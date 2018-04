Brutální placka – Toshiba TG01

Když komunikátor TG01 držíte v ruce a víte, jakou nabízí výbavu, nemůžete se zbavit dojmu, že do tak tenkého těla se přeci nic jiného než displej vejít nemohlo.

TG01 je opravdu extrémně štíhlá – co jí ale chybí na tloušťce, dohání půdorysnými rozměry. I když i v tomto ohledu není situace zdaleka tak zoufalá, jak se zdálo z prvních údajů a fotografií. V ruce se telefon drží velmi dobře, ale v kapse kalhot již asi bude vadit.





Limitem Toshiby TG01 je současná, raná fáze vývoje. Uživatelské prostředí založené na pruzích jsme si mohli vyzkoušet jen letmo, navíc byl celý přístroj hodně pomalý. I tak nové prostředí slibuje účelné a snadné ovládání, tedy pokud se vše výrobci podaří opravdu dotáhnout do zdárného konce. Druhým limitem je samotný operační systém Windows Mobile.





Můžete si říkat, že 65 tisíc barev, které systém dovolí zobrazit na displeji, je dostatek, jenže když se opodál podíváte na AMOLED displeje Samsungu s 16 miliony barev, rozdíl je opravdu obrovský. Toshibě v tomto pranic nepomůže obří úhlopříčka a WVGA rozlišení. To samozřejmě neznamená, že by byl displej špatný – stejně jako u HTC Touch HD je výborný, jen prostě není nejlepší.





Zajímavostí stánku Toshiby byly i všelijaké koncepty. Asi nejvíce nás zaujala studie vodotěsného mobilu, který jako by z oka vypadl právě TG01. Telefon se koupal v probublávající vodní lázni a vůbec mu to nevadilo. Na důkaz na displeji běželo přehrávání videa. Vůbec bychom se nezlobili, kdyby se vodotěsná varianta TG01 dostala do praxe.





Další zajímavostí byly koncepty telefonů na palivové články. Tuto technologii se ale výrobci snaží vyvíjet již delší dobu a několik podobných konceptů jsme již v minulosti vidět mohli. Dokud se nám podobný přístroj bude prezentovat pouze za sklem, není asi příliš o čem psát.





Kromě těchto novinek Toshiba ukázala i zajímavé designové koncepty případných zařízení. Společným jmenovatelem všech je tenká konstrukce a hodně atraktivní design. Třeba se v případě japonského výrobce začíná v oblasti mobilních telefonů blýskat na lepší časy. Podle toho, co jsme na jeho stánku viděli, by mohl výrobce přinést svěží a inovativní nápady.