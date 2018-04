Bude eCity mrtvě narozené?

Ambiciózní projekt eCity zaštítěný RadioMobilem, Expandia Bankou a Internet On Line, má odstartovat prvního března. Zajímavý pokus přiblížit internetové veřejnosti poučnou formou fungování elektronického obchodu, přímého bankovnictví a vůbec všech lahůdek, které internet nabízí, je první svého druhu v Čechách a již se mu dostává bohaté přízně u mnoha českých firem, jež se na internetu etablovaly, ale i jež se internetu dosud více či méně vyhýbaly.

Problém ale je, že jednomu z hlavních partnerů eCity - totiž internetovému připojovateli Internet on Line - hrozí nepříjemná záležitost. Členové NIXu totiž SPT Telecom a jeho divizi IOL hrozí ukončením peeringu. Neshody ohledně tarifu Internet99 totiž počátkem tohoto týdne přerostly v hlubokou konfrontaci - SPT Telecom odmítl jednat a provideři se rozhodli sáhnout k jediným možnostem tlaku, jež mohou na SPT Telecom vyvíjet.

A tak, pokud nedojde ke zvratu ve vzájemné zákopové válce, se může snadno stát, že prvního března sice oficiálně vyjede eCity na internet, ale pro účastnické firmy budou peníze nadlouho vyhozenou investicí. ECity bude totiž dostupné buďto pouze po zahraničních linkách, tedy velmi pomalu, případně nebude dostupné vůbec - to v případě, když provideři sáhnou k nejnepopulárnějšímu kroku, tedy k zamezení výměny dat mezi sítí IOL a jejich sítěmi.

ECity by se tak stalo nejdražším intranetovým serverem v Čechách - využívat jeho služeb by mohlo pár tisícovek klientů IOL, což nebude přesně to, co si součastní partneři eCity představují.

Byla by to nesmírná škoda promrhaných prostředků, úsilí a nápadů. Jak to všechno dopadne, se dozvíme velmi brzy - tisková konference eCity je příští týden, ve stejnou dobu by se měli provideři rozhodnout, jaký postup zvolí proti SPT Telecom a IOL v případě, že jednací stůl zůstane nadále jen zbožným přáním. V případě, že se shodnou na odříznutí IOL od svých sítí, narodí se eCity jako mrtvé město…