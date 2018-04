Magické brýle Google jsou skutečné, svět si z nich ale dělá legraci

Ihned po oznámení nezvyklého projektu speciálních brýlí Google, které rozšíří náš pohled na svět, se objevila celá řada připomínek a posměšků na adresu tohoto projektu. Brýle, které mají promítat informace z internetu přímo před naše oči, totiž řada lidí vidí jako potenciálně nebezpečné. Po internetu už kolují videa, která funkci speciálních brýlí parodují a aktéři v nich většinou nedopadnou příliš dobře. Přinejmenším si natlučou nos.

Google tvrdí, že celý projekt ale bere velmi vážně a že i reakce a připomínky veřejnosti jsou velmi důležité k tomu, aby jej dotáhl do zdárného konce. Navíc to vypadá, že namísto vizí a designových návrhů už má Google tuto technologii k dispozici a testuje ji v reálu.

Na nedávné charitativní večeři "Dining in the Dark" (Večeření ve tmě) potkal Robert Scobble, vyhledávač zajímavých startupů, spoluzakladatele Googlu Sergeye Brina. Prakticky jen den po odhalení projektu měl na této večeři Brin prototyp připravovaných brýlí na hlavě. Scobble si všiml, že zřejmě i nějakým způsobem fungovaly, protože v nich zahlédl záblesk, jako by promítaly nějakou informaci.

Redaktoři serveru The Verge si také tentýž večer s Brinem popovídali. Ten prozradil, že brýle jsou zatím opravdu ve fázi velmi raných prototypů a firma chce sbírat reakce veřejnosti. Jeho brýle na večeři byly prý opravdu funkční, ale jen částečně. "Právě teď se například restartují," řekl Brin redaktorům během rozhovoru.

Brin také úplně nepotvrdil, jak by měly brýle fungovat. Odmítl totiž komentovat, zda by měly být kompletně soběstačné, tedy by mohly nahradit dnešní smarpthony. Potvrdil však, že Google chce, aby se brýle daly propojit s celou řadou zařízení.

Kdy se neobvyklého produktu v praxi dočkáme, zatím není jasné. Novinář New York Times Nick Bilton ale tvrdí, že mu dobře informovaný zaměstnanec Googlu prozradil, že by se tak mělo stát ještě letos. Spekuluje o ceně 250 – 600 dolarů. Teď už jenom vyřešit, jak budou nový vynález Googlu používat ti z nás, kdo nosí brýle.