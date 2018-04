bSquare - bUseful Utility Pak

Co můžete očekávat?

Analyzer

Utilita pre zistenie informacii o hardware a jeho vykonnosti

Backup Plus

To uz poznate, klasicky bUseful Backup Plus

bFind

Utilitka pre vyhladavani suborov, databaz a emailov na Vasom HPC(PPC), alebo HPC Pro

bTask

Jednoducha manipulacia so spustenymi aplikaciamy(sprava spustenych aplikacii)

FindSpace

Zistuje, kolko mate volnej a pouzitej pamate, vyhladava shortcut k programom, ktore uz neexistuju a maze ich, vyhladava v registry informacie, ktore uz nie su pravdive (programy uz neexistuju, respektive cesty), informuje o temporary files a podobne. Skratka informuje o suboroch, ktore Vam "zeru" pamat.

HTML Editor

Editor pre vytvaranie HTML stranok

Launch

Utilitka na spravu "START" menu, kompletne so subormi, adresarmi a oddelovacimi ciarami

List Plus

Utilitka na vytvaranie jednoduchych hierarchyckych zoznamov, ako napriklad nakupny listok, alebo obsah projektov (sprav, zadani)

Moon Phase

Utilitka, ktora Vam vypocita, v akej faze sa prave nachadza mesiac (ten mesiac, co obletuje okolo zeme, nie kalendarny - moja poznamka)

Note Pad

NotePad ako na PC. Vytvara jednoduche textove subory, ktore nepotrbuju formatovanie textu. Otvara ASCII (len text), taktiez UNICODE format. Nedokaze vytvarat ASCII a Unicode textove subory.

Script

Utilita na vytvaranie skriptov(makier), ktore Vam zautomatizuju procesy, ktore casto opakujete.

UUEncode

Sluzi na kodovanie a dekodovanie suborov na HPC.