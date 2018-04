BTS vypadají jako stromy. I u nás.

V letních měsících se v lese nedaleko obce Milý na Rakovnicku objevila nová borovice. Na první pohled si jí všimnete - o několik metrů přerůstá okolní stromy. Pokud k ní přijdete blíž, zjistíte, že je umělá a spolu s malým dřevěným domkem oplocena a chráněna ostnatým drátem. Chybí snad jen velká informační tabule s textem „Základnová stanice sítě GSM Paegas maskovaná jako umělá borovice - první stožár tohoto typu v České republice.“ Pokud se budete chtít na BTS z našich fotografií podívat, potom na začátku obce Milý zahněte dvakrát doleva a jeďte až k lesu. Chovejte se ohleduplně - i když jsme si nevšimli žádné výstražné tabulky, podle místních obyvatel vstupujete do CHKO (Chráněné krajinné oblasti) Džbán.

Kliknutím na náhledy se vám v prohlížeči zobrazí velká fotografie.

Tato první stromová BTS v Čechách zatím není v provozu - nejsou na ní namontovány antény a není připojena do sítě. Po spuštění bude pracovat v pásmu 900 MHz (není to omezení „stromu“; frekvence 1800 MHz na tomto místě není nutná) a ke zbytku sítě Paegas ji technici připojí mikrovlnným spojem.

I když možná vysílač při pohledu od vesnice nebo vzdálenějších kopců identifikujete jako prehistorickou přesličku, zblízka už vám natolik divná nepřijde. Kmen skutečně vypadá jako kmen stromu (až na přidělaný žebřík, který je ale možné odstranit) a technologický domek obložený dřevem také neruší ráz lesa. Veškeré kabely z domku jsou vedeny v zemi do paty umělého stromu; odtud až k anténám vedou vnitřkem „kmene“.

Ochránci přírody nemají o umělé stromy zájem...

Důvody, proč se podobný stožár u nás objevil až nyní, shrnuje Filip Fediuk, manažer regionální výstavby sítě ve společnosti RadioMobil: „Možnost výstavby těchto typů nosičů RadioMobil prezentoval na schůzce všech ředitelů CHKO začátkem roku 2000, avšak bez valného zájmu jednotlivých ředitelů. Začátkem roku 2001 se naše společnost poprvé setkala se zájmem úřadů o výstavbu tohoto typu věže - přesněji výstavba věže byla podmíněna referátem životního prostředí v Rakovníku „borovicovým“ maskováním.“

RadioMobil vypsal interní výběrové řízení na dodavatele stožárů v podobě borovic v roce 1999. V současnosti má zajištěny tři dodavatele (existuje i český výrobce umělých borovic pro BTS). „Naší snahou je mít v případě negativního stanoviska úřadů s výstavbou věže v zásobě škálu dalších řešení, ze kterých bude možné vždy nalézt nějakou alternativu vhodnou pro obě strany,“ vysvětluje Fediuk. Ve světě se používají dva typy umělých stromů - borovice a palmy. Pro Českou republiku nepřipadají palmy v úvahu - musí se stavět borovice a i ty je vhodné postavit v jehličnatém lese (v listnatém by působily velmi podivně). Místo umístění BTS-borovice je vždy kompromisem mezi požadavky úřadů a plánovačů výstavby sítě GSM.

Borovice není levná

Podle RadioMobilu jsou náklady na umělý strom fungující jako základnová stanice přibližně o 80 % větší než v případě stejně vysoké standardní příhradové věže (montovaný stožár). Vyšší jsou ale i náklady na další údržbu a zajištění bezpečného přístupu do koruny borovice kvůli kontrole a údržbě anténního systému. K anténám se totiž technici mohou dostat pouze po žebříku (ten ale u umělého stromu působí rušivě) nebo při použití pojízdné plošiny. Výstaba je zdlouhavá kvůli dovávkám ze zahraničí (jak už bylo zmíněno, existuje i český výrobce) a také kvůli neexistujícím zkušenostem českých stavitelů sítí GSM.

BTS-borovice má výrazná technologická omezení. Podle Fediuka má tato základnová stanice nízkou nosnost. „Lze ji bezproblémově použít jako koncový bod sítě, ale použít věž-borovici jako mikrovlnný bod pro připojení dvou a více jiných BTS nemá smysl,“ dodává Fediuk. Pro techniky je nepříjemný i omezený přístup k anténním systémům. Přesto je tato konkrétní umělá borovice připravena pro sdílení s jinými operátory.

Dočkáme se více umělých stromů?

Můžeme jenom doufat, že úředníci, kteří mají co říci k výstavbě základnových stanic, budou v budoucnu požadovat výrazné snížení vizuálního vlivu současných základnovek na krajinu. Ostatně, měli by mít z čeho vybírat. „Pro rok 2002 máme připravené další nápady z oblasti výstavby věží, které potěší všechny příslušné pracovníky rozhodující o jejich stavbách,“ naznačuje Fediuk. Těšit se můžete i vy - čtenáři. Určitě totiž přineseme fotky této „borovice“ poté, co na ni budou instalovány antény. A bude určitě zajímavé pozorovat tuto BTS i v zimě, kdy krajinu pokryje sníh.