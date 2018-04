BroadNet sází na zastoupení ve více zemích

- Na Českém telekomunikačním úřadě (ČTÚ) pokračovala prezentace nabídek do výběrového řízení na tři licence k provozování celostátních sítí pro stacionární bezdrátový přístup v pásmu 26 GHz (FWA) v České republice ze strany jejich předkladatelů. Novinářům dnes nabídku podrobněji představila firma BroadNet.

BroadNet spoléhá především na své úspěšné souboje o licence na FWA v Evropě. V současné době má licence v šesti zemích - Francii, Portugalsku, Španělsku, Norsku, Německu a Švýcarsku. S výjimkou Švýcarska se ve všech těchto státech jednalo o tendr podobný českému, tj. takzvanou soutěž krásy. BroadNet dále vlastní jednu nekomerční licenci v Belgii.

"Naše přítomnost v dalších evropských zemích umožní českým firmám získat konkrétní výhody, které jim evropská síť BroadNet může nabídnout," vysvětlil přednosti společnosti Declan Ganley, předseda dozorčí rady BroadNet Czech. Společnost slibuje především podstatné snížení nákladů. Například spojení mezi dvěma zákazníky BroadNetu v různých zemích může být účtováno podle místního tarifu a nikoli sazbou mezinárodního spojení, což je výhodné například pro komunikaci firem s jejich zahraničními pobočkami. "Nikdo jiný nemůže nabídnout tuto výhodu v takovém rozsahu jako BroadNet," uvedl D. Ganley.

Česká republika by pro firmu měla být odrazovým můstkem do dalších zemí střední a východní Evropy. Sítì FWA chce totiž BroadNet provozovat i v Polsku, Maďarsku, Slovensku, Chorvatsku a Slovinsku. V jižní a západní Evropě hodlá aktivity rozšířit do Řecka, Itálie, Nizozemí, Lucemburska a Irska.

Jak dnes uvedli představitelé firmy, BroadNet může začít s testováním služeb ihned po udělení licence. Do šesti měsíců pak bude nabízet služby v několika největších městech, do osmnácti měsíců pak ve všech budoucích krajských městech.

Podle dnešní prezentace by služby BroadNetu v ČR měly být založeny na pružné tarifní politice dostupné pro všechny malé a střední podniky. Nabídka základních služeb bude zahrnovat širokopásmový přístup k internetu zdarma, pružnou tarifní strukturu IP konektivity a pronájem telekomunikačních okruhů. "Ceny BroadNetu budou mnohem nižší než ceny souěasného telekomunikačního operátora a strategií BroadNetu je dále tarify postupně snižovat," uvedli zástupci firmy. Na základě stávající situace na trhu plánuje BroadNet snižovat ceny až o 35 % v období následujících pěti let. Pokud to trh umožní, chce BroadNet snižovat ceny ještě razantněji. BroadNet slibuje rovněž zajistit přístup k širokopásmovému internetu pro školy a univerzity.

Kromě trvalého širokopásmového připojení k internetu nabídne BroadNet datové přenosy, VPN (virtuální privátní síť, která propojí klienty přes uzavřenou a bezpečnou internetovou síť za mnohem nižší ceny než jsou plně pronajímané okruhy), garantovaný VoIP - hlasové služby po internetu, multimediální aplikace, videokonference a e-commerce (B2B aplikace).

Technické řešení sítě je založeno na technologii místního bezdrátového přístupu (LMDS) do páteřní optické sítě s asynchronním přenosem. "Cílem BroadNetu je maximální využití spektra," řekl technický ředitel BroadNet Czech Mike Lavery. Firma používá vývojový plán systému OnDemand od Lucent Technologies. BroadNet se přímo účastní na vývoji technologií a testuje je ve svém nekomerčním systému v Belgii.

Hlavním akcionářem BroadNetu je firma Comcast, která disponuje více než 900 miliony dolary v hotovosti a přibližně 8,5 miliardami USD v krátkodobých investicích. "V následujících několika letech hodláme v ČR do výstavby a spuštění sítě investovat 60 až 100 miliónů USD. Efekt pro české uživatele by ale měly přinést i další investice do aplikací, služeb a software ve stávajících evropských sítích," uvedl Declan Ganley.

Českými akcionáři jsou TMP - Telekomunikační montáže Praha a firma InWay. TMP jako svou přednost uvádějí 75 let praxe v budování sítí v ČR, InWay se chlubí zejména tím, že jako první nabídl bezdrátové připojení k internetu. "Měli jsme více nabídek," uvedl generální ředitel TMP Pavel Veselý. Pro BroadNet se údajně firma rozhodla jednak vzhledem k jeho panevropskému rozsahu, jednak pro jeho rovnocenný přístup k českým partnerům.

Dalšími partnery (bez finanční účasti) jsou Česká spořitelna (ČS), Central Europe Trust - investiční a poradenská společnost se zaměřením na oblast telekomunikací a Lucent Technologies jako dodavatel technologií. "Stejně jako Česká spořitelna se hodláme orientovat i na zákazníky z řad malých a středních podniků," vysvětlili důvody spolupráce zástupci BroadNetu. Dalšími důvody jsou hustá síť poboček ČS a plánovaný vývoj společných produktů, zejména rozvoj elektronického bankovnictví.