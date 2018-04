Bude bezdrátový internet konečně levný?

Český telekomunikační úřad včera definitivně zpřístupnil kmitočtové pásmo 40,5 – 43,5 GHz pro komerční provoz takzvaných Multimediílních rádiových systémů MWS (Multimedia Wireless Systems), čímž se otevírá nová možnost přístupu k levnému připojení k internetu, programům kabelových televizí, přenosu hlasu a dalších služeb. Česká republika je jednou z prvních zemí v Evropě, která MWS umožňuje.

Co je to vlastně MWS? Jedná se systémy, které jsou vhodné především pro oblasti, kde není dostupný internet nebo televizní signál po kabelu. Skýtá se tak možnost propojení s vysokorychlostním internetem zejména pro menší města, případně vesnice, záležet ovšem bude především na tom, jestli bude propojení menších subjektů pro poskytovatele MWS ekonomicky přínosné. Podmínkou přístupu k multimediálním rádiovým systémům je totiž přímá viditelnost mezi vysílačem a přijímacím zařízením. Dosah takového připojení by měl být až 2,5 kilometrů, z čehož je jasné, že systém MWS není vhodný pro jednotlivé domácnosti, ale především pro větší subjekty. „Přijímač signálu pracuje zároveň jako vysílač, takže pro pokrytí většího území postačí přímá viditelnost mezi vysílačem a jedním přijímačem. Ostatní domy jsou potom připojeny na tento přijímač,“ upřesnil Jan Hlaváč, mediální konzultant CAKK (České asociace kompetitivních komunikací). „O poskytování služeb prostřednictvím MWS rozhoduje ekonomická návratnost vložených investic, které jsou však v porovnání s pokládáním nových kabelových systémů menší,“ uvedl Hlaváč.

Rozsáhlé kmitočtové pásmo (40,5 – 43,5 GHz) je prakticky již v současné době nabízeno poskytovatelům kabelových televizí, telekomunikačním operátorům a zprostředkovatelům internetového připojení. Prostřednictvím MWS je možné šířit veřejné televizní i rozhlasové vysílání, kmitočtové pásmo je určeno i pro tzv. rozhlasovou službu. Kromě toho je možné MWS plně využít k realizaci bezdrátových telekomunikačních sítí z kategorie pevných služeb, jako jsou například datové přenosy, alternativní telefonní služby nebo již zmiňované připojení k internetu.

Jako každá služba má i MWS pochopitelně některé nedostatky. Největším problémem se zřejmě jeví velká citlivost na povětrnostní vlivy, které mohou způsobovat omezení dosahu systému a další poruchy šíření radiového signálu. Pode Hlaváče hrozí poruchy signálu například při velmi hustém sněžení, citlivost zařízení je daleko větší než například u přenosu klasického televizního signálu.

Koncová cena těchto služeb bude samozřejmě záležet na samotných poskytovatelích připojení, ve výsledku by ale pro jednotlivého zákazníka měla být někde na úrovni kabelového připojení. Rozhodně by se ale mělo jednat o levnější alternativu, než je současná jediná možnost připojení odlehlých oblastí - totiž připojení satelitní.