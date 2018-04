BTS se množí, ale povolení nejsou

Oskar slaví třiaosmdesátní pokrytí. Před rychlostí, s jakou buduje svou síť, je třeba smeknout. Této ďábelské rychlosti dosahuje také díky tomu, že na jeho síti pracují takové renomované světové firmy jako Siemens a Ericsson. Bohužel Ericsson je někdy ještě rychlejší, než udělení stavebního povolení. Možná je celá záležitost tak trochu zapříčiněna tím, že Ericsson si o žádné povolení ani nežádá.

Aniž by se nechali znervóznit skutečností, že nemají stavební povolení, postavili dělníci za uplynulý víkend ve Vimperku stožár a umístili na něj základnovou stanice (BTS) Českého mobilu. Čtyřiatřicetimetrový ocelový sloup, který je ze stran ukotvený ocelovými lany, zajišťujícími stabilitu, je tedy postaven "na černo". Nejedná se dokonce o první takovouto nepovolenou stavbu v okolí Vimperku. Dělníci na objednávku firmy Ericsson postavili již před časem první podobný sloup. Vedoucí stavebního úřadu ve Vimperku Václav Kokštein uvádí: "Trvalo jim to pouze jediný den. Čety dělníků se odmítají identifikovat. Nikde nemají vyznačen název stavební firmy, nejsou označeny ani vozy. Z našeho pohledu stojí nedaleko Husovy čtvrtě stavební dílo, které nemá stavební povolení." Přestože Ericsson již dostal jednu půlmilionovou pokutu za nepovolenou stavbu, ještě se zřejmě dostatečně nepoučil. Kvůli tomu ho dost možná čeká další pokuta, která se může pohybovat od 500 tisíc až po milion českých korun. Stavební úřad ve Vimperku totiž zahájí ještě tento týden správní řízení o odstranění nepovolené stavby a řízení o správním deliktu.

Již před nedávnou dobou se situace podobně zkomplikovala při instalaci stožáru pro BTS v lokalitě Brantlův Dvůr. Přesně jako v případě zatím posledního stožáru v Husově čtvrti i tento byl vztyčen bez stavebního povolení, ačkoliv jak prohlásil Václav Kokštein: "Stožár je jednoznačně stavbou, která vyžaduje řádné povolení. O to však firma Ericsson nepožádala." Kokštain dodává poněkud skepticky: "Nemáme žádný donucovací prostředek, jak bychom je zastavili. I když staví bez stavebních povolení, zřejmě se nakonec nenajde žádný závažný důvod, proč by neměla být ze zákona dodatečně vydána. Firmu to bude stát jen peníze za pokuty."

K případu výstavby stožáru v Husově čtvrti ve Vimperku uvedl pan Bronec z Ericsson Praha, s. r. o., že se nejedná o stavbu, ale o mobilní zařízení na dva až tři měsíce, nežli se definitivně podaří najít nějaké jiné řešení. Václav Kokštein ale trvá na tom, že v případě stožáru v Husově čtvrti jde o stavební dílo, které nelze bez stavebního povolení budovat. "Byla zde umístěna pojízdná buňka pevně spojená se stožárem vysokým 34 metrů, ten je zapuštěn do země a ukotven lany. Rozdíl je pouze v tom, že celé zařízení nestojí původně plánovaných 30 metrů za rodinnými domky, ale je asi o 300 metrů výše na kopci," popsal situaci vedoucí stavebního úřadu.

V Brantlově Dvoře se Ericsson pokusil stožár postavit nejprve hned za obytnými domy (vzdálenými jen 31 metrů), ale po té, co místní občané radnici předali petici proti záměru umístit vysílač tak blízko obytné čtvrti, přesunul se Ericsson o několik desítek metrů dál a postavil stožár znovu. Škoda, že opět bez povolení. Podle dělníků na stavbě už zbývá jen namontovat antény a přivést elektrické napájení.

Aby to nebylo všechno, také v nedaleké Kubově Huti se uskutečnil malý a nakonec neúspěšný pokus o vybudování BTS. "Stavbaři se rozhodli stavět nedaleko sjezdovky v chráněné krajinné oblasti stožár vysoký 41 metrů, což považuji za vyslovenou hrůzu," řekl v pondělí starosta Kubovy Hutě Zdeněk Chrček. "S panem Broncem jsem hovořil telefonicky a mohu potvrdit, že když zjistil, že se stavbou jako obecní úřad nesouhlasíme a že jsme přivolali policisty, svůj příkaz zrušil a stavbaři odjeli. Přesto se obávám, že navzdory zákazu vjezdu a navzdory chráněné krajině dopadneme jako ve Vimperku," dodal starosta.