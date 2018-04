Google prozradil, jak fungují jeho brýle. V prodeji budou v roce 2014

Hardware pohánějící celé brýle s head-up displejem před čočkami se celý nachází na jejich pravé straně. Za uchem je baterie, její kapacita a výdrž brýlí zatím nejsou známy. V těle pravé straničky je pak veškerá elektronika.

Pravá stranice zároveň slouží jako touchpad pro ovládání. Krom toho bude možné brýle ovládat hlasovými pokyny a také pravděpodobně skrz propojený smartphone. Další možností ovládání jsou pohyby hlavou. Brýle mají zabudován akcelerometr a gyroskop, takže rozeznají například kroucení hlavou nebo naopak pokývání.

Stávající prototypy nemají zatím žádné přímé připojení do sítí mobilních operátorů. Jednoduše se připojují k wi-fi hotspotům nebo využívají konektivitu smartphonu jejich nositele. Google ale připustil, že ve finálních prodejních verzích se může 3G nebo LTE modul nakonec objevit.

Už se také ví, kdy by se mohly nové brýle spojující reálný a virtuální svět dostat do prodeje. Sergey Brin, jeden ze spoluzakladatelů Google, prozradil agentuře Bloomberg, že by se tak mělo stát nejspíš zkraje roku 2014. Otázkou stále zůstává cena, první verze pro vývojáře bude s cenovkou 1 500 dolarů (asi 31 000 korun) pořádně drahá. Ta pro spotřebitele by měla být levnější, o kolik, to zatím není známo.