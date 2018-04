Bude Kiwwi konkurovat Českému Telecomu?

Chcete-li telefonovat z pevné sítě levněji než doposud, máte možnost. Společnost Kiwwi s.r.o. přináší zajímavou nabídku v oblasti telekomunikací. Přitom se nejedná jen o levnější volání, ale i o jiné služby, které doposud v nabídkách operátorů chyběly.

Na úvod je třeba sdělit, že firma zaznamenala nevídanou rychlost při vybudování telekomunikační sítě, a to za 86 dní od svého startu v České republice. 1. září byl uskutečněn první hovor v síti Kiwwi a 7. září získalo Kiwwi s.r.o. oprávnění na poskytování telekomunikačních služeb schválené Českým telekomunikačním úřadem.

"S Českou republikou jsme počítali již od začátku výstavby naší sítě jako s jednou z klíčových zemí pro poskytování našich služeb. Nyní přicházíme s konkrétní nabídkou telefonního i internetového připojení a jsme schopni výrazně urychlit, zjednodušit a zlevnit telekomunikační služby pro široký okruh zákazníků," řekl Jaromír Babinec, generální ředitel Kiwwi pro Českou republiku.

Od září tedy mají možnost obyvatelé využívat službu Kiwwi voice, jejímž prostřednictvím ušetří nemalý peníz. Pro nástup Kiwwi voice do světa telekomunikací v České republice připravila společnost několik zajímavých novinek.

"Jsme mladá telekomunikační společnost a našim zákazníkům nabízíme až o 60 procent výhodnější ceny hovorného než ostatní operátoři. Na podzim plánujeme doplnit tuto nabídku o přístup k internetu zdarma," uvedl obchodní a marketingový ředitel Kiwwi pro Českou republiku Petr Rokyta.

Mezinárodní hovory a hovory z pevné linky do mobilních sítí jsou účtovány po vteřinách, a to hned od první sekundy hovoru. Meziměstské vnitrostátní hovory jsou účtovány v dvouminutových intervalech.

Hlasové služby by měly být ve srovnatelné kvalitě s Českým Telecomem, s cenami o 30 - 50 procent nižšími (např. hovor do USA - 6,50 Kč/min, Německo - 7,23 Kč/min, meziměstské hovory - 1,24 Kč/min).

Při zapojení neplatíte žádný aktivační poplatek a v průběhu užívání tarifu neplatíte ani žádný měsíční paušál, teoreticky tak zákazník platí jen provolané vteřiny. Smlouva na poskytování telekomunikačních služeb Kiwwi je na dobu neurčitou.

Zůstává pevné připojení na veřejnou telekomunikační síť Českého Telecomu včetně stávajícího telefonního čísla.

V blízké budoucnosti se chystá bezplatný detailní přehled uskutečněných hovorů na internetové stránce Kiwwi, díky němuž bude mít zákazník neustálý přístup k informacím o svých telefonních výdajích.

Vize společnosti je taková, že do konce roku by měla být zastoupena v pěti zemích střední a východní Evropy - v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku a Slovinsku. V České republice jsou zprovozněny tři hlavní přístupové body, a to Praha, Brno a Ostrava. Do konce roku 2000 bude síť Kiwwi propojovat sedm měst a k výše zmíněným přibude Plzeň, Hradec Králové, Zlín a České Budějovice, čímž pokryje 83 procent meziměstských a mezinárodních volání v České republice. Jakou podobu tyto vize dostanou na konci roku, se zatím můžeme jen dohadovat, každopádně čím více podobných konkurenčních firem v České republice bude vznikat, tím lépe, a to zejména pro potenciálního koncového uživatele.