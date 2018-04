bSquare bUseful Utility Pak

bAnalyzer Zalozka System Tu sa dozviete, co ste este nikdy nevedeli o vasom HPC, ale aj stare zname veci. O Systeme, cislo verzie.

O procesore a kolko ich mate, kto ho vyrobil, akeho je typu, pre ake zariadenie, min. a max. adresa aplikacii.

O napajani, ci idete na zdroj i baterku, kedy ste instalovali baterku(resp. kedy bol posledny tvrdy reset), o jej nabijani, o case, ako dlho idete na baterky, a tiez informacie o nastaveni casu automatickeho vypnutia ci uz na baterkach, ci na zdroji AC. Zaujimave je, ze aj ked v power properties sa mi po zviseni casu vypnutia na baterky, ktory som upravil v registry na 600 sekund (v power properties mozne dat maximalne 300s (5min) ) nezobrazilo nic, v bAnalyzery som mal pekne vypisanych 600s. Taktiez sa dozviete, ako je na tom Vasa zalozna baterka.

Od velkosti pamate(na spustanie, na ukladanie, virtualna pamat - pre mna osobne novinka, hlavne fakt, ze jej mam asi 32MB)volnej aj pouzitej.

A nakoniec o Vasom displayi(video), aky je velky(v mm), kolko pixelov pouziva, cislo drivera, kolko bodov sa Vam zmesti na jeden palec(nie Vas), o hlbke farieb atd. Taktiez sa dozviete o shopnosti Vaseho HPC v zobrazovani Rastrov, Ciar, Polygonov a Textu. Paci sa mi, ze informacie su radene stromovou strukturov, a je mozne ich lahko a hlavne rychlo dostat na obrazovku be nejakeho cakania. Jednotlive informacie a skupiny informacii je mozne zbali a rozbalit ako napr. v Tascla RegEdit. Super. Zalozka Benchmak Jasne, zname vykonnostne testy. Nezobrazuje sa, kolko casu ostava do skoncenia testu(ani prilizne). Pri teste mi raz vypisal, ze treba zvacsit pamat pre aplikaciu, co po odklepnuti, ze ma pouzit nejaku stored memory nachal uz tak. To hadam mohol vypisat dopredu, ze mu bude chybat pamat, vsak nerobil nic ine, ako mal, takze to hadam nie je taky problem upozornit na to dopredu. Test je podrobny od matematickych prepoctov (cele aj desatinne-float point cisla, sin, cos) cez hladanie v databazach az po grafiku (okna, scrolling atd.) Doporucujem, testovat na zapojenom zdroji, alebo nastavit cas vypnutia na baterky na max., alebo radsej upravit tento cas v registri (test je obsiahly a dlhsie trva). Vysledne parametre su radene: Dhrystone, Whestone, Bizstone, Graphstone, Thinkstone, Memstone, alebo ALL Benchmarks. Doporucujem, aby ste si dopredu uvolnily dost pamate, lebo mne to na prvy pokus neotestovalo dva testy(thinkstone a memstone) a vipisalo, ze chyba, lebo malo pamate. Po skonceni testu Vam program ponukne podzalozky, ktore predstavuju samostatne testy, ktore su podrobne popisane(vsetky vysledky, casi, hodnoty, proste vsetko). Informacie su vygenerovane textove subory, ktore su potom zobrazovane v podzalozkach, takze je moznost archivacie vysledkov. Zda sa mi, ze tych informacii je tam az moc, respektive pre bezneho uzivatela su nepodstatne, avsak da sa nastvit, aby boli vypisane len podstatne informacie (v menu file/preferencies/options-report format - simple a detailed. Testy mozte spustat samostatne poklepanim na ikonku konkretneho testu v zalozke Benchmark, samozrejme aj vsetky naraz (teda postupne na jedno kliknutie). Zalozka Results Tu su tie podzalozky z vysledkov Benchmark testov. Su tu posledne hodnoty,

alebo ci vobec boli testovane. Zaver: Klady Je to najlepsie prevedeny test a informacny system pre Nase HPCcka, co som kedy videl. Dozviete sa naozaj viac, ako kedy vyzijete, avsak to nevadi, stoji to zato. Zapory Nevipise, kolko bude potrebovat pamate pre vsetky testy, takze sa moze stat, ze test sa Vam na prvy krat nepodari dokoncit, avsak aspon to nepadne ako u podobnych programov prePC. Velkost suboru: 249kB Doporucenie: Uvolnite si dost RAMky a zavrite vsetky ine aplikacie, odpojte sa od PC.