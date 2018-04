Brzy dostanete logo a zvonění na jakýkoli mobil. Textovkou.

Nokia hodlá zveřejnit specifikaci svojí technologie Smart Messaging, což by umožnilo používat tuto technologii i jiným výrobcům mobilů. Tato technologie umožňuje prostřednictvím krátkých textových zpráv přenášet mezi mobily loga operátorů, zvonění, obrázkové zprávy, elektronické vizitky a spoustu dalších dat. Samozřejmě odesílající i přijímací mobil musí Smart Messaging podporovat.

Používání této technologie v současnosti zažívá boom. Popularita mobilů značky Nokia je totiž založena z části na tom, že si jejich uživatelé můžou mezi sebou posílat loga operátorů a vyzváněcí melodie. Ostatní výrobci do svých mobilů možnost složit si vlastní melodii sice vložili, ale tyto melodie nelze textovkou nikam poslat. Totéž platí o logu operátorů - pokud už nějaký jiný mobil tuto možnost nabízí, pro nahrání nového loga je nutné použít datový kabel či infraport.

Smart Messaging bude možné využívat bez nutnosti platit licenční poplatky. To má samozřejmě motivovat ostatní výrobce mobilů k tomu, aby tuto technologii ve svých telefonech podporovali. Nokia by samozřejmě byla ráda, kdyby se specifikace Smart Messagingu stala základem pro Multimedia Messaging - standard pro přenos multimediálních dat v sítích třetí generace (UMTS). Tento krok Nokie znamená pro běžné uživatele, že by se v budoucnu na trhu mělo objevit více mobilů, mezi kterými bude možné posílat obrázky a zvonění.