Brzy začnou fungovat barevné telefonní linky

Ve středu 3. října rozhodl Český telekomunikační úřad (ČTÚ) o cenách za propojení hovorů na linky se sdílenými náklady. Těmto linkám se také říká modré nebo bílé (obecně barevné) linky - začínají předčíslím 081x a končí 089x (například 0810 123456). Linky se sdílenými náklady v tuto chvíli nabízí prakticky jenom Český Telecom. Konkurovat mu chtějí i ostatní operátoři (především Aliatel, Contactel, eTel a GTS), kteří však čekali právě na rozhodnutí ČTÚ.

Jde o peníze, které si operátoři platí mezi sebou

Zákazník, který volá ze sítě Českého Telecomu na modrou linku připojenou například do sítě GTS, zaplatí stejně jako za místní hovor. Z těchto peněz, které od vás Český Telecom vybere, by si měl odečíst část za propojení hovoru do jiné sítě a zbytek dát GTS. Právě o tu část, která má zůstat Českému Telecomu, se nemohli operátoři při jednáních shodnout. Proto společnosti Aliatel a GTS požádaly Český telekomunikační úřad, aby o této částce rozhodl.

Podle rozhodnutí ČTÚ zůstane Českému Telecomu z vybrané částky za hovory na linky se sdíleným tarifem 1,05 Kč za minutu ve špičce a 0,63 Kč za minutu mimo špičku. V těchto částkách už jsou započítány náklady Českého Telecomu na zůčtování hovoru (0,02 Kč za minutu) a na pokrytí rizika, že volající za tento hovor nezaplatí (0,10 Kč za minutu). Pro výpočet samotného propojovacího poplatku vycházel ČTÚ z předpokladu, že náklady na vznik hovoru (tyto náklady nese Český Telecom) jsou stejné jako náklady na ukončení hovoru (ty nese jiný operátor). A protože o maximální výši propojovacího poplatku za ukončení hovoru už Český telekomunikační úřad rozhodl, spočítal vážený průměr těchto poplatků (konkrétně za místní hovor a první tranzit) a výsledek použil pro toto cenové rozhodnutí.

Na straně volajících není konkurence

Za hovor na linky se sdílenými náklady platí volající stejný poplatek jako v případě klasického místního hovoru (modré linky) nebo částku mezi místním a meziměstským hovorem (bílé linky). Vždy však musí být z předčíslí volané linky jasné, jaký tarif bude zákazník platit. O sdílených nákladech hovoříme proto, že za provoz operátorovi těchto linek platí i společnost, která poskytuje prostřednictvím takové linky své služby. Pokud tedy vaše společnost bude nabízet prodej po telefonu prostřednictvím modré linky připojené k síti Aliatel, bude v závislosti na kapacitě linky a dalších službách platit Aliatelu za provoz této linky. Každý účastník hovoru, volající i provozovatel barevné linky, tak platí část nákladů na tento hovor - sdílejí spolu náklady.

Peníze, které předá po odečtení propojovacího poplatku Český Telecom jinému operátorovi, slouží ke snížení ceny pro provozovatele linky se sdílenými náklady. Kdyby celá částka vybraná od volajícího zůstala Českému Telecomu, nemohli by mu jiní operátoři konkurovat. Museli by totiž od provozovatelů barevných linek vybírat i prostředky na ukončení hovoru (což by Český Telecom nemusel, protože by mu zůstala celá platba od volajícího), které v tuto chvíli budou moci pokrýt z částky, kterou dostanou od Českého Telecomu. Díky tomu si mohou všichni operátoři konkurovat cenou a nabízenými službami pro provozovatele barevných linek. Na straně volajících zákazníků totiž v dohledné době žádná konkurence nebude (téměř všichni uživatelé jsou připojeni k Českému Telecomu), a tak je konkurence možná pouze v cenách pro provozovatele linek, ne pro volající.

Budou barevné linky užitečné?

Možná vám pořád ještě uniká, k čemu jsou barevné linky, když už existují linky zelené (hovor je pro volajícího zdarma). Barevné linky jsou pro provozovatele v mnoha směrech výhodnější. Zaplatí za ně totiž méně. U zelených linek totiž provozovatel hradí všechny náklady, zatímco u barevných linek část nákladů hradí volající. Odpadne také velké množství zbytečných hovorů, které jsou typické pro zelené linky - jde o hovory vtipálků, kteří jenom zatěžují operátorky na zelených linkách. Podle zkušeností ze zahraničí volají na barevné linky skutečně jen ti, kdo chtějí získat nějaké informace nebo prostřednictvím této linky využít nějakou službu (nakoupit, rezervovat letenky nebo lístky, zjistit program kina, informovat se o aktuální cenách...). Investice do barevných linek se tak provozovatelům mnohem víc vyplatí.