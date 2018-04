Brusel chce rozhodovat i o cenách za volání a SMS

Ve čtvrtek 29. 6. by měla eurokomisařka Viviane Redingová zveřejnit kontroverzní návrh o tom, kam se budou ubírat snahy Evropské komise (EK) o kontrolu nad telekomunikacemi.

Redakci Mobil.cz se podařilo získat exkluzivní informace ze zdrojů blízkých EK, podle kterých chce Brusel nově rozhodovat i o cenách za volání a SMS ve všech členských státech EU. Pro Čechy přitom tento krok může vést ke zvýšení koncových cen.

Zdražení volání a SMS?

Podle materiálů, které máme k dispozici, chce Unie rozhodovat i o koncových cenách. Regulace se má nyní týkat všeho, včetně SMS, které doposud regulovány nebyly. Koncové ceny mají být ovlivňovány nepřímo přes ceny za tzv. terminaci, což je mezioperátorský poplatek za doručení hovoru či SMS z jedné sítě do druhé. Současné ceny za terminaci se nyní napříč EU liší. Odrážejí rozdílné náklady způsobené např. jinými mzdovými náklady v jednotlivých státech.

Operátorům se regulace jejich podnikání samozřejmě nelíbí, ačkoliv je svým přístupem k cenám za služby částečně sami přivolali. Ohlášené slevy roamingu až o desítky procent už patrně evropskou mašinérii nezastaví a operátoři se obávají, že plánované kroky zničí citlivé konkurenční prostředí.

"V případě, že by regulační opatření navrhovaná Evropskou komisí vstoupila v platnost, zničila by konkurenci, která ceny za roaming na evropských trzích trvale snižuje a tím pádem by v konečném důsledku poškodila zákazníky," uvedl k tomuto tématu Jakub Hrabovský, tiskový mluvčí Vodafone Česká republika.

Ceny by se mohly zastavit na úrovni bohatých států

Po rozšíření unie o nové členy s podstatně nižší kupní silou než u zakladatelské patnáctky jsou rozdíly v příjmech obyvatel propastné. Lze přitom předpokládat, že výše regulovaných cen by byla přizpůsobena spíše těm nejlidnatějším zemím jako jsou Německo, Francie či Velká Británie.

Opatření by tak přineslo jasné účtování za volání, ale zároveň by mohlo pro Česko a další nové státy znamenat plošné zvyšování cen. Plánovaná opatření EK tak pro nás nyní mohou mít přesně opačný dopad zejména u textových zpráv, kterých Češi pošlou miliardy ročně.

"Nevidíme důvod, proč by SMS měly podléhat regulačnímu opatření EK. Ceny za posílání SMS se trvale snižují, což dokazuje i fakt, že zákazníci mohou v rámci naší sítě posílat SMS už za 0,42 haléřů včetně DPH," dodal Hrabovský.

Vznikne i Evropský telekomunikační regulátor

Podle návrhu Redingové by měl změny zastřešovat i nový úřad. Evropský telekomunikační regulátor (ETR) bude zpočátku fungovat paralelně s národními regulátory. Podle našich informací však Evropská komise zvažuje, že by ETR v následujících letech národní regulátory zcela nahradil a v nově vzniklém jednotném evropském informačním prostředí by působil pouze on.

Regulace všech cen v EU by pak byla řízena jednotně z Bruselu. To by zároveň mohlo znamenat, že poplatky plynoucí z udělování národních licencí by již nadále nebyly příjmem pro kasy jednotlivých států, ale přímo pro EU.

Diskuse nad novými regulačními opatřeními bude ukončena již brzy. Pracovní verze celého dokumentu, která přinese výše uváděné změny, má být dokončena do 30. 9. 2006. Někteří operátoři přitom říkají, že tento dokument bude předmětem ještě dlouhých diskusí a že pokud nějaký ETR vůbec vznikne, bude to proces nejméně na dva roky a komisařka Redingová jej tudíž ani nemá šanci dotáhnout do konce.