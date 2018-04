Prohlížejte své tabulky na ručním PC!

Nyní je bezplatně k dispozici betaverze!

Od nynějška si své soubory z Excelu můžete brát s sebou, prohlížet je a editovat na svém ručním PC! Vlastnosti a funkce: Prohlížení a ukládání souborů PXL (Pocket Excel)

Prohlížení a práce se soubory ve formátu CSV

Vyjímání, kopírování a vkládání více buněk

Změna fontu v buňce

Vkládání a mazání sešitů jednotlivého souboru Ukázka obrazovky: Podporované funkce: +, -, /, *, %, SUM, AVERAGE, SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ATAN, SINH, COSH, TANH, EXP, LOG, LOG10, SQRT, FLOOR, CEILING, ABS, DEGREES, RADIANS, MIN, MAX, PI, POWER, ROUND, PMT, PV, FV, RATE, STDEV, LEN Stáhněte si zdarma betaverzi tabulkového procesoru od BSQUARE. Až si ji vyzkoušíte, zašlete nám laskavě své nápady a postřehy na mail@port-home.com nebo anglicky na betafeedback@bsquare.com. Co je třeba ke spuštění systému: PPC (Palm-size) s operačním systémem Windows CE

Pro instalaci: kancelářský počítač s Windows 95/98 nebo NT

Windows CE Services ke konvertování souborů z Microsoft Excelu (XLS) do formátu Pocket Excelu (PXL)

Poznámka: V kancelářském počítači je nutné mít program Microsoft Excel, abyste mohli vytvářet tabulky, které pak můžete prohlížet v ručním PC. Stáhněte si bezplatnou betaverzi! Poznámka: Betaverze je funkční do 1. dubna 1999. Než ji budete instalovat na svůj počítač, ujistěte se, že máte správně nastaven čas. Poznámky k instalaci Bezplatná betaverze programu BSQUARE SpreadSheet vám umožní, abyste na vašem ručním PC mohli prohlížet a editovat dokumenty programu Pocket Excel. Tuto betaverzi našeho programu poskytujeme pro to, abychom od vás i jiných uživatelů dostali podněty ke zlepšení. Vyzkoušejte ji a laskavě nás informujte o tom, jak se vám s ní pracuje. Sdělte nám, co by přispělo ke snadnějšímu či efektivnějšímu ovládání. Své postřehy a podněty zašlete na v četině na mail@port-home.com a v angličtině na betafeedback@bsquare.com . Děkujeme vám. Tato betaverze přestane pracovat 1. dubna 1999. Před instalací: Musíte konvertovat své excelové soubory (.xls) do formátu programu Pocket Excel (.pxl). To provedete následovně: Z položky Mobilní zařízení vyberte Nástroje/Konverze souborů... V záložce Obecné zaškrtněte položku Povolit konverzi souborů. Vyberte záložku PC -> mobilní zařízení. V seznamu najděte a vyberte "Soubory Microsoft Excel". Poklepejte na "Soubory Microsoft Excel" nebo stiskněte Úpravy. V rámečku Typ vyberte "Pocket Excel 2.0 (*.PXL)". Potvrďte tlačítkem OK. Dialogové okno nastavení konverze se zavře. Potvrďte tlačítkem OK. Dialogové okno vlastnosti konverze se zavře. Pak zkopírujte své excelové soubory do ručního PC. Nakopírujte je do adresáře "\Dokumenty", abyste je pak mohli otevřít programem BSQUARE SpreadSheet. Instalace: Soubor CAB nakopírujte do adresáře "\WINDOWS\Nabídka Start" na vašem ručním PC. Pomocí nabídky "Start" tento soubor vyberte. Program SpreadSheet se nainstaluje a objeví se v nabídce "Start -> Programy". Klikněte sem a stáhnete si betaverzi

programu BSQUARE SpreadSheet