Vyzkoušeli jsme Google Glass, fascinující příslušenství ke smartphonu

Jen málokterý kousek mobilní techniky vzbudil v poslední době takové vášně jako brýle Google Glass. Řada lidí je zvědavá, jak tato revoluční novinka funguje, mnoho nadšenců by si je rádo ihned koupilo. Zároveň však existuje i velmi široká skupina odpůrců, kteří v Glass vidí velké nebezpečí pro naše soukromí. A jiní je zase zatracují čistě z estetických důvodů.

Díky společnosti eMan a jejímu programátorovi Martinovi Pelantovi jsme si mohli brýle vyzkoušet v českém prostředí. A byli jsme doslova uchváceni. Na to, jaké jsou kolem Google Glass tajnosti (mohou fungovat jen s účtem majitele a nikdo další by je používat neměl), je to až překvapivě hotový produkt.

Zpracování je na výborné úrovni a Glass prostě fungují. Sice toho zatím nezvládnou mnoho, ale to se změní s tím, jak vývojáři pro brýle připraví speciální aplikace. Nemusí se přitom učit novým kouskům, v brýlích totiž běží obyčejný Android 4.0 Ice Cream Sandwich a i hardware odpovídá běžnému smartphonu.

Jen s tím rozdílem, že Glass nemají GPS modul nebo síťový modul pro připojení do sítě operátora. Konektivitu a údaje o poloze získávají brýle ze smartphonu, ve kterém běží speciální aplikace. Ta umožňuje sledovat dění z brýlí i na displeji telefonu a umožní sdílet s brýlemi některý obsah.

Klasické brýle

Pro toho, kdo je zvyklý nosit třeba dioptrické brýle, nebudou Google Glass ničím nezvyklým a nepříjemným. Byť je veškerá elektronika soustředěna jen na pravé straně brýlí, sedí na hlavě skvěle a ani vyvážení není nijak nepříjemné. Otázkou je, jak to bude po celodenním používání, které by měly brýle i přes svůj vcelku miniaturní akumulátor (kapacita asi 500 mAh) bez problému zvládnout.

A to díky tomu, že displej v hranolu, který je umístěn trochu nad zorným polem, svítí jen tehdy, když je to potřeba. Třeba při navigaci je zhasnutý a rozsvítí se až ve chvíli, kdy dává uživateli pokyn, jak má na trase pokračovat.

Ale jedinci, kteří brýle běžně nosí, mají při používání Glass trochu smůlu. Musí si totiž nasadit kontaktní čočky, jinak v hranolu uvidí obraz rozmazaný přiměřeně své oční vadě. Dá se předpokládat, že produkční verze brýlí bude možné dovybavit i běžnými dioptrickými skly.

Obraz v brýlích je jinak jasný a vcelku kvalitní. Promítací hranol je umístěn trochu nad zorným polem, takže nebrání v běžném výhledu. Stačí však mírně pozvednout zrak a obraz se objeví.

Další zajímavostí je přenos zvuku z brýlí. Nemají sluchátko a zvuk se přenáší pomocí vibrací přímo přes spánkovou kost. Ani tady nemáme výhrady.

Ještě se vrátíme k estetice. Glass nevypadají jako zrovna módní obroučky, ale na druhou stranu jsou méně nápadné, než se může zdát. Podílí se na tom i aktuální móda brýlí s výraznými obrubami. Největší zvláštností je tak fakt, že je většina hmoty soustředěna pouze na jednu stranu.

Jednoduché ovládání

Ovládání brýlí je velmi jednoduché a vyžaduje zapamatování jen několika gest. Probuzení se například může dít zakloněním hlavy (dá se nastavit úhel). V nabídce brýlí se prochází jednoduchými tahy po pravé bočnici, která slouží jako touchpad. Tah prstem vpřed nebo vzad listuje možnostmi, jednoduché ťuknutí potvrdí volbu, tah směrem dolů znamená krok zpět. Funguje to překvapivě dobře. Na úvodní obrazovce lze také aktivovat hlasové ovládání, pomocí kterého je možné například vyhledávat na internetu, hledat v navigaci, pořizovat fotky a podobně.

Hlasové ovládání však není nezbytnou nutností k používání brýlí, což je pro našince jistě pozitivní zpráva. Přijde ovšem vhod ve chvílích, kdy budete mít plné ruce. Když je plné mít nebude, může k ovládání využít i tlačítko vpředu na vrchu bočnice. Jednoduchým stiskem pořídí fotografii, přidržením pak natočí video.



Mimochodem, pořízené snímky jsou překvapivě kvalitní, tedy alespoň za dobrého světla. V horších podmínkách si brýle nemohou pomoci bleskem. Foťák si poradí i s velkým množstvím světla, nevadí mu kontrasty a celkově nabízí solidní úroveň detailů.

Zajímavostí pro usnadnění celkového používání je fakt, že si uživatel může v telefonu vybrat, které kontakty se mu mají objevovat v brýlích, což usnadňuje vyhledávání v kontaktech. Brýle umí zobrazit došlé SMS a také e-maily, které Gmail vyhodnotí jako důležité, ostatními uživatele neruší.

Budoucnost mobilního světa

Je to důkaz toho, že Glass jsou zatím především neobvyklým a zajímavým doplňkem ke smartphonu. O tom, že by brýle mohly jednou telefony zcela nahradit, však už po naší krátké zkoušce nepochybujeme. Je to nejspíš jen otázkou času, kdy se podaří elektroniku a především baterii natolik miniaturizovat, aby se vše dalo zabudovat do zdánlivě naprosto obyčejných brýlí.

Samozřejmě, pak už bude celkem jedno, jestli bude taková technika zabudovaná do brýlí, nebo třeba do hodinek, náramků, přívěsků a dalších předmětů, které si dnes s komunikačními technologiemi nespojujeme. Brýle jsou nejpraktičtější z hlediska zobrazovacích možností, inženýři však jistě přijdou i na další řešení.

Brýle Google Glass jsou v současnosti doplňkem ke smartphonu. Využivají jeho 3G a GPS modul, aplikace v něm nainstalovaná také umožňuje sledovat dění z brýlí i na telefonu.

Obavy o soukromí jsou podle našeho názoru trochu přehnané. Brýle sice možná trochu usnadní nahrávání videa, pro "programové" sledování a narušování soukromí však dnes již existují daleko sofistikovanější řešení. Navíc se nezdá, že bychom se měli dočkat masového nástupu podobného řešení ve velmi krátké době.

Jednak jsou brýle v současnosti jen velmi chytrým příslušenstvím (podobně jako třeba chytré hodinky Pebble nebo SmartWatch od Sony), a než budou umět fungovat zcela samostatně, bude to trvat. A cena je závratná. Navíc lidstvo samo už řadu zdánlivě užitečných a funkčních technických řešení zavrhlo a nikdo nemůže vyloučit, že se to nestane i s mobilními brýlemi.