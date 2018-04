Brýle pro mobily moc nefungují. Nebo jsme slepí

Rozlišení displejů roste opravdu rychle, ale velikost fontu v menu se u většiny modelů dokonce postupně snižuje.

Špatně čitelné menu už tak dnes netrápí jen důchodce, ale i mnoho uživatelů středního věku. Svědčí o tom naše redakční schránka, která se často plní dotazy na mobily vhodné pro starší uživatele.

Naše odpovědi bohužel nejsou optimistické. Napomádovaní krasavci jsou lepší cílovou skupinou než důchodci, a tak se na velké písmo pomalu zapomíná. Výjimky se ovšem najdou. - více zde

Opravdu skvělou zprávou proto bylo oznámení české firmy Zoom Mobile, která se rozhodla přinést na trh zvětšovací čočky, které se snadno připevní na mobil. Ačkoliv se nejedná o žádnou převratnou novinku, na trhu jsme podobné příslušenství zatím nezaznamenali, a tak jsme jej neměli možnost ani vyzkoušet.



Na véčka zvětšovací sklo nepoužijete vůbec

Plánovali jsme proto připravit velkou galerii a jednoduché řešení za cca 300 Kč vychválit. Když ale dorazily první vzorky do redakce, byl to pro nás menší šok. V balení jsme očekávali tenkou lupu a místo ní se v pytlíku dme něco, co připomíná kostku ze stavebnice pro batolata.



Reálný výkon na displeji mobilu: střed roztažený, kraje deformované

No, kvůli kráse si to nikdo kupovat nebude, říkáme si a jdeme zkoušet. Na přiložených fotografiích si můžete prohlédnout, jak to v praxi funguje. Reálné zvětšení obrazu odhadujeme v rozmezí 20 až 30 %. Záleží na správném výběru čočky, které se rozměrově liší.

Nejdůležitější informace se ovšem často nacházejí na samých okrajích displeje a právě tyto oblasti jsou při použití lupy deformované. Vynikne to na záběru novin, kde je písmo u okraje dokonce zmenšené. Právě v těchto místech se nacházejí kontextové popisy kláves, které vám sdělují, co mobil udělá při jejich stisku.



Našli jsme v redakci: Bude takto vypadat další generace čoček?

Možná jen v redakci nevlastníme ty správné oční vady, ale toto řešení se nám moc povedené nezdá. Podle výrobce se čočky vyplatí dalekozrakým uživatelům, kteří mají jednu až tři dioptrie. Co si o tom myslíte vy? Máte čočku Zoom Mobile a pomohla vám?