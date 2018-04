BTSka obutá do policejních botiček

Mobilní BTSky patří dnes ke standardní výzbroji operátorů. S takovou mobilní BTSkou se dá rychle zaštupovat místo, které již drahnou dobu funguje bez pokrytí a ještě tomu tak dlouho má zůstat, případně kde pokrytí je nedostatečné. Dobrou službu pak mobilní BTSky podávají na tiskových konferencích, sportovních kláních a veletrzích, tam všude je stačí přistavit k objektu s problematickým pokrytím či kapacitou a je vystaráno.

Například ve Finsku údajně disponují několika desítkami mobilních BTSek, jež jsou montovány vždy na léto do turisticky atraktivních odlehlých oblastí - co je na tom pravdy, to nevím. Využití mají mobilní BTSky různé.

Na speciální způsob použití jsme přišli až my, Češi. Jeden náš operátor si vyčůraně postavil BTSku v Praze na nábřeží Vltavy do historického centra kousek od Karlova mostu, kde by se mu velmi problematicky sháněla všechna potřebná povolení. Tady ji hezky pozicoval a spokojeně ji provozuje.

Mobilní BTSka se stala nemobilní díky botičce, jíž jí vybavila Policie. Bohužel Policie netušila, že náš operátor na BTSku nespěchá a že je rád, že ji má hezky zaparkovanou a pojištěnou před odvozem ze strany konkurenta. A věřte, tahle BTSka už na nábřeží chvíli vydržela - před dvěmi měsíci jsem ji považoval za zajímavou atrakci a proklínal se, že nemá s sebou foťák na momentu. Počkala na mne i na Michaela až do pondělka.

Zajímavá myšlenka, jak naložit s mobilní BTSkou a jak si vylepšit pokrytí centra bez shánění zbytečných papírů, funguje v našem Kocourkově spolehlivě. Ale nyní ta kardinální otázka na vás, vážení čtenáři. Jak jste si jistě všimli, neprozradili jsme vám jméno operátora, jenž pro nás byl ochoten obětovat 500 Kč pokuty. Nyní je jen na vás, o kom byste si tipli, že mu zabotičkovaná mobilní BTSka patří...

Pokud by vás zajímalo, co v takové BTSce je, pak jednu jsme rozebírali na Invexu a podívat se do ní s námi můžete i vy a to na těchto stránkách. Povídání o původu a druhu normálních BT je v tomto článku a zde najdete povídání o anténách BTSek, jaké se používají.