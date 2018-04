bSquare bUseful Utility Pak

po prve



Instalacia

Nic moc. Musim Vam napisat, ze na instalaciu potrebujete na disku cca 35MB. Stiahnuty subor z internetu Vam zabere cca 4MB. Po spusteni sa do tempu rozbali zase setup o velkosti cca 10,5MB. Ten sa hned spusti. Standardna instalacia typicka pro bSquare Vas vyzve, aby ste zadali typ hardware (HPC, alebo PPC). Potom sa na disk znova rozbali (standardne do C:\program files\Windws CE Services\HPC Applications\bsquare\buseful\) daslich cca 20,5MB. Neviem, preco sa rozbali vsetko, ked som mu zadal, ze mam HPC, a procesor si vie zdetekovat aj primitivnejsi instalator, ale co

uz (myslim ze vie rozonat aj HPC a PPC, ale to uz neviem isto).

A potom to zacne. Objavy sa okno, v ktorom mozte odskrtnut 12 policok, ktore predstavuju samostatne aplikacie. Po vybrani aplikacii, o ktore mate zaujem sa spusti application manager a v tom najhorsom pripade Vas 12 krat vyzve, aby ste pozreli, ci nieco netreba odklepnut na Vasom HPC, a ci ma instalovat do standardeho adresara na Vasom HPC. Ja som daval je ANO.

Chyba. Ak to spravite ako ja, tak v adresari Program Files sa Vam vytvori 12 adresarov, co by zas nebolo tak zle, ale takmer kazdy ma pred samotnym nazvom utilitky "BSQUARE bUSEFUL" a az potom nazov "bFind". Takze doporucujem pri instalacii racej pracne instalovat do jedneho adresara (napr. bsquare) a az do neho instalovat jednotlive utilitky a to tiez len so samostatnym nazvom(napr. bFind). Chapem, ze firma bSquare ma byt pravom na co hrda (na vsetky produkty, napr. bFax), ale predsa len pri zobrazovani veklymi ikonami je to velmi rusive (nazov na tri riadky). Takze odhliadnuc od toho, kolko sa misite naklikat ano, pripadne yes, alebo ok, ci kolko

krat budete musiet zadat meno noveho adresara a jeho cestu je instalacia bez prolemov.

Pamat HPC : ak budete mat zaujem nainstalovat vsetko, ratajte s tym, ze Vam to zozere cca 1,8MB (velkost suborov, neviem kolko Vam to zozere miesta na HPC s kompresiou).

Ak sa niekomu zda, ze je to zbytocne pisat o nejakom programe, tak len tolko: Ja si myslim, ze nic od bSquare nie je nejake. Len si pozrite, co vsetko pre nas naprogramovali. Co vsetko je mozne s ich produktami robit.

WWW.BSQUARE.COM