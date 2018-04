bSquare Utility Pak : bFind

popis programu

bFind Zase musim napisat, ze tento program je v kategorii vyhladavacou najlepsi. Ma siroke moznosti, mozte zadavat nazov suboru, ktory chcete hladat, mozte hladat len typy suborov, pripadne si vybrat z ponuknutej Search Location (zakladne typy suborov, resp. o co Vam vo vyhladavani ode: o subory, databazy (Contacts aj Appointments), Emaily, obsah suborov, nazov suborov, excelovske, alebo wordacke subory, databazy uloh, textove subory, ale napriklad aj subory bFax) .Neviem od coho zalezi, co vsetko je Search Location, ci je mozne to rozsirit rucne, alebo to zavisi od instalovanych aplikacii. Je tam moznost nejakeho asociovania, ale nie je tam moznost doplnenia (len edit a delete). Mozte si vybrat, ci ma, alebo nema rozlisovat velke a male pismena, dalej pouzit aj filter (ak nieco viete konkretne), taktia mate moznost vybrat adresar, kde hladat s moznostou povolit ci odskrtnut vyhladavanie v podadresaroch (mate moznost jednoducheho zadania cez klavesnicu, alebo nalistovat, kde hladat). Tiez mate moznost vyhladavania celeho slova v nazve, alebo to moze bit aj jeho cast. Toto vsetko si mozte nastavit v zalozke : Search Vysledok najdete v zalozke Results V pripade potreby casteho hladania nejakeho typu soborov mate moznost nastavit si v zalozke Shortcuts vyhladavania, na ktore potom staci kliknut. Taktiez mate moznost nechat v taskbare zobrazit ikonu programu, ktory potom spustite jednoduchym poklepanim. Tiez je moznost pouzivat scripty. Klady: Je to naozaj univerzalny vyhladavac. Moznost vyhladavat podla toho, co subor obsahuje(aky text) Zapory: Mozno by sa hodila moznost, zapnutia a vypnutia prehladavania suborov v ROM, alebo oznacenie takehoto suboru. Mozno tiez moznost zoradenia podla velkosti, ci casu vytvorenia. Vekost programu: 48kB