Bude cenzura internetu legální?

Otázka cenzury internetu byla ve vládních kruzích dlouho pojímána jako něco nadmíru rizikového, ač záslužného. Doposavad si všichni mysleli, že internet je jako mezinárodní médium jedno z posledních míst, kde lze publikovat téměř cokoliv. "Téměř" znamená i ty případy, kdy je obsah v rozporu se zákonem. Nyní tomu bude ve Velké Británii jinak.

Ve Velké Británii totiž Home Office předložila k projednávání návrh k aktualizaci a upravení Zákona o monitoringu komunikací z roku 1985 (IOCA) , který by dovoloval monitorovat všechny neveřejné telekomunikační systémy, pokud by bylo zapotřebí. Samozřejmě, že by nebyl oprávněn kdokoliv, ale jen pokud by se jednalo o případy, kdy by to vyžadoval například soud nebo policejní sledování.

Tento tah odráží vzrůstající znepokojení policie a bezpečnostních služeb. Ty poslední dobou čím dál víc znepokojuje fakt, že se ke kriminální činnosti (prodej drog, pornografie, terrorismus a dalším) začíná používat i moderních technologií, mezi kterými je mimo jiné i internet.

Technicky by se tento systém měl řešit instalací speciálních zařízení u internetových poskytovatelů, kteří by si navíc toto museli nainstalovat na vlastní náklady. Vláda ovšem není dobře obeznámena s technickým vybavením, které by mělo umožnit monitorování a tak nemůže dobře odhadnout, jak velké by musely být náklady na toto vybavení. Tim Pearson, ředitel ISP UK (sdružení britských providerů), oznámil, že vybavení operátora s celoplošným pokrytím sledovacími zařízeními by mohlo stát až 15 miliónů dolarů. Dále ovšem uvedl, že s přibývajícími klienty by se postupně musela zařízení rozšiřovat a upgradovat, takže by náklady rostly dále.

Je zde samozřejmě i jiné znepokojení, které mnohonásobně vzroste s masovým rozvojem e-commerce. Monitorování by totiž znamenalo zásah do soukromí uživatelů, daleko větší než například klasický odposlech telefonu.

ISP se obávají krátké lhůty na konzultaci a projednávání podmínek tohoto návrhu. Lhůty totiž končí 13. srpna a internetoví poskytovatelé teprve budou o návrhu Home Office diskutovat. ISP UK bude požadovat po Home Office schůzku k projednání a objasnění záležitostí v konzultačním dokumentu. Hlavní otázkou bude to, jak velké možnosti by mělo poskytovat monitorování toku dat a jak budou chráněni uživatelé před zneužíváním monitorovacího systému.

Pokud návrh dodatku zákona o monitoringu projde, budou se jistě uživatelé ptát, jestli jsou jejich data opravdu v bezpečí. Dokonce by to mohlo vést k částečnému útlumu rozvoje internetu, jelikož lidé, kteří by si uvědomovali skutečnost, že je někdo monitoruje, by mohli přestat například nakupovat přes internet pomocí kreditních karet, mohli by přestat používat internet k mezifiremní komunikaci, kde by se projednávaly například důvěrné či tajné kontrakty apod. Důvodů pro omezení jistých činností na internetu by se dalo najít nespočet a tak předpokládáme, že návrh jednou zřejmě projde. Do té doby by ale měla Home Office předložit jiný návrh s lépe vyřešenou specifikací ochrany zákazníka a s pevně stanovenými možnostmi monitorování a pravomocemi výkonných orgánů. Bez toho půjde jen o plácnutí do vody kombinované s buzerací providerů a špiclováním občanů.