru o vytáčeném internetu pod záštitou asociace telekomunikačních operátorů (APVTS) a ČTÚ o budoucích modelech dial-upového internetu. Vedlo k tomu rozhodnutí Telecomu v srpnu loňského roku, že od října zruší současný tarif Internet 2002 a zavede nový Internet Plus. Ten by byl pro zákazníky výhodnější, ale pouze na úkor internetových poskytovatelů a alternativních operátorů. Ti se logicky bránili a ČTÚ opět zakázal Telecomu poskytovat tuto novou službu a do doby, než fórum problém vyřeší, přijde s novými modely.

… ale provázejí je problémy a zásadní názorové střety

Jenže při jednání o těchto modelech mezi Telecomem, konkurenčními operátory, internetovými poskytovateli a zástupci uživatelů se narazilo na několik principiálních problémů, které řešení opět oddalují. Uživatelé trvají na paušálech, čemuž se Telecom brání. Nezbytnou podmínkou paušálů pro koncové uživatele jsou totiž paušální platby i pro ostatní operátory za propojení. A to nejen za internetové, ale i za hlasové, protože obojí od sebe nelze oddělit.

Paušální platby za propojení umožní alternativním operátorům nabízet další služby a posílit svou pozici na trhu. Jenže se předpokládá, že zavedení paušálů a nových služeb způsobí poměrně silný růst trhu pevných telekomunikací. Problém je v tom, že Telecom si evidentně není jistý, nakolik tento trh vzroste a zda se mu nevyplatí ještě chvíli konkurenci blokovat s tím, že na oddálení liberalizace vydělá více než na jejím rozvoji.

Paušály v telekomunikacích (v koncových cenách i cenách propojení) jsou ovšem neodvratitelné. Platba za kapacitu (ať už datovou nebo hlasovou) je totiž pro všechny výhodnější než platba za využitou část celkové kapacity (časová nebo objemová tarifikace ničím jiným není). Jeden operátor má jistotu, že bez ohledu na schopnosti druhého operátora přesvědčovat zákazníky o svých službách dostane zaplaceno – vždy stejnou částku. A stejně tak druhý operátor je v tomto případě motivován k tomu, aby svým zákazníkům nabídl takové služby, které je přesvědčí jeho služeb využívat co nejčastěji. Pro všechny články tohoto řetězce to je výhodnější a při intenzivnějším používání služeb ušetří (to platí i pro zákazníky).

Druhým principiálním problémem je požadavek alternativních operátorů, aby internetový provoz přebírali již na lokálních ústřednách sítě Telecomu (ústředny HOST) a to prostřednictvím signalizace SS7. Telecom se brání – logicky očekává, že v takovém případě by pak již nic konkurenci nebránilo, aby se na lokální úrovni propojila i v případě hlasových služeb. K tomu je SS7 potřebná, stávající signalizace DSS1 na to nestačí. Alternativní operátoři to sice nepřiznávají, ale Telecom má v tomto případě pravdu. Jenže kdyby umožnil lokální propojení již dříve, nebyl by s tím dnes problém.

Bude letos Telecom otevřenější ke konkurenci

Stejně jako v případě paušálu je jasné, že k lokálnímu propojení stejně dojde. I když asi ne na všech ústřednách, ale jen na těch nejvytíženějších (v krajských městech určitě). Současná strategie Telecomu je ale příliš neotevírat svou síť konkurenci a přistoupit pouze na to, na co musí. I když se podle neoficiálních informací začíná pomalu, ale jistě v Telecomu prosazovat názor, že mnohem více by možná vydělal na zpřístupnění sítě. Menší operátoři totiž dokážou stimulovat poptávku zákazníků mnohem lépe než Telecom a ten by poté vydělal na tom, že většina zákazníků by stejně musela využívat jeho přístupovou síť, ať už by platila komukoliv.

Všechny tyto faktory zatím vedly k tomu, že řešení dial-upového internetu se oddaluje. Stejně tak nemůžeme čekat, že ADSL bude pro zákazníky k dispozici ihned, když jej v únoru spustí. Protesty a zásahy regulátora se totiž dají očekávat s více než jistotou. V tomto článku si rozhodně nechceme hrát na optimisty či pesimisty a tipovat. Jako realisté ale předpokládáme, že oba problémy se povede vyřešit v prvním čtvrtletí tohoto roku. Pro zákazníky to znamená, že na změny by se měli připravovat až ve čtvrtletí druhém. Skutečný rozvoj internetu ale u nás můžeme čekat až později, což rozhodně není dobrá zpráva.