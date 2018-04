Po páté hodině je v nacpaném vagónu celkem problém najít si trochu toho soukromí. Najdou se ale i někteří otrlí telefonisté, kteří jsou ochotni řešit své problémy kdekoliv a před kýmkoliv. Ti budou novinkou jistě potěšeni.

Společnost Transport for London začala včera vyjednávat se sedmdesáti organizacemi, jež by se mohly stát případnými sponzory projektu, který vyjde na miliardu liber. Všech 275 zastávek by mělo být pokryto do konce léta 2008. V Praze je metro pokryto už od roku 2001.